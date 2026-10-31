Το supermini με τη μεγαλύτερη αυτονομία στην Ελλάδα – Κάνει 1.000 χλμ και έχει τιμή 22.990 ευρώ

Το μοναδικό supermini με plug-in υβριδική τεχνολογία στην Ελλάδα προσφέρει αυτονομία έως 1.040 χιλιόμετρα και ευρύχωρο πορτμπαγκάζ, ενώ σημείο κλειδί είναι η ανταγωνιστική του τιμή.

Ένα αποφασιστικό βήμα που αναμφίβολα θα την βοηθήσει να εδραιωθεί ακόμη περισσότερο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου πραγματοποίησε πρόσφατα η BYD, φέρνοντας στην Ελλάδα το νέο Dolphin G DM-i.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που έρχεται να επαναπροσδιορίσει εκ βάθρων τους κανόνες στην εξαιρετικά δημοφιλή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή κατηγορία των supermini (B-segment). Κάποια από τα όπλα του είναι η εντυπωσιακή του συνδυαστική αυτονομία και η ανταγωνιστική του τιμή.

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο προσφέρει τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης για περισσότερα από 100 χιλιόμετρα (105 χλμ. στις εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία), καλύπτοντας με το παραπάνω τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις χωρίς να κάψει σταγόνα βενζίνης.

Την ίδια στιγμή, διώχνει εντελώς το άγχος της φόρτισης στα ταξίδια, αφού η συνδυαστική του αυτονομία αγγίζει το νούμερο των 1.040 χιλιομέτρων (1.020 χλμ. στην εισαγωγική έκδοση), χάρη στην έξυπνη συνεργασία του υβριδικού συστήματος με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Με χώρους ανώτερης κατηγορίας

Το Dolphin G DM-i είναι ένα χάτσμπακ αυτοκίνητο με μήκος που φτάνει τα 4.160 χιλιοστά, πλάτος 1.825 χιλιοστά και μεταξόνιο της τάξεως των 2.610 χιλιοστών που σύμφωνα με τη μάρκα, καταφέρνει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις διαστάσεις του. Η ΒYD υπόσχεται πως η καμπίνα προσφέρει γενναιόδωρους χώρους που θυμίζουν μοντέλα ανώτερης κατηγορίας, επιτρέποντας την άνετη μεταφορά έως και 5 επιβατών.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον τομέα της πρακτικότητας. Ο βασικός χώρος αποσκευών διαμορφώνεται στα 425 λίτρα, μέγεθος που υπερβαίνει ακόμη και τα περισσότερα οικογενειακά χάτσμπακ της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας (C-segment). Μέσα σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνεται και ένας ιδιαίτερα χρηστικός υποδαπέδιος χώρος χωρητικότητας 45 λίτρων, ιδανικός για την τοποθέτηση καλωδίων φόρτισης ή άλλων μικροαντικειμένων.

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Όταν παρουσιαστεί η ανάγκη για τη μεταφορά μεγαλύτερου όγκου φορτίων, η ασύμμετρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:60 εκτοξεύει τη συνολική χωρητικότητα στα 1.225 λίτρα. Επιπλέον, τα σταθερά γάντζοι που βρίσκονται τοποθετημένα στα πλαϊνά τοιχώματα φροντίζουν για τη σωστή, ασφαλή και σταθερή συγκράτηση των αντικειμένων κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Το μοναδικό plug-in υβριδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία του

Εκτός από πρακτικό και άνετο, το BYD Dolphin G DM-i είναι παράληλα το μοναδικό plug-in υβριδικό μοντέλο στην κατηγορία του, όμως αξίζει να σημειωθεί πως η αρχιτεκτονική Super Hybrid DM που διαθέτει, διαφέρει από τα συμβατικά plug-in υβριδικά συστήματα της αγοράς.

Στο σύστημα της BYD, η απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στην ηλεκτροκίνηση. Αυτό σημαίνει ότι στη συντριπτική πλειονότητα των συνθηκών οδήγησης, οι τροχοί κινούνται απευθείας από τον ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας την αθόρυβη, ομαλή και ακαριαία απόκριση που χαρακτηρίζει τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το κινητήριο σύνολο αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, εκ των οποίων ο ένας αναλαμβάνει την κίνηση των τροχών και ο δεύτερος εκτελεί χρέη γεννήτριας, σε άμεση συνεργασία με τον βενζινοκινητήρα Xiaoyun των 1,5 λίτρων, ο οποίος λειτουργεί κυρίως υποστηρικτικά. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του δύο βασικές λειτουργίες: τη λειτουργία EV και τη λειτουργία HEV (hybrid).

Στη λειτουργία EV, το όχημα συμπεριφέρεται ως αμιγώς ηλεκτρικό, αντλώντας ενέργεια αποκλειστικά από την μπαταρία τύπου Blade, ενώ ο βενζινοκινητήρας παραμένει απενεργοποιημένος μέχρι να εξαντληθεί το ηλεκτρικό απόθεμα. Παράλληλα, κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια ανάκτησης ενέργειας, επαναφορτίζοντας τη μπαταρία.

Στη λειτουργία HEV, ή όταν η στάθμη της μπαταρίας πέσει χαμηλά, η έξυπνη μονάδα διαχείρισης αναλαμβάνει αυτόματα τη βέλτιστη κατανομή ενέργειας. Το σύστημα επιλέγει αυτόματα ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις λειτουργίας, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του κινητήριου συνόλου με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης και το επίπεδο φορτίου. Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει ισχύ 163 ίππων (120 kW) και ροπή 210 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα.

Η συνδυαστική ισχύς διαμορφώνεται στους 176 ίππους για την εισαγωγική έκδοση Active, ενώ στις υπόλοιπες εκδόσεις της γκάμας ανέρχεται στους 212 ίππους.

Διαθέσιμο με δύο μπαταρίες

Το μοντέλο διατίθεται στην αγορά με δύο επιλογές μπαταριών Blade τεχνολογίας LFP. Η εισαγωγική έκδοση Active ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, η οποία εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 40 χιλιομέτρων σε συνδυασμένο κύκλο WLTP και συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.020 χιλιόμετρα. Για εκείνους που αναζητούν τη μέγιστη δυνατή ηλεκτρική αυτονομία, το Dolphin G μπορεί να εξοπλιστεί και με μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητητας 18,3 kWh. Με αυτή τη μπαταρία, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία εκτοξεύεται στα 105 χιλιόμετρα, ενώ η συνολική συνδυασμένη αυτονομία αγγίζει τα 1.040 χιλιόμετρα.

Η έκδοση Active διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ισχύος 3,3 kW, επιτρέποντας την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας από το 15% σε λιγότερο από τρεις ώρες. Αντίστοιχα, οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport φέρουν ισχυρότερο φορτιστή 6,6 kW, ενώ υποστηρίζουν και ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος 39 kW. Χάρη στην ταχεία φόρτιση, η μπαταρία μπορεί να αναπληρώσει την ενέργειά της από το 10% έως το 80% σε μόλις 26 λεπτά.

Παράλληλα με τις υψηλές επιδόσεις και την αυτονομία, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αυτοκινήτου παραμένει εξαιρετικά χαμηλό. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται από τα 60 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο μόλις στα 32 γραμμάρια, ενώ η κατανάλωση καυσίμου με πλήρως φορτισμένη μπαταρία περιορίζεται στα μόλις 1,4 λτ./100 χλμ. (WLTP).

Ξεκινάει από 22.990 ευρώ στην Ελλάδα

Η εμπορική πορεία του BYD Dolphin G DM-i στην ελληνική αγορά έχει ήδη ξεκινήσει. Η γκάμα εκκινεί με την έκδοση Active, η οποία τοποθετείται τιμολογιακά στην δελεαστική τιμή των 22.990 ευρώ. Ακολουθεί η έκδοση Boost με τιμή 26.990 ευρώ, η οποία ενσωματώνει τη μεγαλύτερη μπαταρία των 18,3 kWh, προσφέροντας τα 105 χιλιομέτρα ηλεκτρικής αυτονομίας και την αυξημένη συνδυαστική ισχύ των 212 ίππων.

Η έκδοση Comfort, στην τιμή των 28.490 ευρώ, αναβαθμίζει αισθητά το επίπεδο εξοπλισμού, εισάγοντας στοιχεία άνεσης και τεχνολογίας που συνήθως συναντώνται σε αυτοκίνητα μεγαλύτερων κατηγοριών. Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται η έκδοση Sport με τιμή 29.990 ευρώ, η οποία βασίζεται στην Comfort προσθέτοντας αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ενισχύουν τον αθλητικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Η BYD συνοδεύει το νέο της μοντέλο με ένα ιδιαίτερα ισχυρό πακέτο εγγυήσεων που προσφέρει σιγουριά στον αγοραστή. Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο καλύπτεται από 6 χρόνια βασική εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση για τον ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία υψηλής τάσης (ή 250.000 χλμ.).