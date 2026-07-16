Το SUV με το τεράστιο πορτμπαγκάζ των 702 λίτρων – Κοστίζει 23.990 ευρώ

H τιμή του παραπέμπει σε μικρό SUV, όμως στην πραγματικότητα, το μοντέλο με το γιγάντιο πορτ-μπαγκάζ των 702 λίτρων είναι ένα μεσαίο SUV που διακρίνεται για την πρακτικότητα που προσφέρει και τον value for money χαρακτήρα του.
Οι ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας για άνεση, ευελιξία και πρακτικότητα έχουν αναδείξει την ευρυχωρία της καμπίνας και, κυρίως, το μέγεθος του χώρου αποσκευών σε καθοριστικούς παράγοντες κατά την επιλογή ενός αυτοκινήτου.
Ένα μεγάλο πορτ-μπαγκάζ, εκτός από μεγάλο πλεονέκτημα για τα ταξίδια των διακοπών, διευκολύνει τον χρήστη καθημερινά, στις αγορές και στις δραστηριότητες της οικογένειάς του, μειώνοντας το άγχος της χωροθέτησης.
SUV ιδανικό για εξορμήσεις
Σε αυτή την ανάγκη για μέγιστη εκμετάλλευση χώρων έρχεται να απαντήσει το Bigster, ο εκπρόσωπος της Dacia στην κατηγορία των D-SUV. Συγκεκριμένα, ο χώρος αποσκευών του μοντέλου αγγίζει τα 702 λίτρα (2.002 λτ. με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα) στην ήπια υβριδική έκδοση των 140 ίππων, ένα νούμερο που θέτει νέα δεδομένα για την κατηγορία.
Ακόμα και στις εκδόσεις διπλού καυσίμου (βενζίνης-υγραερίου), αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαθέσιμος χώρος παραμένει εξαιρετικά μεγάλος, αγγίζοντας τα 660 λίτρα.
Ήπια υβριδικό με 140 ίππους
To Dacia Bigster mild hybrid 140 έχει ως καρδιά ένα 3κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο σύνολο των 1,2 λίτρων που συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία. Αποδίδει 140 ίππους και 230 Nm ροπής και συνδυάζεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων που στέλνει τη δύναμη στους εμπρός τροχούς.
Το 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 9,8 δευτερόλεπτα, ενώ όσον αφορά την κατανάλωση, η Dacia ανακοινώνει πως το ήπια υβριδικό Bigster καταναλώνει σε μικτές συνθήκες 5,4 λτ./100 χλμ.
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Τιμές και βασικός εξοπλισμός
Το Dacia Bigster mild hybrid 140 είναι διαθέσιμο στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Dacia σε όλη την Ελλάδα, με τις κάτωθι τιμές.
- Essential mild hybrid 140 PS: 23.990 ευρώ
- Expression mild hybrid 140 PS: 25.700 ευρώ
- Journey mild hybrid 140 PS: 28.800 ευρώ
- Extreme mild hybrid 140 PS: 29.300 ευρώ
Το εισαγωγικό επίπεδο Essential περιλαμβάνει στον στάνταρ εξοπλισμό του: cruise control, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, Eco-LED εμπρός προβολείς, LED φώτα ημέρας, air-condtition, αισθητήρα φώτων, θερμαινόμενους καθρέπτες, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, έγχρωμη οθόνη αφής 10,1” που συνδέεται ασύρματα με Android Auto & Apple CarPlay, 4 ηχεία, 2 θύρες USB type C, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και μια γεμάτη από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης σουίτα.