Το SUV με το τεράστιο πορτμπαγκάζ των 702 λίτρων – Κοστίζει 23.990 ευρώ

H τιμή του παραπέμπει σε μικρό SUV, όμως στην πραγματικότητα, το μοντέλο με το γιγάντιο πορτ-μπαγκάζ των 702 λίτρων είναι ένα μεσαίο SUV που διακρίνεται για την πρακτικότητα που προσφέρει και τον value for money χαρακτήρα του.

Ήπια υβριδικό με 140 ίππους

To Dacia Bigster mild hybrid 140 έχει ως καρδιά ένα 3κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο σύνολο των 1,2 λίτρων που συνδυάζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία. Αποδίδει 140 ίππους και 230 Nm ροπής και συνδυάζεται με ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων που στέλνει τη δύναμη στους εμπρός τροχούς.

Το 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 9,8 δευτερόλεπτα, ενώ όσον αφορά την κατανάλωση, η Dacia ανακοινώνει πως το ήπια υβριδικό Bigster καταναλώνει σε μικτές συνθήκες 5,4 λτ./100 χλμ.

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Τιμές και βασικός εξοπλισμός

Το Dacia Bigster mild hybrid 140 είναι διαθέσιμο στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Dacia σε όλη την Ελλάδα, με τις κάτωθι τιμές.

Essential mild hybrid 140 PS: 23.990 ευρώ

Expression mild hybrid 140 PS: 25.700 ευρώ

Journey mild hybrid 140 PS: 28.800 ευρώ

Extreme mild hybrid 140 PS: 29.300 ευρώ

Το εισαγωγικό επίπεδο Essential περιλαμβάνει στον στάνταρ εξοπλισμό του: cruise control, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, κάμερα οπισθοπορείας, Eco-LED εμπρός προβολείς, LED φώτα ημέρας, air-condtition, αισθητήρα φώτων, θερμαινόμενους καθρέπτες, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, έγχρωμη οθόνη αφής 10,1” που συνδέεται ασύρματα με Android Auto & Apple CarPlay, 4 ηχεία, 2 θύρες USB type C, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και μια γεμάτη από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης σουίτα.