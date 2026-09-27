To Dacia Jogger συνδυάζει την ανταγωνιστική τιμή με τον SUV χαρακτήρα και τη δυνατότητα να προσφέρει γενναιόδωρους χώρους για έως 7 επιβάτες.
Τα σύγχρονα SUV καλύπτουν με άνεση τις μεταφορικές απαιτήσεις μιας πολυμελούς οικογένειας, χάρη στο ευρύχωρο εσωτερικό τους και την υψηλή πρακτικότητα που προσφέρουν.
Ωστόσο, όταν τα μέλη μιας οικογένειας ξεπερνούν τα πέντε, η στροφή προς ένα crossover/SUV που μπορεί να μεταφέρει ακόμη και 7 επιβάτες είναι μονόδρομος.
Ευρύχωρο ακόμη και για 7 επιβάτες
Στην Ελλάδα, το Dacia Jogger αναδεικνύεται ως η πιο οικονομική πρόταση στην κατηγορία των επταθέσιων crossover. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόταση, καθώς συνδυάζει αισθητικά και λειτουργικά στοιχεία από διαφορετικές κατηγορίες.
Η αυξημένη απόσταση των 20 εκατοστών από το έδαφος παραπέμπει σε SUV, η διαμόρφωση του αμαξώματος θυμίζει station-wagon, ενώ η διαχείριση της καμπίνας προσφέρει την ευελιξία ενός πολυμορφικού οχήματος.
Όσον αφορά τις μεταφορικές δυνατότητες, η πρόσβαση στην τελευταία σειρά καθισμάτων πραγματοποιείται με ευκολία, χάρη στον απλό μηχανισμό αναδίπλωσης των μεσαίων καθισμάτων. Οι σχεδιαστές τοποθέτησαν κάθε σειρά καθισμάτων ελαφρώς ψηλότερα από την προηγούμενη, προσφέροντας σε όλους τους επιβαίνοντες ανεμπόδιστη ορατότητα προς τα έξω.
Όταν η τρίτη σειρά αναπτύσσεται πλήρως, ο αποθηκευτικός χώρος περιορίζεται στα 160 λίτρα. Με την πτώση της τρίτης σειράς ο όγκος φτάνει τα 565 λίτρα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πλήρους αφαίρεσης των πίσω καθισμάτων για τη μεγιστοποίηση του χώρου φορτίου (έως 2.085 λτ.).
Σε έκδοση διπλού καυσίμου και αποκλειστικά βενζινοκίνητο
Το Dacia Jogger διατίθεται στην Ελλάδα τόσο σε έκδοση διπλού καυσίμου (βενζίνη και υγραέριο) όσο και σε αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση. Από 24.200 ευρώ κοστίζει έκδοση με τον «διπλό» κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 91 ίππους όταν λειτουργεί με αμόλυβδη και 100 όταν χρησιμοποιεί το LPG, προσφέροντας χαμηλό κόστος μετακίνησης και μεγάλη αυτονομία.
Η αμιγώς βενζινοκίνητη εκδοχή συνδυάζεται επίσης με τον 1.000άρη TCe άμεσου ψεκασμού και αποδίδει 110 ίππους, εξασφαλίζοντας επιτάχυνση μέχρι τα 0-100 χλμ./ώρα σε 11,2 δευτερόλεπτα, ενώ όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου, η Dacia ανακοινώνει πως αυτή φτάνει τα 5,6 λτ./100 χλμ.. Οι τιμές για το βενζινοκίνητο Jogger ξεκινούν από 23.100 ευρώ.
Ο εξοπλισμός της εισαγωγικής Expression
Το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Expression περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εμπρός προβολείς eco-LED, φώτα ημέρας DRL LED σε σχήμα “Υ”, προβολείς ομίχλης, αισθητήρες φώτων & βροχής, ηλεκτρικά θερμαινόμενους καθρέπτες, Air-condition, πίνακα οργάνων με ψηφιακή οθόνη 3,5″, σύστημα πολυμέσων με οθόνη 8″ & 4 ηχεία, ενσύρματο phone mirroring με Apple CarPlay ή Android Auto, μια θύρα USB, τροχούς 16 ιντσών, φιμέ πίσω κρύσταλλα και μια πλήρη σουίτα από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.