To SUV που κάνει 200 χλμ. με 10 ευρώ – Η τιμή του στην Ελλάδα

Η νέα τάση στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι το λανσάρισμα plug-in υβριδικών αυτοκινήτων που μπορούν να κάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα. Ποιο είναι το plug-in υβριδικό SUV που βρίσκεται στην κορυφή αυτή τη στιγμή;

Μία από τις πιο ισορροπημένες επιλογές που κερδίζουν συνεχώς έδαφος για όσους θέλουν να κάνουν το βήμα προς την ηλεκτροκίνηση είναι τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα (PHEV). Χάρη στον συνδυασμό θερμικού κινητήρα, ενός ή περισσότερων ηλεκτροκινητήρων και μιας μεγάλης μπαταρίας, έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν σημαντικές αποστάσεις αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Στην πράξη, αυτό επιτρέπει στους οδηγούς να κινούνται καθημερινά μέσα στην πόλη, απολαμβάνοντας χαμηλό κόστος μετακίνησης που προσφέρει η ηλεκτρική ενέργεια, ενώ παράλληλα διατηρούν την δυνατότητα να πραγματοποιούν μεγάλα ταξίδια χωρίς άγχος για φόρτιση, αποτελώντας ιδανικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα συμβατικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ποιο είναι όμως το plug-in υβριδικό αυτοκίνητο που προσφέρει τη μεγαλύτερη αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία στην Ελλάδα;

SUV μήκους 4,8 μέτρων

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι το Lynk & Co 08. Πρόκειται για τη ναυαρχίδα της κινεζικής εταιρείας που – με 4,8 μέτρα μήκος – την εκπροσωπεί στην κατηγορία των D-SUV. Bασίζεται στη νεότερη εκδοχή της πλατφόρμας Compact Modular Architecture της Geely και ξεχωρίζει στο δρόμο χάρη στη μοναδική σχεδιαστική γλώσσα που χρησιμοποιεί η φίρμα σε όλα τα μοντέλα, συνδυάζοντας κινεζικές και ευρωπαϊκές (ή σουηδικές) αναφορές, μέσω της σύνδεσης με τη Volvo.

Διαβάστε επίσης: Ferrari ή Lamborghini: Ποια μάρκα κυριάρχησε στην Ελλάδα το 2025;

Plug-in με 345 ίππους

Περνώντας στο κινητήριο σύνολο του Lynk & Co 08, κάτω από το καπό βρίσκεται ένας 4κύλινδρος υπερτροδοφοτούμενος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων με απόδοση 139 ίππους και 230 Nm ροπής που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο τριών σχέσεων και έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 211 ίππους και 350 Nm ροπής. Συνδυαστικά, η ιπποδύναμη του μοντέλου φτάνει τα 349 PS.

Κλειδί στο plug-in σύνολο του Lynk & Co 08 είναι η, κατά γενική ομολογία, μεγάλη για τα δεδομένα των PHEV οχημάτων μπαταρία ιόντων λιθίου με χημεία NMC και χωρητικότητα 39,6 kWh, η οποία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά τεστ μέτρησης του WLTP, επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κάνει 200 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά. Τα ίδια τεστ έδειξαν ότι σε μεικτές συνθήκες, η κατανάλωση βενζίνης είναι 0,9 λίτρα/100 χλμ. με γεμάτη μπαταρία και 6,5 λίτρα/100 χλμ., όταν η ενέργειά της τελειώσει.

200 χιλιόμετρα με 10 ευρώ

Όσον αφορά την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, η μάρκα ανακοινώνει πως η μέση μέτρηση φτάνει τα 20,8 kWh/100 χλμ. Αυτό σημαίνει πως εκκινώντας με γεμάτη μπαταρία και έχοντας φορτίσει με wallbox στο σπίτι ή στην εργασία με χρέωση οικιακού ρεύματος (0,24 ευρώ/kwh), ο οδηγός μπορεί κάνει 200 χιλιόμετρα σε μεικτές συνθήκες, πληρώνοντας μόνο 10 ευρώ.

Φορτίζει σε ταχυφορτιστή DC

Το «08» μπορεί να φορτίσει την μπαταρία του σε παροχή AC με μέγιστη ισχύ έως και 11 kW και σε DC έως και 85 kW. Στην πρώτη περίπτωση, ένα πλήρες «γέμισμα» (0-100%) διαρκεί 4,5 ώρες και στη δεύτερη 33 λεπτά της ώρας από το 10% έως και το 80% της μέγιστης χωρητικότητας του συσσωρευτή ενέργειας.

Οι τιμές του

Το Lynk & Co 08 ξεκινά από τα 52.490 ευρώ για την έκδοση Core και από 59.990 ευρώ για την πλουσιότερη More. Η εισαγωγική έκδοση είναι γεμάτη από εξοπλισμό που παραπέμπει σε πολυτελείς προτάσεις της κατηγορίας.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα (με γωνία μαξιλαριού και οσφυϊκή υποστήριξη 4 κατευθύνσεων), ασύρματη φόρτιση κινητού, 2 USB θύρες εμπρός και 2 πίσω, πανοραμική ανοιγόμενη ηλιοροφή, εξωτερικούς καθρέφτες – ηλεκτρικά αναδιπλούμενους και θερμαινόμενους που κοιτούν προς τα κάτω κατά την όπισθεν, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με κάμερα 360°, οθόνη πίσω από το τιμόνι 10,2 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 15,4 ιντσών.