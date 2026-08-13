Το SUV που κοστίζει κάτω από 20.000 ευρώ και έχει 7 χρόνια εγγύηση

Το ανανεωμένο Kia Stonic είναι ένα από τα πιο προσιτά SUV της ελληνικής αγοράς και παράλληλα ένα από αυτά που συνδυάζονται με πολυετή εργοστασιακή εγγύηση.

Το Kia Stonic ανανεώθηκε ριζικά, υιοθετώντας τη νέα, τολμηρή σχεδιαστική φιλοσοφία της κορεατικής μάρκας και προσφέρεται πλέον με αναβαθμισμένο τεχνολογικό οπολοστάσιο.

Η αρχική τιμή των 19.190 ευρώ το κάνει ένα από τα φθηνότερα μικρά SUV της αγοράς, ενώ η εγγύηση των 7 ετών ενισχύει σημαντικά τον value for money χαρακτήρα του.

Με νέα σχεδιαστική κατεύθυνση

Σε επίπεδο εμφάνισης, το ανανεωμένο Stonic υιοθετεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα “Opposites United”. Στο μπροστινό μέρος πρωταγωνιστεί η νέα, μοντέρνα φωτεινή υπογραφή “Star Map Signature Lighting”, μια πιο «επιθετική» μάσκα και ένας επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας.

Στο πίσω μέρος ενσωματώνονται φώτα σε σχήμα “C” που καταλαμβάνουν μέρος της θύρας του χώρου αποσκευών, ενώ ο νέος προφυλακτήρας, συνδράμει με τη σειρά του στην ενίσχυση της «επιθετικής» εμφάνισης του Β-SUV.

Στο εσωτερικό, το αυτοκίνητο έχει ενισχυμένο τεχνολογικό προφίλ που εκφράζεται μέσα από την παρουσία μιας νέας «διπλής» οθόνης, αποτελούμενης από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 4,2 ιντσών και μιας οθόνης αφής 12,3 ιντσών.

Αποδίδει 100 ίππους

Στο μηχανοστάσιο του Kia Stonic των 19.190 ευρώ φιλοξενείται ένας 1.000άρης κινητήρας τεχνολογίας T-GDI, ο οποίος συνεργάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο. Η ισχύς του κινητήρα ανέρχεται σε 100 ίππους και 172 Nm ροπής, ενώ όσον αφορά την κατανάλωση, το εργοστασιακό νούμερο σύμφωνα με το πρότυπο του WLTP είναι 5,9 λτ./100 χλμ., με τις εκπομπές ρύπων να φτάνουν τα 127 γραμ.CO2/χλμ..

Ο εξοπλισμός της εισαγωγικής έκδοσης

Στον εξοπλισμό του εισαγωγικού εξοπλιστικού επιπέδου Inmotion βρίσκουμε: cruise control, κάμερα οπισθοπορείας με έγχρωμη απεικόνιση και καθοδήγηση πορείας και μια πλήρη σουίτα από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σύστημα ηχητικής προειδοποίησης και αυτόματης έκτακτης πέδησης για την αποφυγή εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτοκίνητα, δίκυκλα και πεζούς, υποβοήθηση διατήρησης ασφαλούς απόστασης από το προπορευόμενο όχημα και διατήρηση πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αυτόματη εναλλαγή φώτων από την υψηλή στην μεσαία σκάλα και αντίστροφα.

Το φυλλάδιο με τον εξοπλισμό περιλαμβάνει επίσης air-condition, αισθητήρες παρκαρίσματος μπροστά και πίσω, ρεζέρβα ανάγκης, τροχούς 15 ιντσών, 6 ηχεία, Bluetooth, ψηφιακό πίνακα οργάνων, οθόνη αφής 12,3 ιντσών σε ενιαία διάταξη με τον πίνακα οργάνων για την υποστήριξη του συστήματος infotainment, σύστημα πλοήγησης, φιμέ παράθυρα, κάμερα οπισθοπορείας, φώτα LED μπροστά και πίσω, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους καθρέπτες κ.α.

Με 7 χρόνια εγγύηση

Όπως όλα τα αυτοκίνητα της Kia, η απόκτηση του Stonic συνοδεύεται από κάλυψη 7 ετών ή 150.000 χλμ. (όποιο έρθει πρώτο), η οποία είναι πλήρως μεταβιβάσιμη, εάν το αυτοκίνητο συντηρούνταν τακτικά.