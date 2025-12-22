Toyota Aygo X Hybrid: Τα 5 δυνατά σημεία του μικρού υβριδικού μοντέλου

Το νέο Toyota Aygo X Hybrid γίνεται το πρώτο μοντέλο που διαθέτει αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο στην ιστορία του A-segment. Αυτά είναι τα 5 δυνατά του σημεία.

To Toyota Prius, πίσω στο 1997, ήταν το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Η υβριδική τεχνολογία στη συνέχεια εφαρμόστηκε κυρίως σε μεγαλύτερης κατηγορίας μοντέλα, όπως το RAV4 Hybrid το 2016 και σταδιακά πέρασε και σε πιο compact κατηγορίες.

Στην κατηγορία C, το Auris ήταν το πρώτο μοντέλο που εξοπλίστηκε με υβριδικό σύστημα κίνησης το 2010, ακολουθούμενο από τα Toyota C-HR, Corolla και Corolla Cross. Το 2012, το Toyota Yaris έγινε το πρώτο μας μοντέλο της κατηγορίας B με υβριδική τεχνολογία, ενώ πιο πρόσφατα ακολούθησε το Yaris Cross.

Τώρα, είναι σειρά του Aygo X να βαδίζει στα εν λόγω μονοπάτια, φέρνοντας την υβριδική τεχνολογία στο A-segment. Με το νέο Aygo X Hybrid, ολόκληρη η ευρωπαϊκή γκάμα της Toyota είναι πλέον εξηλεκτρισμένη, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες, από τα compact μοντέλα της κατηγορίας Α μέχρι αυτήν των pick-up μέσω του νέου ήπια υβριδικού Toyota Hilux.

1. Με compact διαστάσεις και SUV χαρακτηριστικά

Το Aygo X σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στην Ευρώπη ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών και φέρει crossover χαρακτηρισιτκά. Η τρισδιάστατη μαύρη μάσκα υιοθετεί το εμβληματικό διπλό τραπεζοειδές σχήμα της Toyota και συνδυάζεται με μεγαλύτερο μπροστινό πρόβολο, ωστόσο η μεγαλύτερη αλλαγή είναι οι νέοι προβολείς.

Στη συνολική εικόνα συμβάλλουν επίσης οι ζάντες αλουμινίου 17 ή 18 ιντσών – ανάλογα με την έκδοση – και οι μαύροι φουσκωμένοι θόλοι των τροχών, ενώ, όποιος επιθυμεί να δώσει στο αυτοκίνητο περισσότερο στιλ, η Toyota προσφέρει δίχρωμες (bi-tone) επιλογές για το εξωτερικό του χρώμα.

2. Ευρυχωρία και στυλ στο εσωτερικό

Το ανανεωμένο εσωτερικό του Aygo X είναι πιο ευρύχωρο, χωρίς να χάνει το παιχνιδιάρικο ύφος του. Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές του διαστάσεις, το Aygo X αξιοποιεί στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο και προσφέρει υψηλή θέση οδήγησης που επιτρέπει στον οδηγό να έχει μεγάλη ορατότητα.

Τέσσερις επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν με άνεση, ενώ ο χώρος αποσκευών των 231 λίτρων, χωράει όλα τα ψώνια της εβδομάδας και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός μικρού ταξιδιού.



Ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών – από 4,3 ιντσών στο προηγούμενο μοντέλο – και η μεγαλύτερη οθόνη αφής (φτάνει πλέον τις 10,5 ίντσες) ενισχύουν το τεχνολογικό υπόβαθρο του μοντέλου, ενώ πρόσθετη άνεση προσφέρουν οι δύο θύρες φόρτισης USB-C.

Προαιρετικά διατίθενται η νέα βάση ασύρματης φόρτισης για smartphone, το ψηφιακό κλειδί και η τεχνολογία nanoeX™ για βελτιωμένη ποιότητα αέρα. Παράλληλα, η κεντρική κονσόλα έχει επανασχεδιαστεί, ώστε να ενσωματώνει νέο ηλεκτρονικό χειρόφρενο, ενώ το τιμόνι είναι υπενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας τεχνητό δέρμα.

Το υβριδικό Aygo X περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στον βασικό του εξοπλισμό (X-Play): ζάντες 17 ιντσών, αυτόματη ρύθμιση φώτων μεγάλης σκάλας, φώτα ημέρας LED, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό 9 ιντσών, 4 ηχεία, κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματο κλιματισμό και μια πλήρη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης. Η τιμή εκκίνησης είναι τα 19.670€.

3. Το μικρότερο πλήρως υβριδικό Toyota

Το ανανεωμένο Aygo X φέρνει για πρώτη φορά πλήρως την αυτοφορτιζόμενη υβριδική τεχνολογία στο A-segment. Πηγή ζωής του Aygo X Hybrid είναι το υβριδικό σύστημα του Yaris, απαρτιζόμενο από έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.500 κ.εκ. με μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων, που λειτουργεί σε κύκλο Άτκινσον και με την αρωγή ενός ηλεκτρομοτέρ αποδίδει 116 ίππους.

Η αυξημένη κατά 44 ίππους ισχύς έχει μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα, που πλέον βρίσκεται στα 9,2 δλ. (μία βελτίωση της τάξεως των 5,6 δλ.! ), ενώ για την ενδιάμεση ρεπρίζ 80-120 χλμ./ώρα, απαιτούνται 7,4 δλ., την στιγμή που η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 172 χλμ./ώρα.

Χάρη στην υβριδική τεχνολογία το Aygo X Hybrid έχει τις χαμηλότερες εκπομπές CO2 (85 g/km) από οποιαδήποτε μη επαναφορτιζόμενο υβριδικό μοντέλο (plug-in hybrid) της αγοράς, με το ανθρακικό του αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής να είναι μειωμένο κατά 18%. Το μοντέλο θέτει νέα πρότυπα και σε επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου, μιας και αυτή περιορίζεται σε 3,7 λτ./100 χλμ. (WLTP).

Η ενσωμάτωση των υβριδικών εξαρτημάτων, διατηρώντας παράλληλα το μεταξόνιο των 2.430 χλστ. και τον χώρο αποσκευών του Aygo X, απαιτούσε καινοτόμες λύσεις σχεδίασης. Για πρώτη φορά σε υβριδικό Toyota, οι δύο σειρές μπαταριών τοποθετούνται δίπλα-δίπλα σε διαμήκη διάταξη στο δάπεδο, κάτω από τα πίσω καθίσματα. Η έξυπνη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου επέτρεψε επίσης τη μεταφορά της βοηθητικής μπαταρίας κάτω από τον χώρο αποσκευών, χωρίς να μειώνεται η αποθηκευτική ικανότητα.

4. Ευέλικτο και ήσυχο στην οδήγηση

Το Aygo X είναι πολύ ευέλικτο στους πολυσύχναστους αστικούς δρόμους, χάρη στην πλατφόρμα GA-B της Toyota Global New Architecture (TNGA), που εξασφαλίζει χαμηλό κέντρο βάρους και εξαιρετική ακαμψία αμαξώματος, τις νέες ρυθμίσεις του συστήματος διεύθυνσης που κάνουν το τιμόνι πιο ελαφρύ και το μικρό κύκλο στροφής (στα 4,7 μέτρα).

Οδηγός και οι επιβάτες θα αντιληφθούν αμέσως πως η οδήγηση του Toyota Aygo X είναι πλέον μια πιο ήρεμη και ήσυχη διαδικασία, αφενός χάρη στην ενίσχυση της ηχομόνωσης (με επιπλέον απορροφητικά υλικά στο δάπεδο και τις πόρτες, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις οι πίσω κολώνες δέχονται επιπλέον μόνωση, ενώ τοποθετούνται ηχοπαορροφητικά κρύσταλλα) και αφετέρου, χάρη στην ομαλή λειτουργία του υβριδικού συστήματος, ιδιαίτερα όταν το αυτοκίνητο κινείται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την ηλεκτρική ενέργεια της μπαταρίας του.

5. Πρεμιέρα για την GR Sport έκδοση

Για πρώτη φορά, το Aygo X διατίθεται σε έκδοση GR Sport, η οποία είναι εμπνευσμένη από τις αγωνιστικές ομάδες Toyota Gazoo Racing, που έχουν κατακτήσει παγκόσμια πρωταθλήματα. H

έκδοση GR Sport προσθέτει ειδικά ρυθμισμένα αμορτισέρ και ελατήρια καθώς και μία νέα φαρδύτερη αντιστρεπτική δοκό που βελτιώνουν το κράτημα, μειώνοντας τις κλίσεις του αμαξώματος, ενώ η ειδική ρύθμιση του υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης προσφέρει πιο άμεση και ακριβή απόκριση.

Οι βελτιώσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μια αναβαθμίσουν την οδηγική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα την άνεση στους δρόμους της πόλης.

Το Aygo X GR Sport ξεχωρίζει με την αποκλειστική διχρωμία Mustard, το μαύρο καπό, το χαρακτηριστικό πλέγμα «G-pattern», που συναντάται και σε άλλα μοντέλα της σειράς GR και ενσωματώνεται στη γυαλιστερή μαύρη μπροστινή μάσκα και τις αποκλειστικές ζάντες GR Sport των 18 ιντσών που προσδίδουν σπορ εμφάνιση.

Το ασπρόμαυρο θέμα στο εσωτερικό αναδεικνύεται με λεπτομέρειες σε piano black και γκρι, καθώς και με κεντητά λογότυπα GR. Τα μπροστινά καθίσματα συνδυάζουν εκλεπτυσμένο υλικό SakuraTouch®με τύπου suede Dinamica στις κύριες επιφάνειες, ενώ οι πλαϊνές ενισχύσεις

ξεχωρίζουν με γκρι Samara.