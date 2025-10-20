Στην Ελλάδα το Toyota Aygo X Hybrid – Οι τιμές του

Το Toyota Aygo X Hybrid εγκαινιάζει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με τιμές που ξεκινούν από 19.670 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση X-Play.

To Toyota Aygo X Hybrid είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας, με την ελληνική αντιπροσωπεία της Toyota να ανακοινώνει τον πλήρη τιμοκατάλογο του μικρότερου φουλ υβριδικού μοντέλου της ελληνικής αγοράς. To Aygo X διατηρεί τα crossover χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει στο A segment και τώρα, έχει ακόμη ένα όπλο στη φαρέτρα για να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις πωλήσεις του, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τον αριθμό των 210.000 από το λανσάρισμά του.

Αποδίδει 116 άλογα και καίει 3,7 λτ./100 χλμ.

Πηγή ζωής του Aygo X Hybrid είναι το υβριδικό σύστημα του Yaris, απαρτιζόμενο από έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.500 κ.εκ. με μεταβλητό χρονισμό των βαλβίδων, που λειτουργεί σε κύκλο Άτκινσον και με την αρωγή ενός ηλεκτρομοτέρ αποδίδει 116 ίππους. Χάρη στην υβριδική τεχνολογία, το Aygo X Hybrid έχει τις χαμηλότερες εκπομπές CO2 (85 g/km) από οποιαδήποτε μη επαναφορτιζόμενο υβριδικό μοντέλο (plug-in hybrid) της αγοράς, με το ανθρακικό του αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής να είναι μειωμένο κατά 18%. Το μοντέλο θέτει νέα πρότυπα και σε επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου, μιας και αυτή περιορίζεται σε 3,7 λτ./100 χλμ. (WLTP).

Οι τιμές και οι εκδόσεις του

Το υβριδικό Aygo X περιλαμβάνει μεταξύ άλλων στον βασικό του εξοπλισμό (X-Play): ζάντες 17 ιντσών, αυτόματη ρύθμιση φώτων μεγάλης σκάλας, φώτα ημέρας LED, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό 9 ιντσών, 4 ηχεία, κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματο κλιματισμό και μια πλήρη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης.

Οι τιμές του φουλ υβριδικού Toyota Aygo X ξεκινούν από 19.670 ευρώ. Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις εκδόσεις και τις τιμές τους: