Μπορεί η Toyota να έχει δημιουργήσει ένα success story βασιζόμενη στα υβριδικά της κινητήρια σύνολα, ωστόσο η επιτυχία του C-HR+ αποδεικνύει πως η μάρκα τα καταφέρνει το ίδιο καλά και στον τομέα της αμιγώς ηλεκτρικής κινητικότητας.

Η Toyota έχει καταστεί συνώνυμο της υβριδικής τεχνολογίας, διαθέτοντας μοντέλα που γεφυρώνουν τον κόσμο των θερμικών κινητήρων με αυτόν της ηλεκτροκίνησης. Ωστόσο, η ιαπωνική μάρκα δεν απαρνείται την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα.

Με αιχμή του δόρατος το Toyota C-HR+, η εταιρεία πραγματοποίησε διείσδυση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, με το μοντέλο – μετά από τους πρώτους 8 μήνες του 2026 – να βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων ανάμεσα στα αμιγώς ηλεκτρικά C-SUV.

Με δύο επιλογές μπαταρίας

Για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των πελατών, το Toyota C-HR+ προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, καθώς και με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς.

Η μπαταρία των 57,7 kWh (μικτή χωρητικότητα) προορίζεται αποκλειστικά για τις προσθιοκίνητες εκδόσεις (FWD), αποδίδοντας ισχύ 167 PS και προσφέροντας αυτονομία έως 458 χλμ. κατά τον κύκλο WLTP.

Για όσους αναζητούν περισσότερη ισχύ και τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία, η μπαταρία των 77 kWh σε έκδοση FWD αποδίδει 224 PS και προσφέρει αυτονομία έως 607 χλμ., τη μεγαλύτερη στην οικογένεια αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Toyota.

Παράλληλα, η τετρακίνητη έκδοση AWD με την μπαταρία των 77 kWh αποδίδει 343 PS, επιταχύνει στα 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,2 δευτερόλεπτα και προσφέρει αυτονομία έως 548 χλμ.

Η καθημερινή πρακτικότητα εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 150 kW σε όλη τη γκάμα, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10 στο 80% σε 28 λεπτά, ενώ τα συστήματα διαχείρισης και η λειτουργία pre-conditioning διατηρούν τη σταθερή απόδοση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Στη φόρτιση AC περιλαμβάνεται στάνταρ ενσωματωμένος φορτιστής 11 kW, ενώ οι πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλίζονται με μονάδα 22 kW που μειώνει τον χρόνο επαναφόρτισης σχεδόν στο μισό.

Οι τιμές του

Το Toyota C-HR+ διατίθεται στην ελληνική αγορά με αρχική τιμή στα 36.990 ευρώ περιλαμβάνοντας πλούσιο βασικό εξοπλισμό σε όλες τις εκδόσεις, όπως προβολείς Full LED, θέρμανση καθισμάτων και τιμονιού, δύο ασύρματους φορτιστές, οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών και σύστημα Smart Entry.

Η γκάμα χωρίζεται σε τρεις διακριτές εκδόσεις εξοπλισμού. Η βασική έκδοση C-HR+ Style FWD 57,7 kWh 167 PS κοστίζει 36.990 ευρώ και διαθέτει φορτιστή AC 11 kW, καθίσματα από μερικώς συνθετικό δέρμα και ζάντες 18 ιντσών. Η έκδοση C-HR+ Style Plus FWD 77 kWh 224 PS τιμολογείται στα 39.990 ευρώ, προσθέτοντας ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών και φιμέ τζάμια.

Η τετρακίνητη έκδοση C-HR+ Lounge Double Motor 77 kWh 343 PS ανέρχεται στα 44.990 ευρώ, προσφέροντας επιπλέον φορτιστή AC 22 kW, ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού, ψηφιακό κλειδί, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, ζάντες 20 ιντσών, στάνταρ διχρωμία, εσωτερικό από συνθετικό δέρμα και σουέτ, καθώς και ικανότητα ρυμούλκησης 1.500 kg. Τέλος, η κορυφαία έκδοση C-HR+ Lounge Plus Double Motor 77 kWh 343 PS διατίθεται στα 46.740 ευρώ, ενσωματώνοντας επιπλέον πανοραμική οροφή και το premium ηχοσύστημα της JBL.

Στις παραπάνω τιμές δεν έχει συμπεριληφθεί η επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

Εγγύηση έως 1.000.000 χλμ. για τη μπαταρία

Όπως όλα τα μοντέλα της Toyota, το C-HR+ καλύπτεται με 6 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, η οποία μπορεί να επεκταθεί έως τα 11 χρόνια (ή τα 200.000 χλμ.) μέσω του προγράμματος Toyota Relax, ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 11 χρόνια ή έως 1.000.000 χλμ..