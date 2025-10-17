Toyota C-HR: Σε ποια έκδοση να το αποκτήσεις – Οι τιμές του στην Ελλάδα

Το Toyota C-HR είναι το οικογενειακό SUV που έχει πετύχει τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία του το 2025. Κλειδί οι ανταγωνιστικές τιμές του (για υβριδικό SUV) και η μεγάλη γκάμα εξοπλισμού.

Το Toyota C-HR πρώτης γενιάς αγαπήθηκε από χιλιάδες Έλληνες και Ευρωπαίους, τόσο λόγω της αιχμηρής σχεδίασής του όσο και για το υβριδικό του κινητήριο σύνολο που προσέφερε πολύ οικονομικές μετακινήσεις ειδικά μέσα στην πόλη. Η νέα του γενιά ήρθε πριν από δύο χρόνια και συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη. Σχεδιαστικά, το μοντέλο είναι ακόμη πιο σύγχρονο, το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό του σύνολο έχει αναβαθμιστεί, ενώ μέσα στην καμπίνα, δεν χρειάζεται να ρίξεις δεύτερη ματιά για να καταλάβεις πως είναι σημαντικά πιο σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη.

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα μοιάζουν να έχουν εκτιμηθεί ιδιαιτέρως από τους Έλληνες. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ, αφού ο εκπρόσωπος της Toyota στα μικρομεσαία οικογενειακά SUV βρίσκεται στην 1η θέση των προτιμήσεων στην κατηγορία του με 2.697 πωλήσεις στο πρώτο 9μηνο του 2025.

Με το αγοραστικό ενδιαφέρον για το Toyota C-HR να είναι υψηλό, αξίζει να εστιάσουμε στο τι προσφέρουν οι εξοπλιστικές εκδόσεις του στις τιμές του, με την υποσημείωση ότι αφορούν το hybrid σύνολο των 140 ίππων.

C-enter από 28.300 ευρώ

Το επίπεδο εξοπλισμού C-enter αποτελεί την εισαγωγική έκδοση της γκάμας του C-HR και η τιμή του στα 28.300 ευρώ, το κάνει ένα από τα πιο προσιτά υβριδικά SUV της ελληνικής αγοράς. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται οθόνη 8 ιντσών πάνω στην οποία βασίζεται το σύστημα infotainment και συνδέεται ασύρματα με Apple CarPlay, ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, 6 ηχεία, κλιματισμός, θερμαινόμενοι καθρέπτες, κάμερα οπισθοπορείας, cruise control, ζάντες αλουμινίου, σύστημα πλοήγησης και μια γεμάτη σειρά από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.

C-ult από 29.300 ευρώ

Το επόμενο βήμα στη σκάλα εξοπλισμών του C-HR είναι η έκδοση C-ult, η οποία μέχρι πριν την πρόσφατη άφιξη της C-Enter, αποτελούσε τη βάση στην γκάμα εκδόσεων του μοντέλου. Σε σχέση με τη C-Enter, η C-ult προσφέρει επιπλέον: τον μεγαλύτερο ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών και LED προβολείς ομίχλης (εμπρός).

C-lub από 32.770 ευρώ

Οι πρώτες δύο εκδόσεις (C-Enter και C-ult) βρίσκονται κοντά σε εξοπλισμό και τιμή και για αυτό είναι η επόμενη έκδοση C-lub αυτή που παίζει τον ρόλο της μεσαίας έκδοσης εξοπλισμού. Οι διαφορές με την C-ult είναι αρκετές, αφού το C-HR προσφέρεται σε αυτή την περίπτωση με οθόνη αφής 12,3 ιντσών (αντί 8 ιντσών), με εσωτερικό ατμοσφαιρικό φωτισμό και θέση για ασύρματη φόρτιση smartphone. Οι ζάντες είναι επίσης μεγαλύτερες (18 ιντσών) και οδηγός μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο χωρίς να πατήσει κάποιο κουμπί, ενώ, όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, έχει τους καθρέπτες του κλειστούς με αυτόματο μηχανισμό.

C-hic από 36.700 ευρώ

Ένα σκαλί υψηλότερα βρίσκουμε την έκδοση C-hic, η οποία προσφέρει ακόμη περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης και ενισχύει το αίσθημα πολυτέλειας μέσα στην καμπίνα. Νέα στοιχεία είναι το σύστημα καθαρισμού του αέρα από μικροσωματίδια στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, τα εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα αλλά και ο εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός που πλέον προσφέρεται σε 64 χρώματα. Οι ζάντες του είναι μαύρες και μεγαλύτερες (19 ιντσών), τα φώτα του είναι LED τεχνολογίας Prisma, ενώ, σε αυτή την έκδοση, η θύρα του πορτ-μπαγκάζ ανοίγει και κλείνει ηλεκτρικά.

GR Sport και Premiere Edition από 38.050 και 40.850 ευρώ αντίστοιχα

Οι δύο κορυφαίες εκδόσεις στην γκάμα του C-HR είναι οι GR Sport και Premiere Edition, με την πρώτη να εστιάζει περισσότερο στο να ενισχύσει τον σπορ χαρακτήρα του SUV με ειδικές GR Sport ζάντες 20 ιντσών και πολλά εμβλήματα της έκδοσης διασκορπισμένα μέσα και πάνω στο αυτοκίνητο. Η Premiere Edition από την άλλη διαθέτει το premium ηχοσύστημα JBL με τα 9 ηχεία, Head-Up Display (όπως και η GR Sport), πανοραμική οροφή και σύστημα αυτόματης στάθμευσης, ακόμη και εάν ο οδηγός δεν βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο και δώσει την… διαταγή μέσω smartphone.

Υβριδικό με 140 και 197 ίππους και plug-in με 223 άλογα

Τα διαθέσιμα κινητήρα σύνολα εκμεταλλεύονται την πολυετή εμπειρία της Toyota στα υβριδικά συστήματα κίνησης. Στη βάση είναι η υβριδική έκδοση των 140 ίππων (κατανάλωση WLTP 4,8 λτ./100 χλμ.), ενώ διαθέσιμη είναι και μια ισχυρότερη αυτοφορτιζόμενη έκδοση με 197 άλογα και τετρακίνηση (προαιρετικά) με κατανάλωση 4,9-5,1 λτ./100 χλμ. Το δεύτερης γενιάς C-HR βγαίνει και σε plug-in έκδοση, η οποία επιτρέπει στο ιαπωνικό SUV να κάνει 62 χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα.

Με εγγύηση έως 11 έτη

Το πρόγραμμα εγγύησης της ελληνικής αντιπροσωπείας της Toyota καλύπτει το C-HR για 6 χρόνια ή 200.000 χλμ., ενώ με το πέρας των 6 ετών, ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την εργοστασιακή κάλυψη με το πρόγραμμα Toyota Relax χωρίς επιπλέον κόστος. Αρκεί μετά το 6ο έτος να πραγματοποιείται η περιοδική συντήρηση του οχήματος, βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σε έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Toyota. Αυτό μπορεί να γίνει έως τα 11 έτη ή μέχρι το αυτοκίνητο να φτάσει τα 200.000 χλμ. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχάσουμε να σημειώσουμε πως η ηλεκτρική μπαταρία καλύπτεται από εγγύηση 11 ετών ή 1.000.000 χλμ. (με την προϋπόθεση ο τελευταίος τεχνικός έλεγχος να πραγματοποιηθεί εντός των 10 ετών από την πρώτη ημερομηνία κυκλοφορίας του οχήματος).