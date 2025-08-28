Toyota C-HR vs Corolla Cross: Ποιο SUV ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες μου

Πού μοιάζουν και πού διαφέρουν τα δύο δημοφιλή SUV της Toyota.

Μπορεί στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας των C-SUV να διαδραματίζεται ένας εμφύλιος μεταξύ των δύο καταξιωμένων μοντέλων της Toyota, στο τέλος της ημέρας όμως, ωφελημένος είναι ο υποψήφιος αγοραστής χάρη στην ευρύτερη γκάμα εναλλακτικών που του παρουσιάζονται. Ας δούμε το προφίλ της κάθε πρότασης.

Όταν λοιπόν, μιλάμε για εμφύλιο, αυτό είναι κάτι που εκτός από την θεωρία αποτυπώνεται και στην εμπορική πράξη καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, μέχρι τον Ιούλιο της χρονιάς που διανύουμε, το C-HR βρέθηκε στην πρώτη θέση με 2.138 ταξινομήσεις και μερίδιο 13,42%, ενώ η Corolla Cross σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση με 1.134 ταξινομήσεις και μερίδιο 7,12%. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό η Toyota προχώρησε στην ανανέωση της Corolla Cross, η οποία διατίθεται ήδη στην ελληνική αγορά.

Θα πρέπει αρχικά να σημειώσουμε την διαφορετική προσέγγιση στο positioning του κάθε μοντέλου στην κατηγορία. Σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές οι οποίοι επιλέγουν την στρατηγική των διαφορετικών μεγεθών, η Toyota έδωσε προτεραιότητα στην δημιουργία ενός διαφορετικού χαρακτήρα, βασισμένο κυρίως στην σχεδίαση και λιγότερο στις διαστάσεις.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, το γεγονός ότι το C-HR ξεκίνησε πρώτο την καριέρα του το 2016 και για μία πενταετία αποτελούσε τον μοναδικό εκπρόσωπο της ιαπωνικής εταιρείας στα C-SUV, μέχρι την εγχώρια έλευση της Corolla Cross το 2022, όταν και μετέπειτα παρουσιάστηκε πια η δεύτερη γενιά του C-HR.

Η κουπέ σιλουέτα αποτελεί το σήμα κατατεθέν του C-HR, προβάλλοντας μία δυναμική εικόνα, που ενισχύεται από τις έντονες ακμές, τις κρυμμένες χειρολαβές και την χαρακτηριστική διχρωμία στις εκδόσεις Bi-Tone. Από την άλλη, η Corolla Cross, χάρη και στο ανανεωμένο παρουσιαστικό της, προβάλει μία εμφάνιση η οποία είναι σύγχρονη αλλά ακολουθεί πιο τυπικές γραμμές, προκειμένου να ανταγωνιστεί την πλειοψηφία των μοντέλων του ανταγωνισμού.

Ανάλογο είναι το ύφος στο εσωτερικό και την διαμόρφωση του ταμπλό και της κονσόλας, όπου το C-HR υιοθετεί πιο έντονα χαρακτηριστικά, έναντι του παραδοσιακού εσωτερικού της Corolla Cross. Αυτή η διαφορά στην (εξωτερική) σχεδίαση σε συνδυασμό με ορισμένες διαφορές στις διαστάσεις (ελαφρώς μακρύτερη και ψηλότερη είναι η Corolla Cross, ενώ το μεταξόνιο είναι παρόμοιο), όπως είναι φυσικό έχουν επίπτωση στην αξιοποίηση των χώρων.

Μπορεί στις εμπρός θέσεις οι επιβάτες να απολαμβάνουν μία σωστή θέση οδήγησης με άφθονο χώρο για το κεφάλι, πιο πίσω όμως οι διαφορές είναι αξιοσημείωτες. Η χαμηλότερη οροφή και τα μικρότερα παράθυρα δημιουργούν μία πιο «κλειστοφοβική» ατμόσφαιρα, την στιγμή που η αδελφή της εστιάζει σε μία πιο ευάερη και φωτεινή ατμόσφαιρα, με ελαφρώς περισσότερο χώρο για τα κεφάλια και κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες, ενώ σε κάθε περίπτωση η ομαλή διαμόρφωση του δαπέδου, διευκολύνει την φιλοξενία ενός πέμπτου επιβάτη.

Μία σημαντική διαφορά έχουμε στον χώρο αποσκευών με αυτόν της Corolla Cross να είναι μεγαλύτερος (425 λίτρα έναντι 388 του C-HR, νούμερα τα οποία μειώνονται στις τετρακίνητες εκδόσεις), με αξιοποιήσιμη διαμόρφωση, όπου άνετη πρόσβαση παρέχουν το φαρδύ άνοιγμα και το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης των 720 χλστ.

Σε ότι αφορά τα συστήματα κίνησης, φυσικά τον πρώτο και μοναδικό λόγο έχει η υβριδική τεχνολογία Hybrid Force 5ης γενιάς, με τις διευρυμένες δυνατότητες αμιγούς ηλεκτροκίνησης σε αστικές συνθήκες χρήσης, που εξασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση.

Οι αυτοφορτιζόμενες εκδόσεις 1.8 Hybrid 140, 2.0 Hybrid 200 είναι κοινές και στα δύο μοντέλα, ενώ το C-HR διαθέτει και την επαναφορτιζόμενη εναλλακτική PHEV Hybrid 220. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι πλέον υπάρχει και το C-HR+ το οποίο είναι η νέα αμιγώς ηλεκτροκίνητη προσθήκη στην γκάμα.

Όσο για την μετάδοση, δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, μιας και το κιβώτιο είναι το eCVT (μία διάταξη με πλανητικά γρανάζια που ενσωματώνει το πρωτεύων και το δευτερεύων ηλεκτρικό μοτέρ), με ότι θετικό και αρνητικό συνεπάγεται αυτό στην καθημερινή χρήση και την γρήγορη οδήγηση αντίστοιχα.

Η επιλογή της τετρακίνησης προσφέρεται και στα δύο μοντέλα, όπου, αν και η Corolla Cross έχει μία ελαφρώς μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος (161 χλστ, έναντι 145 χλστ. του C-HR), αυτό δεν σημαίνει και μεγάλες offroad ικανότητες. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανανεωμένη τετρακίνητη έκδοση Corolla Cross AWD-i , διαθέτει πλέον τη λειτουργία Snow Extra, η οποία βελτιώνει τον έλεγχο και την πρόσφυση σε χιονισμένους δρόμους.

Γενικότερα, η βελτίωση της πρόσφυσης σε ολισθηρές επιφάνειες είναι εξασφαλισμένη, χάρη στο υβριδικό σύστημα τετρακίνησης, όπου ένα επιπλέον ηλεκτρικό μοτέρ δίνει κίνηση στους πίσω τροχούς, αποφεύγοντας έτσι τις αυξημένες απώλειες και τριβές συμβατικών μηχανικών συστημάτων.

Στον δρόμο, τον πρώτο λόγο έχει η άνεση και η ποιότητα κύλισης, με τα δυναμικότερα χαρακτηριστικά να περνούν σε δεύτερο πλάνο. Σε αυτό συνηγορούν η ελαφριά αίσθηση του συστήματος διεύθυνσης και η λειτουργία του κιβωτίου υπό πίεση. Από την άλλη, όμως, σε καθημερινή χρήση και τα δύο μοντέλα αποδεικνύονται εξόχως απολαυστικά και ευκολοδήγητα, ενώ η χαμηλή κατανάλωση σε αστικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Όσοι πάντως θέλουν κάτι δυναμικότερο δεν θα μείνουν παραπονεμένοι, καθώς υπάρχει η έκδοση GR Sport (πλέον διαθέσιμη και στην ανανεωμένη Corolla Cross), με αισθητικές αλλαγές, διαφορετικούς τροχούς και χαμηλωμένη ανάρτηση.

Τέλος, η τιμή της έκδοσης Enter του C-HR ξεκινάει από τα 28.300 ευρώ, ενώ η Active Plus της Corolla Cross εκκινεί από τα 30.990 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η εξασφάλιση των εγγυήσεων: 6 έτη/200.000 χλμ., 11έτη για την υβριδική μπαταρία, ενώ υπάρχει πλέον και το Toyota Relax με την επεκτεινόμενη εγγύηση που μπορεί να φθάσει έως και τα 11 έτη.