Όλα τα SUV της Toyota στην Ελλάδα – Οι αρχικές τιμές τους

Από το μίνι-SUV Aygo X Hybrid και το best-seller Yaris Cross μέχρι τα ηλεκτρικά C-HR+ και bZ4X, η Toyota διαθέτει μια πληρέστατη γκάμα από SUV αυτοκίνητα που μπορεί να ικανοποιήσει κάθε γούστο και ανάγκη.

Η Toyota αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο κυρίαρχο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου τα τελευταία χρόνια, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η ιαπωνική μάρκα συνεχίζει να ηγείται των εξελίξεων επενδύοντας σταθερά στην κορυφαία υβριδική της τεχνολογία, ενώ παράλληλα ενισχύει δυναμικά την παρουσία της και στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Toyota στους αγοραστές της είναι το κορυφαίο πρόγραμμα εγγυήσεων, καθώς όλα τα μοντέλα της συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών, η οποία μπορεί να επεκταθεί έως και τα 11 έτη ή τα 200.000 χλμ. χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση, εφόσον η περιοδική συντήρηση του οχήματος πραγματοποιείται στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.

Ειδικά για τα ηλεκτρικά μοντέλα της, παρέχεται μια πρωτοποριακή εγγύηση για τη μπαταρία, η οποία καλύπτει έως και 1.000.000 χιλιόμετρα και διάρκεια έως 11 έτη.

Toyota Aygo X Hybrid από 19.670 ευρώ

Στην ελληνική αγορά, η γκάμα των SUV ξεκινά με το ανανεωμένο Aygo X Hybrid από τα 19.670 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση X-Play, το οποίο αποτελεί τη μοναδική πρόταση στην κατηγορία των μίνι-SUV και ταυτόχρονα το πιο προσιτό μοντέλο της εταιρείας.

Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί το υβριδικό σύστημα του Yaris με τρικύλινδρο κινητήρα 1.500 κ.εκ. κύκλου Atkinson και ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 116 ίππους, ενώ οι συμπαγείς του διαστάσεις εξασφαλίζουν εύκολο παρκάρισμα στην πόλη και τα μεγάλα του μετατρόχια προσφέρουν οδηγική αίσθηση μεγαλύτερης κατηγορίας.

Toyota Yaris Cross από 24.120 ευρώ

Αμέσως μετά συναντάμε το Toyota Yaris Cross με αρχική τιμή 24.120 ευρώ, το οποίο αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις το 2025 και συνεχίζει δυναμικά το 2026 όντας στη δεύτερη θέση της κατηγορίας του και της συνολικής αγοράς, προσελκύοντας το κοινό χάρη στο τρίπτυχο της χαμηλής κατανάλωσης, της ανταγωνιστικής τιμής και της πολυετούς εγγύησης. Το υβριδικό του σύστημα αποδίδει 116 ίππους με 1.500άρη κινητήρα βενζίνης και δύο ηλεκτρομοτέρ, με την κίνηση να μεταδίδεται μπροστά μέσω κιβωτίου CVT, ενώ είναι διαθέσιμη και έκδοση 130 ίππων. Η ανανεωμένη του θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026 από 24.470 ευρώ.

Toyota C-HR από 28.300 ευρώ

Στην κατηγορία των οικογενειακών SUV κυριαρχεί το Toyota C-HR, το οποίο αποτελεί την πρώτη επιλογή των Ελλήνων αγοραστών για το 2026, με την αρχική του τιμή να ορίζεται στα 28.300 ευρώ για την έκδοση C-enter των 140 ίππων.

Το μοντέλο διατίθεται επίσης σε αυτοφορτιζόμενη έκδοση 197 ίππων και με τετρακίνηση, καθώς και σε plug-in υβριδική έκδοση 223 ίππων που προσφέρει 62 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας.

Toyota Corolla Cross από 30.970 ευρώ

Στην ίδια ακριβώς κατηγορία «αγωνίζεται» και η ανανεωμένη Toyota Corolla Cross από 30.970 ευρώ στο επίπεδο Active Plus, η οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρακτικότητα και τους χώρους χάρη στις ελαφρώς μεγαλύτερες διαστάσεις της, ενσωματώνοντας την υβριδική τεχνολογία πέμπτης γενιάς της μάρκας με βασική επιλογή τους 140 ίππους και εναλλακτική μια ισχυρότερη δίλιτρη έκδοση 180 ίππων.

Toyota RAV4 από 39.900 ευρώ

Το νέο RAV4 διατίθεται αποκλειστικά με αυτοφορτιζόμενα υβριδικά και plug-in υβριδικά σύνολα που έχουν ως βάση έναν τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων και προαιρετικά συνδυάζονται με σύστημα τετρακίνησης.

Το υβριδικό σύστημα του RAV4 αποδίδει 183 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση και 191 PS στην τετρακίνητη AWD-i.

Το plug-in υβριδικό σύνολο αποτελείται από μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 22,7 kWh που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να διανύει 100 χιλιόμετρα μόνο με ηλεκτρική ενέργεια (WLTP). Η συνδυαστική ισχύς ορίζεται σε 268 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση και σε 304 ίππους με την «έξυπνη» τετρακίνηση (AWD-i).

Οι τιμές του RAV4 ξεκινούν από τα 39.900 ευρώ για την υβριδική δικίνητη έκδοση.

Toyota Land Cruiser από 98.670 ευρώ

Ένα από τα πιο σκληροτράχηλα SUV της παγκόσμιας αγοράς, το Toyota Land Cruiser, είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με βάση τον ίδιο τετρακύλινδρο και 16βάλβιδο 2,8 λίτρων turbodiesel κινητήρα που πλέον υποστηρίζεται με 48V σύστημα και αποδίδει 205 ίππους και 500 Nm ροπής

Το Land Cruiser συνδυάζεται με σύστημα τετρακίνησης και αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και κοστίζει στην Ελλάδα από 98.670 ευρώ στο εξοπλιστικό επίπεδο Luxury.

Τα ηλεκτρικά: C-HR+ και bZ4X

Το μήκους 4.520 χλστ. Toyota C-HR+ πατάει στο αναγνωρίσιμο σχεδιαστικό σουλούπι του υβριδικού C-HR, αλλά πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο. Βασίζεται στην αμιγώς ηλεκτρική αρχιτεκτονική e-TNGA και προσφέρεται τόσο ως δικίνητο με μπαταρίες χωρητικότητας 57,7 kWh ή 77 kWh, όσο και ως τετρακίνητο με 343 ίππους.

Η προσθιοκίνητη με τη μεγαλύτερη μπαταρία προσφέρει έως και 607 χλμ. αυτονομίας, με την κατανάλωση να περιορίζεται σε 13,4 kWh/100 χλμ. (στον κύκλο WLTP). Η τιμή εκκίνησης ανέρχεται σε 33.990 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3).

To ανανεωμένο Toyota bZ4X διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, στις 57,7 και 73,1 kWh μικτής χωρητικότητας. Η πρώτη συνδυάζεται αποκλειστικά μόνο με έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο στους εμπρός τροχούς που προσφέρει ισχύ 167 ίππων.

Η μεγαλύτερη μπαταρία είναι διαθέσιμη με κίνηση στους εμπρός ή και στους τέσσερις τροχούς και προσφέρεται σε δύο ιπποδυνάμεις 224 και 343 PS (τετρακίνητο). Σύμφωνα με την Toyota, η μέγιστη αυτονομία του ανανεωμένου bZ4X αγγίζει τα 569 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο μέτρησης WLTP. Οι τιμές του ξεκινούν από 37.420 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3).