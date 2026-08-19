Toyota Yaris Cross με τετρακίνηση: Πόσο κοστίζει η φθηνότερη AWD-i έκδοση

Το Toyota Yaris Cross 4×4 συνδυάζει τα οφέλη της κίνησης στους τέσσερις τροχούς με τη χαμηλή κατανάλωση που εξασφαλίζει το γνώριμο πλήρως υβριδικό σύνολο της μάρκας.

Η κυριαρχία των SUV είναι αδιαμφισβήτητη, όμως η αναζήτηση του ιδανικού αυτοκινήτου συχνά διχάζει: αυτοκίνητο που να προσφέρει χαμηλή κατανάλωση για «γεμάτο» πορτοφόλι ή κάποιο 4×4 για εξορμήσεις χωρίς περιορισμούς;

Το ανανεωμένο Toyota Yaris Cross καταργεί αυτό το δίλημμα, συνδυάζοντας το προηγμένη υβριδικό κινητήριο σύνολο της ιαπωνικής μάρκας με το έξυπνο σύστημα τετρακίνησης AWD-i.

Διαθέσιμο με το υβριδικό σύνολο των 130 PS

Πηγή ισχύος του τετρακίνητου Toyota Yaris Cross είναι το γνωστό αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο πέμπτης γενιάς της Toyota με ισχύ 130 ίππων. To σύστημα παραμένει σε φιλοσοφία και «εκτέλεση» ίδιο με την έκδοση των 116 ίππων, βασιζόμενο σε μια μικρή αυτοφορτιζόμενη μπαταρία ίοντων λιθίου με χωρητικότητα κοντά στις 0,8 kWh, όμως συνδυάζται με τρεις αντί για δύο ηλεκτροκινητήρες.

Ο ένας λειτουργεί σαν γεννήτρια, ο δεύτερος είναι αυτός που κινεί το αυτοκίνητο ηλεκτρικά, ενώ ο τρίτος βρίσκεται εγκατεστημένος στον πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων και αποδίδει μόλις 7,1 ίππους.

Το ηλεκτρικό σύνολο λειτουργεί σε πλήρη αρμονία με τον γνωστό πλέον 3κύλινδρο 1.500άρη βενζινοκινητήρα των 92 ίππων της Toyota, ενώ το παρών στην όλη διάταξη δίνει φυσικά και το αυτόματο κιβώτιο (eCVT) με τα πλανητικά γρανάζια της Toyota.

Η μέση εργοστασιακή κατανάλωση που ανακοινώνει η Toyota είναι 4,7 λτ./100 χλμ., τιμή που ανταποκρίνεται και σε πραγματικές συνθήκες, όπως έδειξε η δοκιμή του προ-ανανέωσης μοντέλου, ενώ, όσον αφορά τις επιδόσεις, το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 11,3 δευτερόλεπτα και η μέγιστη τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 170 χλμ./ώρα.

Οι τιμές του τετρακίνητου Toyota Yaris Cross

Το κόστος απόκτησης ξεκινάει από τα 29.470 ευρώ για την Style, ενώ στην συνέχεια, για τα πιο πλούσια επίπεδα εξοπλισμού, οι τιμές ανεβαίνουν πάνω από τα 30.000 ευρώ. Αναλυτικά:

Toyota Yaris Hybrid 130 PS AWD-i Style: 29.470 ευρώ

Toyota Yaris Hybrid 130 PS AWD-i Style Plus: 30.470 ευρώ

Toyota Yaris Hybrid 130 PS AWD-i Elegant: 34.260 ευρώ

Toyota Yaris Hybrid 130 PS AWD-i Premiere Edition: 38.760 ευρώ

Τι προσφέρει η έκδοση Style

Το τετρακίνητο Toyota Yaris Cross γίνεται διαθέσιμο από την έκδοση Style, στον εξοπλισμό της οποίας περιλαμβάνονται προβολείς ομίχλης και φώτα LED, ζάντες 17 ιντσών (αλουμινίου), πίσω φιμέ τζάμια, σύστημα έξυπνης εισόδου και εκκίνησης, οθόνη πολυμέσων 10,5 ιντσών, ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών, σύστημα πλοήγησης cloud, ασύρματη φόρτιση smartphone, ατμοσφαιρικός φωτισμός, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες, σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με αισθητήρες, ράγες οροφής, αισθητήρες βροχής, αυτόματη λειτουργία προβολέων, αυτόματος κλιματισμός, κάμερα οπισθοπορείας και προηγμένο σύστημα ενεργητικής ασφάλειας Toyota T-Mate.