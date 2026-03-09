Toyota Yaris Cross ή C-HR: Ποιο υβριδικό SUV της Toyota να διαλέξω;

Toyota Yaris Cross και C-HR σημειώνουν χιλιάδες πωλήσεις κάθε χρόνο στην Ελλάδα, έχοντας ως κοινό σημείο το χαμηλό κόστος μετακίνησης που προσφέρουν χάρη στο υβριδικό σύστημα νέας γενιάς. Σε ποια σημεία διαφέρουν και ποιες είναι οι τιμές τους;

H Toyota πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μια γκάμα από μοντέλα που έχουν χτίσει τη δική τους κληρονομιά στο πέρασμα των ετών. Στην κατηγορία των μικρών SUV (B-SUV), η ιαπωνική μάρκα εκπροσωπείται από το Yaris Cross, το δημοφιλέστερο μοντέλο της κατηγορίας για το 2025, ενώ στο αμέσως μεγαλύτερο segment των C-SUV, το C-HR έχει πάρει «σπίτι του» τον αντίστοιχο τίτλο, τουλάχιστον για το 2025, από όπου υπάρχει άλλωστε το μεγαλύτερο δείγμα, μέχρι στιγμής.

Πού διαφέρουν όμως τα δύο δημοφιλή SUV της Toyota, ποια στοιχεία είναι κοινά και ποιες ανάγκες καλύπτει το καθένα; Ας δούμε το προφίλ της κάθε πρότασης.

Η διαφορά σε μέγεθος

To Toyota Yaris Cross είναι ένα μικρό SUV με μήκος 4,18 μέτρα που τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας του. Έχει αρκετά νεανική σχεδίαση και boxy σχήμα, ενώ η μεγάλη απόσταση από το έδαφος (17+ εκατοστά) και τα πλαστικά προστατευτικά που υπάρχουν πάνω στο αμάξωμα, ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του.

Από την άλλη, το C-HR, είναι λίγο πιο μακρύ σε μήκος (φτάνει τα 4,36 μέτρα), τοποθετείται στο κάτω άκρο των C-SUV και μεγάλο του όπλο είναι η φουτουριστική του σχεδίαση. Αναμφίβολα, το C-HR είναι το πιο εντυπωσιακό SUV στο segment του, έχει κρυφές χειρολαβές στις πόρτες, στοιχείο που ανήκει συνήθως σε πολυτελή μοντέλα και αεροδυναμικό αμάξωμα με έντονες ακμές και κοψίματα.

Αδρομερώς, το μικρότερο μέγεθος του Yaris Cross θα βολέψει περισσότερο τον χρήστη που θέλει να παρκάρει σε στενούς δρόμους, ενώ χάρη στη μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, είναι πιο ικανό στις off-road διαδρομές, την ώρα που η ιδιαίτερη σχεδίαση του C-HR θα κάνει τον ιδιοκτήτη να αγαπήσει την αισθητική του και το γεγονός πως εξοπλίζεται με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα, χαρίζει στο μοντέλο πιο fun-to-drive χαρακτηριστικά.

Εσωτερικός διάκοσμος με διαφορετική φιλοσοφία

Στόχος της Toyota ήταν το Yaris Cross να ξεχωρίζει για την εργονομική και ποιοτική καμπίνα του και αυτό είναι κάτι που επετεύχθη. Στο ταμπλό έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως σκληρά πλαστικά, ωστόσο υπάρχουν κάποιες μαλακές ενθέσεις, με τη συνολική συναρμογή να μοιάζει πως θα αντέξει στο χρόνο. Παράλληλα, το τεχνολογικό προφίλ είναι υψηλό, με δύο οθόνες να δίνουν το παρών (7 ιντσών ο ψηφιακός πίνακας, 9 ιντσών η κεντρική οθόνη αφής που στηρίζει το infotainment).

Στο C-HR, η καμπίνα είναι ένα σκαλί ανώτερη, με την Toyota να έχει επιλέξει να κινηθεί σε πιο premium χνάρια στην επιλογή των υλικών και τη γενικότερη συναρμογή και σχεδίαση. Στην περίπτωση του μεγαλύτερου C-HR, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων έχει μέγεθος από 7 έως 12,3 ίντσες, ενώ μεγαλύτερη (προαιρετικά) είναι η διάμετρος και της κεντρικής οθόνης αφής (8 ή 12,3 ιντσών).

Σε ό,τι αφορά την άνεση των επιβατών, το Yaris Cross προσφέρει καλούς χώρους για όσους καθίσουν πίσω, ειδικά για τα κεφάλια τους, εκμεταλλευόμενο το boxy σχήμα του αμαξώματος. Πολύ καλός είναι ο χώρος του πορτ-μπαγκάζ, ο οποίος φτάνει τα 397 λίτρα και είναι αρκετά πρακτικός σε σχήμα. Το C-HR προσφέρει 388 λίτρα (310 λτ. το plug-in) σε πορτ-μπαγκάζ και περισσότερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών, χάρη στο πιο μακρύ μεταξόνιο.

Στις τετρακίνητες εκδόσεις, το πορτ-μπαγκάζ περιορίζεται και στα δύο μοντέλα, όμως η μείωση του διαθέσιμου χώρου είναι αρκετά πιο εμφανής στο Yaris Cross. Συγκεκριμένα, o χώρος στο Yaris Cross μειώνεται στα 266 λίτρα, ενώ στο C-HR στα 362 λτ.

Αμφότερα με υβριδικά σύνολα

Τον πρώτο λόγο και τελευταίο λόγο στα κινητήρια σύνολα έχει η υβριδική τεχνολογία Hybrid Force 5ης γενιάς, με τις διευρυμένες δυνατότητες αμιγούς ηλεκτροκίνησης σε αστικές συνθήκες χρήσης, που εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση και συνδυάζεται πάντα με CVT κιβώτιο που επιτρέπει στον οδηγό να κινείται άνετα, χωρίς να χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι.

To Toyota Yaris Cross προσφέρεται με 116 ή 130 ίππους, ενώ το C-HR διατίθεται με 140 και 197 ίππους και τετρακίνηση (προαιρετικά), ενώ στην γκάμα του περιλαμβάνεται και μια plug-in υβριδική έκδοση που του επιτρέπει να κινηθεί ηλεκτρικά για 60-65 χιλιόμετρα.

Με την πραγματική κατανάλωση βενζίνης εντός αστικού ιστού να κυμαίνεται μεταξύ 3,5 και 4,5 λίτρων, ανάλογα την έκδοση, τόσο το Yaris Cross όσο και το C-HR εξασφαλίζουν πολύ οικονομικές μετακινήσεις.

Περί τιμών

Οι τιμές του Yaris Cross εκκινούν από τα 24.120 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Active για το σύνολο των 116 ίππων και από 25.020 ευρώ για αυτό των 130 PS (έκδοση Active Plus). Η εισαγωγική έκδοση Active περιλαμβάνει οθόνη αφής 9” για το σύστημα πολυμέσων, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, σύστημα αυτόματου κλιματισμού, ηχοσύστημα με 6 ηχεία και ζάντες 16 ιντσών (ατσάλινες).

Η δέσμη τεχνολογιών ασφαλείας και υποβοήθησης είναι πλήρης και ενσωματώνει συστήματα όπως ειδοποίηση για απόσπαση προσοχής, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αποφυγή πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, καταστολή επιτάχυνσης σε χαμηλή ταχύτητα στο σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης, υποβοήθηση διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης στο σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης και αποφυγή πρόσκρουσης σε διασταύρωση.

H τιμή εκκίνησης του C-HR είναι τα 28.300 ευρώ και αφορά την εισαγωγική έκδοση C-enter που περιλαμβάνει περισσότερο εξοπλισμό. Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων: οθόνη 8 ιντσών πάνω στην οποία βασίζεται το σύστημα infotainment και συνδέεται ασύρματα με Apple CarPlay, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, 6 ηχεία, μονοζωνικό κλιματισμό, θερμαινόμενους καθρέπτες, κάμερα οπισθοπορείας, cruise control, ζάντες αλουμινίου, σύστημα πλοήγησης και μια γεμάτη σειρά από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.

Το υβριδικό σύνολο με τους 197 ίππους κοστίζει από 38.600 ευρώ (έκδοση C-hic), ενώ η plug-in υβριδική έκδοση προσφέρεται στην Ελλάδα από 38.600 ευρώ (έκδοση C-ult).

Με εγγύηση έως 11 έτη

Το πρόγραμμα εγγύησης της ελληνικής αντιπροσωπείας της Toyota καλύπτει τα δύο μοντέλα για 6 χρόνια ή 200.000 χλμ., ενώ με το πέρας των 6 ετών, ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την εργοστασιακή κάλυψη με το πρόγραμμα Toyota Relax χωρίς επιπλέον κόστος. Αρκεί μετά το 6ο έτος να πραγματοποιείται η περιοδική συντήρηση του οχήματος, βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σε έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Toyota. Αυτό μπορεί να γίνει έως τα 11 έτη ή μέχρι το αυτοκίνητο να φτάσει τα 200.000 χλμ..