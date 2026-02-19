Το αναβαθμισμένο Toyota Yaris έφτασε στην Ελλάδα -Οι τιμές

Το ιαπωνικό best-seller υποβλήθηκε σε μικρές επεμβάσεις που το καθιστούν ακόμα πιο ελκυστικό και του επιτρέπουν να διεκδικήσει για ακόμη μια χρονιά την ελληνική κορυφή στην κατηγορία του.

To Toyota Yaris, ένας από τους πρωταγωνιστές – διαχρονικά – στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα αναβαθμισμένο για το Model Year 2026 σε νέες τιμές αλλά με την ίδια φαρέτρα από υβριδικά κινητήρια σύνολα στους 116 και 130 ίππους.

Συγκεκριμένα, το ιαπωνικό best seller που έχει κερδίσει την προτίμηση δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων καταναλωτών στο πέρασμα των ετών, διατίθεται τώρα από την έκδοση Style, με νέες ματ μαύρες ζάντες 17 ιντσών (αντί 16 ιντσών πριν) και σε νέο χρώμα Celestite Grey. Το τελευταίο προσφέρεται πλέον από την εισαγωγική έκδοση Live, διευρύνοντας έτσι περαιτέρω τη χρωματική παλέτα του αυτοκινήτου.

Το Yaris προσφέρεται με σπορ σχεδίασης καθίσματα, ενώ φέρει και αναβαθμισμένες τεχνολογίες, εμπλουτίζοντας τη μεσαία εξοπλιστική έκδοση “Style” με συστήματα όπως εκκίνηση του κινητήρα μέσω μπουτόν, ατμοσφαιρικό φωτισμό και ασύρματο φορτιστή.

Τιμές και εκδόσεις

Το αναβαθμισμένο Toyota Yaris MY2026 κοστολογείται από 21.750 ευρώ με το υβριδικό σύνολο των 116 ίππων στην εξοπλιστική έκδοση Live. Το υβριδικό Yaris των 130 ίππων συνδυάζεται από το εξοπλιστικό επίπεδο Chic με τιμή από 27.040 ευρώ.

Η έκδοση Live περιλαμβάνει οθόνη αφής 9”, αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας και ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός πίσω, με την Active να προσθέτει -μεταξύ άλλων προβολείς ομίχλης και ζάντες αλουμινίου 15”.

Στην Active Plus συναντώνται ζάντες αλουμινίου 16”, με την Style να προσθέτει ζάντες αλουμινίου 17″ μαύρες machined-face, ηχοσύστημα 6 ηχείων, φωτισμό περιβάλλοντος στην κεντρική κονσόλα, στις εμπρός πόρτες, στα πόδια και στις χειρολαβές, όπως και ασύρματη φόρτιση smartphone, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, σπορ σχεδίασης μπροστινά καθίσματα, κουμπί εκκίνησης και LED φώτα.

Επιπλέον της Style, η Style Plus περιλαμβάνει οθόνη πολυμέσων 10.5” Toyota Smart Connect, «έξυπνο» φωνητικό βοηθό, πλοήγηση cloud, και σύστημα πλοήγησης με over-the-air ενημερώσεις.

Η Chic προσθέτει αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, διπλό πάτωμα πορτμπαγκάζ, ηλεκτρική ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης οδηγού, ψηφιακό κλειδί και ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3”.