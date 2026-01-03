Volkswagen Amarok: Διαθέσιμο με όφελος έως 3.000 ευρώ – Μέχρι πότε ισχύει η έκπτωση

Η Volkswagen προσφέρει το Amarok με σημαντικό οικονομικό όφελος, καθιστώντας πιο προσιτές τις εκδόσεις Life και Style.

Η Volkswagen παρατείνει την προωθητική της ενέργεια για το Amarok μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2026, διευκολύνοντας την απόκτηση του δημοφιλούς pick-up από τους ενδιαφερόμενους. Η προσφορά αφορά τις εκδόσεις Life και Style.

Έκπτωση έως 3.000 ευρώ

Συγκεκριμένα, για κάθε νέα παραγγελία έως τις 28/02/2026, το Amarok στην έκδοση Life προσφέρεται με έκπτωση 2.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ στην Style προσφέρεται με έκπτωση 3.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Δώρο το ηλεκτρικό Roll Cover

Η προωθητική ενέργεια αφορά Ιδιώτες, εταιρικούς και RAC πελάτες. Παράλληλα, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Επιπλέον, η χρωματική παλέτα ανανεώνεται με την προσθήκη του μεταλλικού Reed Green, το οποίο αντικαθιστά το μεταλλικό Mid Blue.

Άμεσα διαθέσιμο

Με επαρκές απόθεμα άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων, το Amarok αποτελεί μια επιλογή για όσους αναζητούν συνδυασμό ισχύος, τεχνολογικού εξοπλισμού και καθημερινής πρακτικότητας, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Το Volkswagen Amarok ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες και καλαίσθητα σχεδιαστικά στοιχεία, καλύπτοντας τόσο επαγγελματικές ανάγκες όσο και χρήση στην καθημερινή μετακίνηση.

Μπορεί να κινηθεί σε εκτός δρόμου συνθήκες αλλά και σε αστικό περιβάλλον, προσφέροντας σταθερή οδική συμπεριφορά και βασικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Το μοντέλο έχει διακριθεί τρεις φορές με το International Pick-up Award.