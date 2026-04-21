Volkswagen Tiguan: Διαθέσιμο σε χαμηλότερες τιμές και με πλουσιότερο εξοπλισμό

Η Volkswagen ανανεώνει την εμπορική της πρόταση για το Tiguan στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας σημαντικά τον εξοπλισμό του και καθιστώντας το ακόμη πιο ανταγωνιστικό στην κατηγορία των C-SUV.

Η βασική έκδοση Trend ξεκινά πλέον από 33.990 ευρώ για τον ήπια υβριδικό 1.500άρη turbo κινητήρα που αποδίδει 130 ίππους και συνδυάζεται με DSG κιβώτιο, ενώ χαμηλότερες είναι οι τιμές και όταν το μοντέλο συνδυάζεται με κινητήρες ντίζελ και plug-in υβριδικά σύνολα.

Κεντρικό ρόλο στη νέα γκάμα έχουν επίσης οι εκδόσεις More και R-Line More, οι οποίες διαθέτουν πλουσιότερο εξοπλισμό και ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις, αφού διαθέτουν Travel Assist με Emergency Assist, Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης, κάμερα 360° και Head-Up Display, ενισχύοντας ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία οδήγησης.

Παράλληλα, συστήματα όπως το Pre-Crash και το Keyless Access είναι διαθέσιμα ήδη από τη βασική έκδοση Life, προσθέτοντας από την αρχή ακόμη περισσότερη σιγουριά και ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Διαθέσιμο με υβριδικούς, plug-in και ντίζελ κινητήρες

Ένα πλεονέκτημα του Tiguan είναι η πληρότητα των διαθέσιμων επιλογών του. Με εκδόσεις Hybrid, Plug-In Hybrid και ντίζελ, ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την καθημερινή οικογενειακή χρήση έως την εταιρική μετακίνηση και τα πολλά χιλιόμετρα. Παράλληλα, σε όλες τις εκδόσεις το αυτόματο κιβώτιο DSG περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενισχύοντας την άνεση και την ευχρηστία στην καθημερινή οδήγηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι Plug-In Hybrid εκδόσεις με ισχύ 204 PS και 272 PS, οι οποίες, πέρα από τον αποδοτικό και σύγχρονο χαρακτήρα τους, συνοδεύονται και από σημαντικό όφελος για τους εταιρικούς χρήστες, καθώς οι εκπομπές CO2 παραμένουν κάτω από 50 γραμ.C02/ χλμ. και έτσι δεν προκύπτει φόρος χρήσης.

Τιμές και εκδόσεις

Η γκάμα του Tiguan ξεκινά από 33.990 ευρώ με την έκδοση Trend 1.5 eTSI 130 PS DSG, ενώ στο εξοπλιστικό επίπεδο More, ο κινητήρας 1.5 eTSI των 150 PS διατίθεται από 38.990 ευρώ και στο R-Line More από 45.590 ευρώ.

Στο πετρέλαιο, η έκδοση 2.0 TDI 150 PS DSG Life ξεκινά από 43.990 ευρώ, ενώ οι plug-in υβριδικές εκδόσεις 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line και 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line διατίθενται στα 48.780 ευρώ και 49.580 ευρώ αντίστοιχα, με όφελος προωθητικής ενέργειας ύψους 3.000 ευρώ.