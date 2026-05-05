Volvo: Άτοκη χρηματοδότηση 48 μηνών για 5 μοντέλα της στην Ελλάδα

Η Volvo κάνει την premium μετακίνηση πραγματικότητα με άτοκα προγράμματα που καλύπτουν όλη τη σύγχρονη γκάμα της.
Η Volvo αναβαθμίζει τις επιλογές απόκτησης των μοντέλων της, προσφέροντας νέα χρηματοδοτικά προγράμματα με κύριο χαρακτηριστικό το πραγματικό επιτόκιο 0% για διάρκεια έως 48 μήνες. Η συγκεκριμένη προσφορά αφορά τα αμιγώς ηλεκτρικά EX30, EX40 και EC40, καθώς και τα ήπια υβριδικά XC40 και XC60.
Παράλληλα, για τα XC60 plug-in hybrid, XC90 (MY26), EX90 (MY25) και το νέο ES90, προβλέπεται ένα ανταγωνιστικό επιτόκιο 3,9%.
Με χαμηλή μηνιαία δόση
Η φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων εστιάζει στις χαμηλές μηνιαίες δόσεις, οι οποίες ξεκινούν από τα 260€ για το EX30 και κλιμακώνονται ανάλογα με το μοντέλο, φτάνοντας ενδεικτικά τα 380€ για το XC60 mild hybrid. Συγκεκριμένα μπορούν να αποκτήσουν:
– Το Volvo EX30 από €260/μήνα
– Το Volvo XC40 από €290/μήνα
– Το Volvo EX40 από €320/μήνα
– To Volvo EC40 από €350/μήνα
– Το Volvo XC60 mild hybrid από €380/μήνα
Σταθερό δάνειο και δάνειο balloon
Οι δύο τύποι χρηματοδότησης που παρέχονται περιλαμβάνουν προκαταβολή από 25% και διάρκεια έως 48 μήνες. Το σταθερό δάνειο εξοφλείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και στο τέλος του ο πελάτης αποκτά το αυτοκίνητο. Το δάνειο ballon συνδυάζει εξαιρετικά χαμηλή μηνιαία δόση και μέγιστη ευελιξία. Στη λήξη του, ο πελάτης έχει απόλυτη ευχέρεια να αποφασίσει ανάλογα με τις επιθυμίες του. Μπορεί:
- Να κρατήσει το αυτοκίνητο, αποπληρώνοντας μία τελευταία μεγάλη δόση.
- Να κρατήσει το αυτοκίνητο, αναχρηματοδοτώντας την τελευταία δόση.
- Να επιστρέψει το αυτοκίνητο χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
- Να επιλέξει ένα καινούργιο Volvo, χρησιμοποιώντας την τελική δόση ως προκαταβολή σε ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Επιπλέον οφέλη
Η αγορά ενός νέου Volvo συνοδεύεται από επιπλέον οφέλη, όπως η κρατική επιδότηση των 3.000€ από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» για τα ηλεκτρικά μοντέλα. Ταυτόχρονα, η Volvo Car Hellas επιβραβεύει τους υφιστάμενους πελάτες της με επιπλέον όφελος έως 2.000€ για την αγορά νέου αυτοκινήτου, ειδικές επιδοτήσεις ανταλλαγής σε συγκεκριμένα μοντέλα και τη δυνατότητα απόκτησης του οικιακού φορτιστή Volvo Wallbox σε προνομιακή τιμή.