VW ID. Polo: Ηλεκτρική εποχή (+τιμές)

Στο νέο κεφάλαιο του γερμανικού supermini δίνεται ψήφος εμπιστοσύνης στην ηλεκτροκίνηση. Σε ποιες εκδόσεις προσφέρεται στην Ελλάδα.

Το VW Polo δεν χρειάζεται συστάσεις. Με πάνω από 20 εκατ. πωλήσεις έχει εδραιωθεί ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα μοντέλα της ευρωπαϊκής και ελληνικής αγοράς, αποτελώντας διαχρονικά σημείο αναφοράς στην κατηγορία των compact αυτοκινήτων.

Το γερμανικό supermini θέλει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά αυτοκινητικά δρώμενα και στη πιο σύγχρονη έκφρασή του, η οποία το βρίσκει με 100% ηλεκτρική καρδιά.

Το ID. Polo, το μοντέλο με το οποίο η Volkswagen επεκτείνει την ηλεκτρική της γκάμα, έχει ξεκινήσει την εμπορική πορεία του επί ελληνικού εδάφους σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις Life και Style.

Αμφότερες συνδυάζονται με μπαταρία NMC (νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου) καθαρής χωρητικότητας 52 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 211 ίππων που δίνει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να πετυχαίνει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 7,1 δλ.

Η αυτονομία αγγίζει τα 453 χιλιόμετρα στην Life και 442 χλμ. στη Style, με τη φόρτιση σε ρεύμα DC για το 10% έως 80% να ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά της ώρας, όταν συνδεθεί σε ταχυφορτιστή (η δυνατότητα ταχείας φόρτισης φτάνει τα 90 kW).

Σε κάθε περίπτωση, το νέο ID. Polo διαθέτει λειτουργία one-pedal, που αναβαθμίζει την ευκολία στη χρήση, αλλά και την αποδοτικότητα του συστήματος.

Τι περιλαμβάνει ο εξοπλισμός

Η έκδοση Life περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζάντες ελαφρού κράμματος 17 ιντσών, 2 θύρες USB C-Type εμπρός, 2 θύρες USB C -Type πίσω για φόρτιση (έως 60 W), 6+1 ηχεία, ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, αυτόματο κλιματισμός Air Care Climatron 2 ζωνών, εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, κάμερα οπισθοπορείας, προβολείς και πίσω φώτα LED, οθόνη 12.9″ για το infotainment, Adaptive Cruise Control και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών.

Η κορυφαία Style περιλαμβάνει επιπλέον τεχνολογία φωτισμού με IQ.LIGHT LED matrix προβολείς, φωτιζόμενη λωρίδα LED, 3D LED πίσω φώτα και φωτιζόμενο λογότυπο VW εμπρός και πίσω. Στο εσωτερικό ξεχωρίζει με sport comfort καθίσματα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσης περιλαμβάνονται θέρμανση τιμονιού και καθισμάτων, καθώς και αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών.

Οι τιμές

Το νέο VW ID. Polo ξεκινάει σήμερα την εμπορική του πορεία με τιμές από 30.590 ευρώ στην έκδοση Life και από 33.990 στην πλουσιότερη Style, με τις τιμές να συμπεριλαμβάνουν την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.

Από τα μέσα Ιουλίου 2026, θα γίνει διαθέσιμη η εισαγωγική έκδοση Trend που θα συνδυάζεται με τη μικρή μπαταρία των 37 kWh, με την Volkswagen να ανακοινώνει αρχική τιμή 21.990 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης).