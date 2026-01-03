Υβριδικό Ford Kuga: Με μειωμένη τιμή και χαμηλό κόστος χρήσης

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Ford δίνει νέα εμπορική ώθηση στο Kuga 2,5L FHEV, που σύμφωνα με τη μάρκα, καταναλώνει 5,3 λτ./100 χλμ.

Με μειωμένη τιμή σταδιοδρομεί πλέον το υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, αποτελώντας μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους αναζητούν ένα ευρύχωρο SUV με ποιοτική συμπεριφορά στον δρόμο.

Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αντιπροσωπεία της μάρκας, η τιμή του μοντέλου πλέον διαμορφώνεται στα 31.494 ευρώ, ενώ χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO2 που εξασφαλίζει το υβριδικό σύστημα κίνησης, ο χρήστης απαλλάσσεται από Τέλη Κυκλοφορίας.

Το μοντέλο ενσωματώνει ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων, με μεταβλητό χρονισμό που λειτουργεί στον κύκλο Atkinson. Το θερμικό μοτέρ συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια υδρόψυκτη μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει χωρητικότητα 1,1 kWh και βρίσκεται εγκατεστημένη σε ασφαλές σημείο, χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος.

Το σύστημα κίνησης του Ford Kuga 2.5L FHEV ελέγχεται μέσω μιας προηγμένης ηλεκτρονικής μονάδας και ενσωματώνει με αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και ευκολία οδήγησης σε όλες τις συνθήκες. Η ισχύς ανέρχεται σε 180 ίππους, ενώ για την επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα απαιτούνται 9,1 δλ.

Σύμφωνα με τη Ford, το υβριδικό σύστημα κίνησης εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση 5,3 λτ/100 χλμ., με τη μέγιστη αυτονομία να φτάνει τα 900 χλμ. με ένα μόνο γέμισμα του ρεζερβουάρ. Το Ford Kuga. 2.5L FHEV συνδυάζεται με τα χρηματοδοτικά προγράμματα Ford Finance με επιτόκιο από μόλις 0,9%, όπως και την εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect.

Η τιμή των 31.494 ευρώ αφορά στην έκδοση Titanium που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- προβολείς full LED με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας LED, ράγες οροφής σε μαύρο ματ χρώμα, ζάντες ελαφρού κράματος 17″ με φινίρισμα Shadow Silver, υφασμάτινα καθίσματα, διζωνικό κλιματισμό, και λειτουργικό σύστημα Sync 4 με οθόνη αφής 13.2″ με δυνατότητα ασύρματων ενημερώσεων, πλοήγηση και πλήρως ψηφιακός πίνακα οργάνων 12.3”.