Το No1 σε πωλήσεις κινεζικό SUV στην Ελλάδα έχει 12 χρόνια εγγύηση – Και τιμή 22.990 ευρώ

Το Chery Tiggo 4 συνδυάζει τα SUV χαρακτηριστικά και την χαμηλή κατανάλωση με την προσιτή τιμή και τη μεγάλης διάρκειας εγγύηση που αγγίζει τα 12 έτη.

Η κατηγορία των B-SUV, το δημοφιλέστερο segment της ελληνικής αγοράς, βρίθει από επιλογές, περιλαμβάνοντας περισσότερα από 25 μοντέλα, με το καθένα από αυτά να έχει τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Σε αυτή την κατηγορία ξεχωρίζει το Chery Tiggo 4, το οποίο αποτελεί το πιο δημοφιλές κινεζικό μοντέλο στην Ελλάδα το 2026 με 2.849 μονάδες. Η ισχυρή του δυναμική συνεχίστηκε και τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας 508 πωλήσεις και διατηρώντας την πρώτη θέση ως το πρώτο σε πωλήσεις κινεζικό μοντέλο στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα – μήκους 4,32 μέτρων – υβριδικό SUV που τοποθετείται στο άνω άκρο της κατηγορίας και εισάγεται από τον Όμιλο Σπανού.

Με αρχική τιμή τα 22.990 ευρώ, το Tiggo 4 παντρεύει δύο κόσμους: την ηλεκτρική ενέργεια και ένα θερμικό μοτέρ, απαλλάσοντας τον οδηγό από τον βραχνά της ανάγκης για φόρτιση της μπαταρίας σε εξωτερική πηγή και παράλληλα προσφέρει εξαιρετικά οικονομικές μετακινήσεις εντός πόλης.

Εσωτερικό με υψηλό τεχνολογικό προφίλ

Μπορεί η φήμη που συνοδεύει τα κινεζικά μοντέλα να μην είναι οι καλύτερη σε ό,τι αφορά τη χρήση ποιοτικών υλικών στο εσωτερικό, όμως αυτό δεν επαληθεύεται στην περίπτωση του Tiggo 4, αφού, όποιος κάτσει πίσω από το τιμόνι του, θα μείνει ικανοποιημένος από την καλή συναρμογή, την παρουσία μαλακών στην υφή πλαστικών και το φινίρισμα των μπουτόν στο τιμόνι, στο ταμπλό και πάνω στην κεντρική κονσόλα.

Υψηλό είναι επίσης το τεχνολογικό προφίλ του αυτοκινήτου, ακόμη και στην εισαγωγική – μόνο κατ’ όνομα – έκδοση Comfort.

Το παρών δίνει μια συστοιχία δύο οθονών 12,3” για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με πλήρη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ στο στάνταρ εξοπλισμό διατίθενται επίσης ηχοσύστημα με 4 ηχεία, 7 αερόσακοι, κάμερα οπισθοπορείας με πίσω αισθητήρες στάθμευσης, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, προβολείς LED μπροστά και πίσω, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, αυτόματη ενεργοποίηση φώτων και περισσότερα από 20 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.

Η δεύτερη και πιο πλούσια έκδοση Premium (από 24.990 ευρώ) προσθέτει ανέσεις που προσφέρονται σε αυτοκίνητα ανώτερης κατηγορίας. Χαρακτηριστικά, η Premium προσφέρει πανοραμική θέαση 540 μοιρών, αισθητήρες μπροστά, δερμάτινα καθίσματα, ηλεκτρικώς ρυθμιζόμενα κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα, φιμέ πίσω παράθυρα, δύο επιπλέον ηχεία και ατμοσφαιρικό ambient φωτισμό.

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«Καίει» 4 λτ./100 χλμ. σε πραγματικές συνθήκες

Το υβριδικό μηχανικό σύνολο του Tiggo 4 απαρτίζεται από έναν ατμοσφαιρικό 1.500άρη βενζινοκινητήρα 95 ίππων και ένα ηλεκτρικό μοτέρ 204 ίππων και 310 Nm ροπής και μια μπαταρία LFP χωρητικότητας 1,83 kWh, η οποία φορτίζεται είτε από τον βενζινοκινητήρα, είτε από τo σύστημα ανάκτησης ενέργειας.

Η κίνηση φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου μονής σχέσης (σε αντίθεση με τα υβριδικά του ανταγωνισμού που χρησιμοποιούν κιβώτια πολλαπλών σχέσεων).

Παρά την υψηλή ιπποδύναμη που δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 8,9 δλ., το υβριδικό σύνολο είναι προσανατολισμένο προς την οικονομική οδήγηση.

Πράγματι, με μέση πραγματική κατανάλωση 4 λτ./100 χιλιόμετρα, ο οδηγός μπορεί να κινηθεί πολύ οικονομικά χωρίς μεγάλη προσπάθεια, ενώ χάρη στο μεγάλο (για υβριδικό) ρεζερβουάρ των 51 λίτρων, το Tiggo 4 μπορεί να διανύσει ακόμη και 1.000 χιλιόμετρα χωρίς να χρειαστεί να σταματήσει για ανεφοδιασμό.

Εγγύηση 12 ετών

Κάθε νέο Chery Tiggo 4 συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο επέλθει πρώτο), όμως η ελληνική αντιπροσωπεία δίνει τη δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 5 έτη, φτάνοντας τα 12 χρόνια συνολικά. Όσον αφορά τη μπαταρία υψηλής τάσης, τον ηλεκτροκινητήρα και τα υπόλοιπα ηλεκτρικά μέρη του υβριδικού συνόλου, η εγγύηση φτάνει τα 8 έτη ή τα 160.000 χλμ (όποιο επέλθει πρώτο).

Επίσης, απλά πραγματοποιώντας τα προγραμματισμένα service του οχήματος σε Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Chery, προσφέρεται δωρεάν οδική βοήθεια για 7 έτη.