Υβριδικό SUV σε ανταγωνιστική τιμή: Το Omoda 5 SHS-H και οι εκδόσεις του

To Omoda 5 SHS-H αποτελεί μία από τις πιο value-for-money προτάσεις αυτήν τη στιγμή στην απαιτητική αγορά των οικογενειακών SUV.

Eξοπλιστικές εκδόσεις και τιμές

Το Omoda 5 SHS-H διατίθεται στην Ελλάδα σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις, με τη βασική Comfort να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένας σύγχρονος οδηγός και την πιο πλούσια Premium να προσθέτει επιλογές που ενισχύουν το αυτοκίνητο κυρίως στον τομέα της άνεσης. Οι τιμές διαμορφώνονται στα 24.900 και 28.500 ευρώ αντίστοιχα.

Ξεκινώντας από την εισαγωγική Comfort, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: αισθητήρες παρκαρίσματος μπροστά και πίσω, cruise control, δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, σπορ μπροστινά καθίσματα, αυτόματους προβολείς LED με αυτόματη ρύθμιση μεγάλης/μικρής σκάλας προβολέων, φώτα ημέρας LED, πίσω φώτα LED, ζάντες 17 ιντσών, δύο ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και το σύστημα infotainment, 6 ηχεία, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί και μια υπερπλήρη σουίτα από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας.

Η Premium προσθέτει επιπλέον κάμερα 360 μοιρών για ευκολότερο παρκάρισμα και μεγαλύτερο έλεγχο για το τι συμβαίνει γύρω από το αυτοκίνητο, ατμοσφαιρικό φωτισμό που κάνει το εσωτερικό του οχήματος πιο φιλόξενο, θερμαινόμενο τιμόνι, ηλεκτρικά, θερμαινόμενα και αεριζόμενα μπροστινά καθίσματα από δέρμα, φιμέ πίσω τζάμια, ηλιοροφή και ράγες, 18 ιντσών ζάντες, 8 ηχεία Sony, σύστημα ασύρματης φόρτισης smartphone στην κεντρική κονσόλα, θερμαινόμενους και αναδιπλούμενους καθρέπτες και ηλεκτρική πόρτα για το πορτ-μπαγκάζ.

Πλήρως υβριδικό με 224 ίππους

Κοινός παρονομαστής και των δύο εξοπλιστικών εκδόσεων είναι το υβριδικό σύστημα Super Hybrid System (SHS), το οποίο αποτελείται από έναν τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων TGDi, δύο ηλεκτροκινητήρες, τροφοδοτούμενους από μια μπαταρία χωρητικότητας 1,8 kWh, και ένα ειδικά σχεδιασμένο αυτόματο κιβώτιο (DHT). Το σύστημα κίνησης αποδίδει συνδυαστική ισχύ 224 PS, επιτρέποντας την ολοκλήρωση του σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δλ., με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 175 χλμ./ώρα.

O θερμικός κινητήρας πετυχαίνει θερμική απόδοση 44,5%, ενώ το αυτόματο κιβώτιο (DHT), με απόδοση μετάδοσης 98,5%, προσαρμόζει με ακρίβεια, όπως αναφέρει η εταιρεία, την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης, συμβάλλοντας σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που περιορίζεται στα 5,3 λτ./100 χλμ., επίδοση που επαληθεύτηκε στη δοκιμή μας.

Σύμφωνα με την Omoda & Jaecoo, χάρη στη συνδυασμένη αποδοτικότητα κινητήρων, κιβωτίου και μπαταρίας, το Omoda 5 SHS-H επιτυγχάνει συνδυαστική αυτονομία WLTP έως 1.000 χλμ, Στις αστικές μετακινήσεις δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική ή υβριδική χαμηλού φορτίου λειτουργία, ενώ σε μεγαλύτερες διαδρομές ο κινητήρας λειτουργεί στη βέλτιστη ζώνη απόδοσης, με τη μπαταρία να υποστηρίζει για μέγιστη οικονομία.

Με 7 χρόνια εγγύηση

Το Omoda 5 SHS-H συνοδεύεται από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση οχήματος, 8ετή εγγύηση για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης και 7 χρόνια οδική βοήθεια. Στην Ελλάδα, η Omoda & Jaecoo εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, εισαγωγέα της Mercedes-Benz και smart.