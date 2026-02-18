Το νέο Zeekr 7GT διαθέσιμο στην Ελλάδα – Όλες οι τιμές του

Το Zeekr 7GT είναι ένα πολυτελές shooting brake με ισχύ από 421 έως 646 ίππους που ανάλογα με τη μπαταρία που θα συνδυαστεί, μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά έως και για 655 χιλιόμετρα.

H Zeekr γνωστοποίησε επίσημα ότι το νέο 7GT, το οποίο παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τις πρώτες παραδόσεις να είναι προγραμματισμένες για τον Ιούνιο.

Τo Zeekr 7GT είναι ένα επιθετικής σχεδίασης shooting brake μοντέλο με διαστάσεις 4.817 x 2.070 x 1.456 χλστ. και απόσταση 141 χλστ. από το έδαφος. Σχεδιασμένο στην Ευρώπη, το 7GT, σύμφωνα με τη μάρκα, συνδυάζει τον χαρακτήρα ενός αυθεντικού GT με πρακτικότητα και άνεση, προσφέροντας χώρους για πέντε επιβάτες, χώρο αποσκευών 456 λίτρων και καταιγιστικές επιδόσεις.

Διαθέτει επίσης ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω, εξασφαλίζοντας ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη δυναμική οδήγηση.

Σε τρεις εκδόσεις

Το Zeekr 7GT είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία σε τρεις πλούσιες από εξοπλισμό εκδόσεις. Η εισαγωγική Core και η Long Range είναι πισωκίνητες και αποδίδουν 421 ίππους και 440 Nm ροπής, με την πρώτη να ενσωματώνει μπαταρία 75 kWh και η δεύτερη να συνδυάζεται με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 100 kWh. Η μεικτή αυτονομία που ανακοινώνει η Zeekr είναι 519 και 655 χιλιόμετα αντίστοιχα.

Στην κορυφή τοποθετείται η τετρακίνητη έκδοση Priviledge, η οποία ενσωματώνει μπαταρία 100 kWh από την οποία τροφοδοτούνται δύο ηλεκτρικά μοτέρ συνδυαστικής ισχύος 646 ίππων και 710 Nm ροπής, δίνοντας τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να πετυχαίνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία του είναι 558 χιλιόμετρα.

Το Zeekr 7GT φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800V και υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση από 10% έως 80% σε 13 λεπτά για τη μπαταρία των 75 kWh και σε 16 λεπτά για αυτή των 100 kWh. H ταχύτητα φόρτισης μπορεί να φτάσει τα 480 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 340 χιλιομέτρων σε 10 λεπτά.

Όφελος έως 1.250 ευρώ

Οι εκδόσεις Long Range και Privilege έρχονται σε συνδυασμό με πλούσια πακέτα εξοπλισμού υψηλής αξίας, που προσφέρονται με σημαντικό όφελος 1.200 και 1.250 ευρώ αντίστοιχα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πιο αναλυτικά:

Long Range

▪ Ζάντες 19’’ πολυάκτινες

▪ Πακέτο Leather Seats (Nappa & PU) – Charcoal Black Interior

▪ Πακέτο HUD (Head-Up Display Επαυξημένης Πραγματικότητας 35,5’’)

▪ Πακέτο Sensory (Ηχοσύστημα Zeekr 23 ηχείων & σύστημα αρωματισμού εσωτερικού χώρου)

Λιανική Τιμή: €1.200 (περιλαμβάνει όφελος 50%)

Privilege

▪ Πακέτο Sensory (Ηχοσύστημα Zeekr 23 ηχείων & σύστημα αρωματισμού εσωτερικού χώρου)

▪ Πακέτο Seat (Εξαερισμός, μασάζ & 4πλή οσφυϊκή ρύθμιση εμπρός καθισμάτων)

▪ Πακέτο Powered Doors (ηλεκτρικά ανοιγόμενες θύρες επιβατών)

Λιανική Τιμή: €1.250 (περιλαμβάνει όφελος 50%)

Οι τιμές του νέου Zeekr 7GT είναι:

– Core RWD 75 kWh – από 46.990 ευρώ

– Long Range RWD 100 kWh – από 51.990 ευρώ

– Privilege AWD 100 kWh – από 58.490 ευρώ