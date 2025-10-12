1.000 μίλια με την Porsche 911 SC: Με υπεραξία

Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και όταν συμμετέχεις στο 12o Tour du Peloponnese by TRISKELION με την εμβληματική Porsche 911 του 1981 η εμπειρία καταγράφεται ως η Τέλεια Διαδρομή σε εξάστερη διάσταση, που άλλωστε χαρακτηρίζει ένα Σαφάρι 45 ετών και ενώ πορευόμαστε στον επίλογο, ως παράταση μετά τη γραμμή του τερματισμού.

Ο υπογράφων, όπως ο απόστρατος σε εφεδρεία Ναύαρχος στο ΠΝ, περίπου όπως στο TdP, η βραδινή Ε.δ. στο Ναύπλιο, έτσι για τη γοητεία του εγχειρήματος. Το Ναύπλιο, η πολιτιστική πρωτεύουσα της Πελοποννήσου και με την ευκαιρία, σε σχέση με τη φιλοξενία, αποδεικνύεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις, η αναγραφή των άστρων που χαρακτηρίζει την ποιότητα των ξενοδοχείων απέχει από την πραγματικότητα. Έχασαν την ευκαιρία τους, ώστε να φιλοξενήσουν υποδειγματικά πολύπειρους, κοσμογυρισμένους και σημαντικούς ευρύτερα στην κοινωνία μας όπως άλλωστε και οι Κυρίες του αγώνα. Από την οικοδέσποινα Τέττη Ρούφου, τις Πρωταθλήτριες Ελένη Παπανικολάου και Ιωάννα Χαραλαμπάκη κ.α κυρίες που διδάσκουν επικοινωνία με στιλ όπως η έμπειρη Έλενα Κανελλοπούλου σε πτήση και με το αρχαιότερο auto του αγώνα, αλλά και η Αγγελική Κοντοπού, στο Ιταλικό GT. (ΣΧ: Σωστά κ. Νίκο, ακατανόητος, ενώ δεν παίζω και γκολφ).

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Σημαντικό να σε σέβονται και να σε εμπιστεύονται πολιτισμένοι με άποψη, όπως ο Πρωταθλητής Νίκος Αρβανίτης που αστόχησε αλλά διασκέδασε πιστοποιώντας την κλάση του, ο Γιάννης Καράμπελας, ο οικοδεσπότης-creator του ΤdP κ.α εκδηλώσεων και ο Άρης Γεωργοσόπουλος. Ένας εραστής του Classic auto, specialist και της regularity άσκησης, ο ιδιοκτήτης της μπλε-μαύρης SC που είχαμε την τιμή να απολαύσουμε σε σχέση μεγάλης διάρκειας. Ο Aris, ένας petrolhead της φιλοσοφίας 4T, με την Πραγματική οδήγηση να απέχει από αυτή των εντυπώσεων, -ότι χαρακτηρίζει και τους περίφημους Σύντροχους στη Μεταμόρφωση, συμμετέχει όπως κ.α ικανοί, με απαιτήσεις σε θεσμούς που αφορούν στη regularity άσκηση και του ευχόμαστε καλό δρόμο.

Αύριο στις “24 ώρες από τον ΣΙΣΑ”, με το κόκκινο Fiesta και τον κ. Νίκο Κοντοπό, καθηγητής ανθρώπινων σχέσεων. Μεθαύριο, στο Costa Brava, στο αληθινό στην Ισπανία, με το Trivellato και τον Abarth style Ιούλιο Ιατρίδη, που δεν μιλάει, αλλά δημιουργεί, εμπνέοντας και εμπιστοσύνη. Ο Ιούλιος, αριστούχος της σχολής “Θέμης Κονταράτος”, professor σε κάθε δραστηριότητα. Γεωργοσόπουλος-Ιατρίδης, με το Fiat τον Ιανουάριο ξανά στο Μonte, με το περιβραχιόνιο, όπως συνηθίζεται στους Les Grecs όπου άτυπος αρχηγός μιας εξαιρετικής παρέας, είναι ο Έλληνας που διακρίθηκε τον προηγούμενο χρόνο.

Οι Les Grecs, μια έμπνευση του εξαιρετικού, κυρίως sporting man Γιώργου Δελλαπόρτα, διδάσκουν και επικοινωνία όταν εμπλέκεται ο Mr SISA Μιχάλης Μουζούκης. Για τo λευκό Fiat 128 rally “δεν περιγράφω άλλο”, για off the record λόγους και είναι γεγονός πως έχοντας χρησιμοποιήσει αυτοκίνητα του οίκου Georgosopoulos, ουδέποτε αντιμετωπίσαμε πρόβλημα, όντας τέρατα αξιοπιστίας. Σοβαρός άλλωστε λόγος ώστε μετά συντρόφου να συμμετέχουμε μεθαύριο στην εκδήλωση του ΑΡΣΟΕ της οικογένειας Ντούλια, που σέβονται το περιοδικό και εκτιμούν τον υπογράφοντα. Οισυγκεκριμένες εκδηλώσεις στο Άργος, μια οικογενειακή υπόθεση με αρχές και χαρακτήρα, σε στιλ 4T.

ΜΕ ΤΗΝ 911…

Στο δρόμο, απολαμβάνεις τον κινητήρα με τον υψηλό κυλινδρισμό που σου επιτρέπει να περιορίσεις τις αλλαγές ταχυτήτων, με επιλογέα που μέχρι να τον συνηθίσεις σε προβληματίζει και σε βάζει σε σκέψεις έχοντας δοκιμάσει τη σχετική πατέντα του Νίκου Γ. Πετρόπουλου, της PetrRetro911. Τον τρίλιτρο εξακύλινδρο flat, που και σε έκδοση παραγωγής ακούγεται ιδιαίτερα,τον γνωρίζουμε καλά και σε διαφορετικές εκδοχές ακόμα και με αγωνιστικές προδιαγραφές by Tuthill και PetroRetro911.





Εντυπωσιακός ο κινητήρας με τους 204 ίππους για τα 1200 κιλά του αμαξώματος. Με βάθος στη λειτουργία του και με την κόκκινη γραμμή στις 6200 σ.α.λ, αλλά είναι μεταξύ 3000-5000 σ.α.λ που τον αξιοποιείς. Σε σημείο που δεν διστάζεις σε άγνωστο δρόμο με ύπουλα σημεία, να στρίψεις με μια και δύο ταχύτητες παραπάνω, ενώ αλλάζοντας κατεύθυνση, ή διορθώνοντας την τροχιά της κυρίας σε καμπές, έχεις υποστήριξη από το πλαίσιο. Με το βαρύ σε επιτόπιους χειρισμούς τιμόνι και την κύλιση καθρέπτης της συμπεριφοράς της 911, που δεν θα βρεις σε άλλο sport coupe, σε βάθος εξήντα ετών. Μετά από 1000 μίλια στην Πελοπόννησο, με την κατανάλωση να μην ξεπερνάει τα 10 λίτρα/100 χιλ. με εμπιστοσύνη και στα εξαιρετικά φρένα, θα θέλαμε συμβατικά λάστιχα, αντί τα χαραγμένα σλικς για track days που προβληματίζουν στο βρεγμένο, όπως καιιδανικά, ηλεκτρική υποβοήθηση στο τιμόνι. Ώστε να ζεις τη στιγμή χωρίς να αποφεύγεις τις μανούβρες, ενώ προσπαθείς, απαιτείται παραπάνω προσπάθεια σε κλειστά κομμάτια.

Η Porsche 911, με ιστορία αλλά και στιλ, απο την πρώτης γενιάς τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα με την 992-2 GTS και έπεται συνέχεια. Γεγονός ότι η καλύτερη, είναι η επόμενη, όταν όμως θέλεις να απολαμβάνεις τις προηγούμενες. Ιδανικά, σε εκδηλώσεις όπως ο “Γύρος του Καράμπελα” που ξεπερνάει τα σύνορα, με τον απλό και έντιμο τρόπο όπως η τέχνη, ο κόπος, το πάθος του πεισματάρη Αργείτη, ανεπανάληπτος όπως η 911 που την κατατάσσεις ως μοναδική. Το καλύτερο sport GT του 20ου αιώνα είναι και του 21ου. Γροθιά νοκ αουτ στον Βρετανό, με ευφυείς επιλογές που αμφισβητούν τον Ιταλό, ενώ φορτώνουν με απορίες τους συμπατριώτες τους στο Μόναχο και τους γείτονες τους στη Στουτγάρδη. Οι Κινέζοι, να αντιγράφουν και να δημιουργούν, αλλά 911 όπως και Μ3 δεν θα φτιάξουν ποτέ. Κακά τα Ψέματα._ΣΧ