1000 Miglia Experience Greece 2026: «Lexotanil»

Από τη Lexus, τον Luxury Ιάπωνα κατασκευαστή με DNA/Toyota, η ηρεμία που απαιτείται στην καθημερινότητά μας, αλλά κυρίως σε ειδικές δοκιμασίες όπου πρέπει να οδηγείς, να σκέπτεσαι και να καλύπτεις το σχετικό ρεπορτάζ, με τα social media πονοκέφαλος και για τον δημιουργό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Άσκηση και υψηλής ετοιμότητας, η υποστήριξη του 1000 Miglia Experience Greece, από τη Lexus Official Automotive partner και όχι μόνο, με σοβαρό κομμάτι ευθύνης και στην επικοινωνία. Τη φετινή χρονιά, η δεύτερη για την εκδήλωση-βαρίδι, επικοινωνία τουλάχιστον WRC μακριά από την περσινή εσωστρέφεια. Το 2026 που συνδυάστηκε εξαιρετικά από την ομάδα μάρκετιγκ της Inchcape Hellas, η σύγχρονη τεχνολογία του αύριο by Lexus, με τις hybrid και όχι μόνο προτάσεις της, με τα εκατό χρόνια της Αυτοκίνησης, όπως εκφράζεται στην περίφημη εκδήλωση.

Στη Made in Greece εκδοχή-εμπειρία και μάλιστα, στην κυριολεξία και οι Ιταλοί στην ομάδα, είναι τυχεροί που συνεργάζονται με Έλληνες-WRC, στελέχη στο Ράλλυ Ακρόπολις. Συνεργασία της οργάνωσης του San Marino Speed που συντονίζει ο Στέλιος Φάκαλης, με την ΟΜΑΕ, επιλογή που προδίδει και τακτ. Όπως άλλωστε και με κάθε συνεργάτη τους και δεν οργανώνουν έτσι απλά το GR- 1000 Miglia, -experience, αλλά εξελίσσουν και τις λεπτομέρειες, διορθώνοντας αστοχίες, με την προσαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα για σεμινάριο.

Με τον Policeman, δις Πρώτο Έλληνα στο ΡΑ Γιάννη Πλάγο σε ρόλο πλοηγού, απόδειξη για το πώς η σύγχρονη ΕΛΑΣ ξεπερνάει το ρόλο του μπαμπούλα και ουραγό τον Κώστα Αργυρίου με το μπιζού, με το Lexus LBX. Δίπλα του ο Σταμάτης Λάσκος και είναι εντυπωσιακό το πώς λειτουργούν τα αντανακλαστικά τους και συντονίζονται με το κλειστό φορτηγό -τρέιλερ, για τη μεταφορά σε περίπτωση που ένα από τα αυτοκίνητα-κοσμήματα παραδώσει το πνεύμα, σε σειρά ασκήσεων όπου καλλονές πενήντα και εκατό ετών, λειτουργούν υπό πίεση. Σε διαδρομή που διασχίζει περισσότερο βουνά παρά λαγκάδια, ενώ απαιτείται υπομονή και ευγενική διαχείριση στις ασκήσεις ακριβείας, την ώρα που ορισμένοι της παρέας με σύγχρονα αυτοκίνητα δεν οδηγούν σε ανοικτούς δρόμους όπως ταιριάζει με το γεγονός και ειδικά, όπως οδηγούν στις χώρες τους…

CARAVAN ΙΝ…

Η περίφημη ομάδα του Ράλλυ Ακρόπολις WRC και στο 1000 Μίλια, με ισχυρές προσθήκες και οι Μουρίκης, Γκορίτσας, Βίγκος, πλαισιώνουν με χαρακτηριστική ευγένεια και αποτελεσματικότητα στο ρόλου τους, τους Ζήβα, Συνετό, Αργυρίου, Πετρίτση και Λάσκο. Όλοι με Lexus όπως κ.α. με τα ΝΧ 450 plug-in του δημιουργικού Βασίλη Ποριτσιάνου, όπως και του 4Τ με τον ΘΗ στο πηδάλιο, να ξεπερνούν σε ημερήσια χιλιόμετρα τα αγωνιστικά, ακριβώς όπως και το νεοφερμένο RZ 550e F SPORT που οδήγησε ο Άγγελος Ζήβας.

Γεγονός πως με τα plug-in, φυσιολογικά λόγω του περιορισμένου χρόνου, λίγοι ασχολήθηκαν με τη φόρτιση από την οργανωμένη εγκατάσταση της ΔΕΗ blue, όταν ο Ζήβας με το δίχρωμο RΖ-e, έκανε στην κυριολεξία και τεστ “κατανάλωσης”, με το DNA του ποτισμένο από το 4Τ-Safetrack, με τα χαρακτηριστικά του Lexus να ταιριάζουν με τη φιλοσοφία της σχολής και του περιοδικού, όπου η ασφάλεια συνδέεται με την απαιτούμενη συμπεριφορά. Χρήσιμη επιλογή σήμερα, η αμυντική χρήση, με τα καύσιμα να έχουν εκτοξευθεί, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαιτούν διαχείριση συνδεδεμένη με την υπομονή και με την ευφυία του χρήστη.

Ο καθένας στο είδος του

Η τέλεια προσαρμογή, η αξιόπιστη Lexus, πάντα μπροστά σε τεχνολογία από το έτος παραγωγής των αυτοκινήτων τους, επί του προκειμένου συνδεδεμένη με την ιστορία της Αυτοκίνησης. Καθρέπτης τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο 1000 Miglia Experience Greece, τα περισσότερα supercars από το 1927 μέχρι σήμερα και διαβάστε σχετικά, άμεσα τα άψογα δελτία Τύπου της οργάνωσης, που δημοσιεύονται (δείτε ΕΔΩ) και στο 4troxoi.gr .

Σε κάθε περίπτωση, κρατάμε τη θετική εντύπωση όλων των πολύπειρων στο τιμόνι τους, με την κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα και με άμεση ανταπόκριση στην πίεση παρά το υψηλό βάρος, που όμως κρύβεται ακόμα και σε κατηφόρα με στενό δρόμο και ύπουλο οδόστρωμα, όπου και τα φρένα ανταποκρίνονται χωρίς σημάδια κόπωσης.

Ειδικότερα για το RZ, o ΑΖ δεν έκρυβε την ικανοποίηση του, ενώ ο συνοδηγός του ο πολύπειρος Giovanni της οργάνωσης και του Ιταλικού Mille Miglia, το χαμόγελο του, ελέγχοντας τη διαδρομή, πριν τους πλοηγούς. Στο ΜΜ, Ιταλός ο Ανδρέας και ο Δώρος του ΡΑ.

Συνάντηση όλων την Παρασκευή στις Κολίνες, όπου οργανώθηκε σεμινάριο ελληνικής φιλοξενίας, δυστυχώς μόνο για τους ξένους καλεσμένους της οργάνωσης και ο ΣΧ δεν έχασε την ευκαιρία για τη Γνωριμία του με το σύγχρονο RZ.

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RZ 550e F SPORT

Τεχνολογίας το ανάγνωσμα και αυτό που ξεχωρίζει στο εσωτερικό του Lexus RZ, είναι το νέο τιμόνι τύπου «butterfly», εμπνευσμένο από τη F1, το οποίο ενσωματώνει την τεχνολογία steer-by-wire. Χωρίς πλήρη στεφάνη, ξενίζει στην πρώτη επαφή, αλλά η εξοικείωση έρχεται άμεσα, με γεγονός ότι απαιτεί μόλις 200 μοίρες περιστροφής από άκρη σε άκρη, δηλαδή σχεδόν μισό κύκλο.

Η 550e F Sport αποτελεί την κορυφαία έκδοση του RZ και φέρνει μαζί της άλλη μία τεχνολογική καινοτομία: τη δυνατότητα προσομοίωσης χειροκίνητης λειτουργίας με 8 σχέσεις. Παρότι το κιβώτιο είναι μονής σχέσης, ο οδηγός μπορεί, μέσω paddles, να επιλέγει εικονικές σχέσεις που μεταβάλλουν την αίσθηση επιτάχυνσης. Η προσομοίωση είναι ρεαλιστική και πχ σε χαμηλή ταχύτητα και με λανθασμένα επιλεγμένη μεγάλη σχέση, η απόκριση δεν είναι άμεση.

Στο RZ 550e F Sport, ο ηλεκτρικός κινητήρα αποδίδει 300 kW (408 ίπποι), με τη μετάδοση να περνάει στους τέσσερις τροχούς, ενώ υπολογίσετε την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 4,4 δευτερόλεπτα και τη μέγιστη ταχύτητα στα 180 χλμ./ώρα.

Όσον αφορά την αποδοτικότητα, παρουσιάζεται βελτιωμένη, όπως εξάλλου είναι και η μπαταρία Lithium Iron Phosphate (LFP) και στην 550e F Sport, με προτεραιότητα στις επιδόσεις, η αυτονομία φτάνει τα 450 χιλιόμετρα που επαληθεύονται. Αντίστοιχα, με το νέο σύστημα pre-conditioning βελτιώνεται ο χρόνος φόρτισης με DC ρεύμα από 10 έως 80% σε μόλις 30 λεπτά. Περισσότερο 550e σε 4Τ Νοέμβριος. Η Lexus που αντιστέκεται, δείχνοντας το δρόμο και στην επικοινωνία, με τον Luxury κατασκευαστή να προσαρμόζεται εξαιρετικά σε ένα premium γεγονός της Αυτοκίνησης, στην κυριολεξία Made In Greece, από Έλληνες creators. Έπεται συνέχεια._ 4Τ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LEXUS RZ 550e AWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ηλεκτροκινητήρες

ΙΣΧΥΣ 300 kW (408 ίπποι)

ΡΟΠΗ 537 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους 4 τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο μονής σχέσης ή 8 σχέσεων (σε manual mode)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 77 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.805 x 1.895 x 1.635

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.850 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 522-1.451 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 2.055 κιλά

0-100 χλμ./ώρα 4,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 180 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Διπλά ψαλίδια

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 450 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC 22 kW 0/10-100% σε 4 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 150 kW 10-80% σε 30 λεπτά