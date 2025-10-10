12ο Tour Du Peloponnese 2025: Πριν την παράταση…

Έμεινε μια ειδική δοκιμασία απόψε και λογικά μετά το ελαφρύ δείπνο, με ανθρακούχο ή απλό νερό της βρύσης, με αφετηρία από το Ναύπλιο στις 21.20 …

Με τα φώτα νυσταγμένα τα ιστορικά αυτοκίνητα με πληρώματα όπου η θετική ενέργεια ξεχειλίζει θα χορέψουν το τελευταίο ταγκό. Μια ωραία συνήθεια που λογικά φέτος δεν θα κρίνει τον αγώνα, αλλά θέσεις, ακόμα και για το βάθρο.

Ότι οι περισσότεροι συνοδηγοί καθαρίζουν τα γυαλιά τους διαψεύδεται και το σίγουρο είναι ότι με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, ακολουθεί το ξενύχτι του αλυτάρχη για το ξεκαθάρισμα των αποτελεσμάτων, αφαιρώντας από όλους τη χειρότερη επίδοσή τους. Υπολογίστε και το συντελεστή παλαιότητας και κάνε υπομονή μέχρι το πρωί για το επίσημο αποτέλεσμα …

ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ …

Στην προσωρινή κατάταξη προηγείται το ζεύγος Hekerle με την εμβληματική στο TdP, ΒΜW 2002 Turing, o πρόγονος της compact για τους νεότερους. Μας άρεσε η Turing, όπως και στη συνέχεια και ακόμα η Compact, ίσως επειδή αστόχησαν στο Ράλλυ των πωλήσεων, οπότε τις συναντάς αραιά και που, ενώ τις χαρακτηρίζεις σπάνιες. Με την Turing, θέλεις να ταξιδέψεις, με την Compact και τον 2.5 να οδηγήσεις.

Ο 55ρης Harald Hekerle από την Αυστρία, ταξιδεύει και συναγωνίζεται οδηγώντας με τον πολιτισμένο τρόπο, όπως και συμπεριφέρεται στις εκτός αγώνα κοινωνικές ασκήσεις της εκδήλωσης, τη δική του λευκή Turing, με δύο νίκες στο Tour το 2022 και το 2024, που τη μοιράζεται με τη σύζυγό του κ. Brigitte Schneider. Tους συνδέουν η καταγωγή τους, οι κόρες τους, η επαγγελματική τους σχέση με τη digital δραστηριότητα. Είναι άλλωστε software experts και βέβαια οι ασκήσεις ακριβείας με αυτοκίνητο, ταξιδεύοντας με κάθε ευκαιρία και σοβαρή αφορμή. Το ζητούμενο να περνούν καλά, να απολαμβάνουν ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο εποχής με χαρακτήρα και το δικό του στιλ, ενώ μας έκανε εντύπωση ο τρόπος τους υπό πίεση.

Φίλος γνωστής, για τα περί DNA ανάλογα με την καταγωγή του καθενός μας, σχολίασε για τους Αυστριακούς, ότι πρόκειται για ανθρώπους με premium συμπεριφορά σε δράση και αντίδραση. Ότι είναι χαρακτηριστικά ευγενείς με luxury κουλτούρα και συμπλήρωσε: «μη σου κάνει εντύπωση, δεν έχουν σχέση με Γερμανούς». Δεν θα χάσουν το χαμογελό τους όποιο είναι το αποτέλεσμα και όσους εμπιστεύονται εξελίσσονται σε φίλοι, με ότι αυτό σημαίνει όταν δεν έχει να κάνει με το “γνωστοί” στο FB.

Τους ζήσαμε από την περασμένη Κυριακή, έχοντας παρατηρήσει και την πορεία τους στο παρελθόν, αλλά μας έκανε εντύπωση το πώς λειτούργησαν τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, σε ένα τύπου Sporting “bras de fer” για τέσσερις, με τους Άρη Γεωργοσόπουλο-Ελένη Πανανικολάου με την επίσης λευκή αλλά αρχαιότερη BMW 1600 GT.

Σε αντίστοιχο κρεσέντο οι δικοί μας, με ίδια φιλοσοφία δράσης και αντίστοιχη στην αντίδραση όταν ένα βραχυκύκλωμα τους έθεσε εκτός της διεκδίκησης για την πρώτη θέση. Επίσης δις νικητές το 2021 και το 2023, ενώ να θυμηθούμε ότι το 2020 κέρδισαν το ζεύγος Αρβανίτη με την εμβληματική Fulvia πριν επιλέξουν τη Healey, τα τελευταία χρόνια.

Οι Warriors, Γεωργουσόπουλος, Αρβανίτης και ο Τάσος Δούρος που προετοιμάζεται για το Μοντε με εμπιστοσύνη στο Γιώργο Γεωργακόπουλο με τους Les Grecs να έχουν όπως λέγεται πάλι την τιμητική τους. Στο Τοur, η Healey πνίγηκε στη νεροποντή της πρώτης ημέρας, στα βουνά της Μεσσηνίας, οπότε οι Γεωργουσόπουλοι έμειναν μόνοι Έλληνες ώστε να διεκδικήσουν τη νίκη και πλέον μετά την αστοχία, με την ολοκλήρωση της νυχτερινής δοκιμασίας, μια θέση στο βάθρο. Δεν κάνουμε προβλέψεις πριν ολοκληρωθεί ο επίλογος και ποιος έμπειρος δεν ανησυχεί με της νύχτας τα καμώματα. Άλλωστε από το φετινό Tour κρατάς τις συμμετοχές, το Costa Navarino και το σκάκι σε δύο ταμπλό.

Ηarard vs Aris και Brigitte vs Helen, άσκηση για ικανούς, με γερά νεύρα που η διάρκεια της και οι διαφορές σε χιλιοστά, για τον παρατηρητή ξεπερνούν και το τελικό αποτέλεσμα σε εκδήλωση που καταρχήν επικοινωνεί την Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη και παρά πέρα.

Καλό δρόμο απόψε, με ζητούμενο όλοι παρόντες αύριο Σάββατο στις 20.00 στο Ναύπλιο και ειδικά στο κρουαζιερόπλοιο «Μανταλένα» με θέα τον Αργολικό κόλπο…_ ΣΧ