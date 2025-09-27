12ο Tour Du Peloponnese: Μια ωραία συνήθεια…

…όσων συμμετέχουν φορώντας τα καλά τους: Του οργανωτή σε ένα δημιουργικό κυνήγι για το καλύτερο, των συνεργατών του που δεν είναι πάντα οι ίδιοι, αλλά και δική μας.

ΜΕ ΑΤΟΥ!

Καταρχήν οι εικόνες των αδελφών Κουσκούτη, ό,τι σφραγίζει την παρουσία μας εκεί, σε συνδυασμό με το άρθρο σε 4Τροχοί-Νοέμβριος, για έκτη φορά. Οι Γιάννης και Μάριος Κουσκούτης δεν κρύβονται, άλλωστε απεικονίζεται υποδειγματικά (έργο ζωγράφου) το μέγεθός τους ως φωτογράφοι. Αντίστοιχα όμως, είναι σημαντικοί άνθρωποι και το ζούμε αυτό από την ημέρα που συνεργαστήκαμε με τον Γιάννη στις Σέρρες με το Speed Sector και συνεχίζουμε. Με τις δυσκολίες να μην περιορίζουν μια σημαντική σχέση, που απεικονίζεται σε καθρέπτη αμοιβαίας εμπιστοσύνης…

H κ. Τέτη Ρούφου, που χαρακτηρίζεται από την εμπιστοσύνη που εμπνέει, ενώ εκφράζεται με άμεση αντίδραση και έγκυρο follow up, ακόμα και σε αιτήματα του παραλόγου από τους συμμετέχοντες στον αγώνα. Από όλο τον κόσμο στην κυριολεξία και μάλιστα κατά επανάληψη, επιλέγοντας κάθε φορά με στοιχεία ότι είναι η πρώτη, το σωστό αυτοκίνητο, που προσαρμόζεται υποδειγματικά. «Μιλημένοι» οι μυημένοι και σε κρεσέντο με τον οργανωτή, προβάλλεται το πραγματικά Ιστορικό αυτοκίνητο, που χαρακτηρίζεται και από την αξιοπιστία του.

Concource d Elegance, σε άτυπη διάσταση,με τα αποτελέσματα στις ειδικές αναμετρήσεις να μην είναι πρoτεραιότητα. Ένα υψηλού επιπέδου καραβάνι, που οργώνει την Πελοπόννησο, με σταθμούς σε εξάστερους προορισμούς, προβάλλοντας τη χώρα μας με τον τρόπο το σωστό. Είναι με τέτοιο τρόπο δομημένη η εκδήλωση, που προηγείται η Ελλάδα και ειδικά η Πελοπόννησος, ενώ ακολουθούν αυτοκίνητα-καλλονές με ιστορία. Οι άνθρωποι εδώ είναι οι θεματοφύλακες. Άλλωστε σφραγίζουν την εξαίρεση, οπότε και κάνουν τη διαφορά, λειτουργώντας αθόρυβα και αποτελεσματικά.

Η συνήθεια, η επανάληψη αν προτιμάτε, χαρακτηρίζει αυτό το γεγονός που εξελίσσεται κάθε χρόνο αναβαθμισμένα και με διαφορές σε λεπτομέρειες, χωρίς να τσαλακώνεται η ποιότητά του. Μια άσκηση υψηλής ευθύνης και κόστους με αρχές, συνδεδεμένες με το πάθος και την κουλτούρα του Αλυτάρχη κ. Γιάννη Καράμπελα που γνωρίζει το πώς ξεχωρίζει η προσωπική προβολή, από αυτή της προσπάθειάς σου.

ΚΑΚΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

Χορηγοί επικοινωνίας οι 4Τροχοί, κάτω από συνθήκες ιδανικές, με εκτεταμένη αναφορά όπως προβλέπεται και πρόκειται για τη μισή αλήθεια. Η πραγματικότητα έχει όνομα-επώνυμο Άρης Γεωργοσόπουλος και μας εμπιστεύθηκε στο παρελθόν τη Supra, την 850 και την GTV, όπως κ.α σε εκδηλώσεις ιστορικών αυτοκινήτων. Για την περίσταση, μας διέθεσε τη μαύρη Porsche 911 SC του 1981 που θα μοιραστούμε με τον Πρωταθλητή Μαθιό Μανσόλα, σε ρόλο συνδεδεμένο με την οργάνωση.

Η αφετηρία την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στην Ολυμπία και η συνέχεια σε έναν πραγματικό Γύρο της Πελοποννήσου, με τερματισμό το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στο Ναύπλιο, στην πολιτιστική της Πρωτεύουσα. Μείνετε συντονισμένοι και το κουίζ αφορά το αν θα ακούμε τον Μαθιό ή τον «flat-six» στην τέλεια διάσταση…_ ΣΧ

