13o Tour du Peloponnese (2η ημέρα): Σε «μυστικό» δείπνο

Ο Στράτης Χατζηπαναγιώτου συμμετέχει στην υποστήριξη της εκδήλωσης με την Porsche 911 SC του 81 και σχολιάζει.

Costa Navarino IN αλλά και OUT και αν δεν πας στη Μαραθούπολη πιστός στις ιχθυοκαλλιέργειες, δεν θα μετακινήσεις το ΙΑ σου και θα μεταφερθείς με mini van by Vista Events, στη Γιάλοβα.

Με τους “Κοντοπούς” κ.α. σε εξάστερο όνειρο στο Westin, χαλάει η παρέα, το κυρίαρχο στοιχείο στις εκδηλώσεις του Τρισκέλιον, αλλά χαλάλι.

Αγαπημένος προορισμός η Γιάλοβα γενικώς και ειδικότερα με τη συντροφιά εκλεκτών, απολαμβάνοντας το τέλειο ιταλικό φαγητό στο La Cucina Italiana σε ένα από τα καλύτερα Ιταλικά εστιατόρια της χώρας, αριστούχο και σε value for money, προσφέροντας το καλύτερο Vitello tonnato του πλανήτη. “Περί ορέξεως”… θα σχολιάσετε, αλλά θα απαντήσουμε ότι έχουμε την εμπειρία και τα κιλά ώστε να αξιολογήσουμε αντικειμενικά.

Στη Γιάλοβα, με πολλούς ξένους τον Οκτώβριο και σε αυτή την περιοχή της Πελοποννήσου, σε πτήση λόγω Costa Navarino και αεροδρομίου στην Καλαμάτα, έχουν τη μαεστρία να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο στους οκτώ μήνες. Άλλωστε όπως και στη Δημητσάνα προχθές και στο Μυστρά απόψε, εκτιμούν ιδιαίτερα την παρουσία της κινούμενης έκθεσης ιδεών για την αυτοκίνηση σε βάθος ενενήντα ετών.

Με τις Lagonda του 34 και του 36, αργότερα Aston Martin, να συνυπάρχουν ειρηνικά με τη Ζ3 του 1996 και μέχρις εκεί. Σοφά ο creator, -king όταν δεν ασχολείται με τα social media, βάζει φρένο στις κατασκευές μέχρι τριάντα ετών, ακριβώς ότι ορίζει και η σχετική νομοθεσία. Οι περιορισμοί και οι συντελεστές δεν εμποδίζουν τους Νίκο Αρβανίτη-κ. Ιωάννα Χαραλαμπάκη να προηγούνται με την κόκκινη Healey του 1956 και αν η συνοδηγός τη Δευτέρα γοήτευσε τα χρονόμετρα, την Τρίτη τα κέρδισε, ξεπερνώντας και τον εαυτό της, έχοντας να διαχειριστεί και τον πυρετό που την παιδεύει, αποτέλεσμα υπερκόπωσης.

Αντίστοιχα, υπεράνω μετρήσεων και με δυσκολίες προσαρμογής στο νέο τους εξοπλισμό υπολογισμού της μ.ω.τ., ζουν τη στιγμή, -στην κυριολεξία Ιπτάμενοι στο παρελθόν, “Gentlemen” διαχρονικά, οι Άλεξ Μπουγιούρης-κ. Έλενα Κανελοπούλου με τον Froggy χωρίς άλλες συστάσεις και όποιος δεν τον γνωρίζει ας περιοριστεί στην εμπειρία του “χίλια μίλια”.

Εκπαίδευση στο νέο τους όργανο και για τους Γιάννηδες, Μπαλάσκα και Κουκουφιλίππου από το Ναύπλιο, που μοιράζονται την κόκκινη Αμαζόνα. Την κόκκινη Volvo 122 S του 1962 και σε όλες τις περιπτώσεις εντυπωσιάζει ο τρυφερός τρόπος αντιμετώπισης του μετάλλου από τους χρήστες και είναι ο κόπος και το κόστος για τη συντήρηση τους, που προδίδει και την ευαισθησία τους.

Ακριβώς ότι ισχύει και για τους Παναγιώτη Μαζαράκη-κ. Ζωή Τσεκούρα για το VW Carman Ghia type 14 του 1956, που το βρίσκεις προστατευμένο και στον Ξενώνα τους, στο Μυστρά. Ότι ισχύει και για το BagsCorner Mini Cooper του 78 που μοιράζονται, η γοητευτική κ. Κατερίνα Δασκαλάκη με τον σύζυγο της Κωνσταντίνο Ρούφο, συγγενής πρώτου βαθμού με την κ. Τέτη Ρούφου, η ψυχή της οργάνωσης. Κάπου εδώ, συμπληρώθηκε και η σύνθεση για ένα απρόβλεπτο δείπνο την Τρίτη το βράδυ που εξελίχθηκε σε ελκυστικό, με τους παριστάμενους σε απόλυτη ισορροπία, χαρακτηριστικό που σήμερα προκύπτει σε σπάνιες περιπτώσεις.

Τα συναισθηματικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα ελληνικά πληρώματα, αφορά και Πρωταθλητές, οπότε η κ. Ελένη Γεωργοσοπούλου στήριξε τον σύζυγο της Άρη, όταν τους πρόδωσε ένα λάστιχο σε ειδική δοκιμασία-χρονομέτρηση και πλέον το MG B GT, η σημαία της MG, συνεργάτης της οργάνωσης ως automotive partner, βρέθηκε στο βάθος της κατάταξης.

Ισορροπημένη συναισθηματική φόρτιση και ανάμεσα στους υπέροχους γιο και πατέρα Χρυσοσπάθη με την κίτρινη 911-2.7, ότι αφορά και στον μπαμπά και κόρη Δρουλίσκου με την πράσινη 911 S και εδώ κάπου εκφράζεται η άλλη πλευρά, το μεγαλείο μιας εβδομαδιαίας εκδήλωσης με γήινα αλλά και εξωπραγματικά αυτοκίνητα που το ζητούμενο, ο στόχος δεν είναι η γενική κατάταξη.

Με την τέλεια διαδρομή, χθες από τη Δημητσάνα στην Αρχαία Μεσσήνη και στη συνέχεια στο Costa Navarino, για επτάστερη διαμονή που δεν βρίσκεις σε αντίστοιχη εκδήλωση στον πλανήτη ΙΑ και σήμερα, με τελικό προορισμό το Μυστρά. Λίγα χιλιόμετρα από το Άργος, πρωτεύουσα του ΙΑ, έδρα και του ΑΡΣΟΕ, που όπως και το ΕΛΙΑ, στηρίζουν χωρίς πάρε-δώσε το Τρισκέλιον, στην κυριολεξία, family affair. Καλή συνέχεια._ΣΧ

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