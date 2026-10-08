13o Tour du Peloponnese (3η ημέρα): Από τον παππού στον εγγονό

Ο τίτλος δεν αφορά σε ανθρώπους, μια συνήθεια άλλωστε σε αυτοκινητιστικό περιβάλλον όπως επί του προκειμένου, αλλά σε άψυχα…

Όπως ο Froggy και τα MG B, μέχρι τα MG3 και ZS, που από τη μία, σε έχουν κερδίσει με τον χαρακτήρα τους, όταν ακόμα γοητεύουν, ενώ σήμερα πρωταγωνιστούν στην αγορά τα σύγχρονα με το value off money, ισχυρό ατού, σε συνδυασμό με την τεχνολογία τους.

Ιστορικά και Σύγχρονα MG και η συμμετοχή τους στο TdP ως “automotive partner” του Τρισκέλιον, αφορά στη γκάμα τους, με Full Hybrid τεχνολογία.

Διδάσκουν μάρκετινγκ, με επικοινωνία για όσκαρ στην εισαγωγική εταιρεία του Ομίλου Συγγελίδη, με ομάδα που κυριαρχεί στο πώς προωθείς, σήμερα που φαίνονται, αλλά δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα ίδια.

Αντιθέσεις

Απολαμβάνεις αυτό το ταξίδι σε χρονοκάψουλα, στο χώρο στάθμευσης στο Costa Navarino και ευρύτερα σε αυτή τη διεθνή εκδήλωση. “Στο φυσικό τους περιβάλλον”, θα σχολιάσει ο ειδικός αναλαμβάνοντας και το ρίσκο, που ξεπερνιέται με το όνομα βαρύ σαν ιστορία και είναι το έμβλημα της MG που από τη μία αναστατώνει και από την άλλη επιβεβαιώνει και την αξιοπιστία τους, με εγγυητή και την ιστορία του εισαγωγέα.

Στην MG, ήταν Βρετανοί, με γοητευτικές προτάσεις, ότι αποδεικνύεται, οδηγώντας τα MG TD όπως ο Froggy του 1950, αλλά και τα B και ειδικά το GT του 1968 και πρόσφατα, ως πολυεργαλείο με στιλ, προέκυψε η σύγχρονη γκάμα. Γεγονός πως περί αξιοπιστίας έχουμε άποψη και με σιγουριά επικοινωνούμε την άριστη συμπεριφορά τους παρά τη συχνή αλλαγή των συνεργατών μας στο τιμόνι, μετά από δύο χρόνια με το MG3 full hybrid, κακά τα ψέματα, ο μόνος πραγματικός ανταγωνιστής των Yaris και Mazda2, αλλά και με το ηλεκτρικό MG4 που σε προσαρμόζει, αλλά δεν σε παρασύρει, στην ηλεκτροκίνηση, ενώ ειδικά το 4αρι το σκέπτεσαι με τα Full Hybrid μηχανικά μέρη.

Όπως στο ZS MAX, επίσης στο στόλο του Τρισκέλιον για τις ανάγκες του Tour Du Peloponnese και κρατάει τέσσερα χρόνια η συνεργασία του automotive partner με τον creator. Ιεροτελεστία, μεταξύ του εισαγωγέα και του οργανωτή που προδίδει και την ποιότητα της σκέψης, του Γιάννη Καραβά της MG και του Γιάννη Καράμπελα, ο “regularity King”, που πλέον συνδυάζονται με τον “μετρ John”, τον Γιάννη Μεθενίτη που έχει βρει τα πατήματα του και δημιουργεί όπως γνωρίζει.

Ο μετρ άλλωστε πίεσε να προστεθεί στο στόλο υποστήριξης το ανανεωμένο MG HS plug in με συμπεριφορά και χώρους που ταιριάζουν στις ανάγκες της εκδήλωσης και δεν εξελίχθηκε τυχαία σε κινούμενη γραμματεία και σε ρόλο “σκούπας” ακολουθώντας τη σύγχρονη Στρίγκλα, την Corvette, -αυτοκίνητο-πλοηγός στο 20ο TdP μεθαύριο, η σύγχρονη πρόταση, που κλείνει τις συμμετοχές.

Φυσιολογικά, το MG3, με επιδόσεις GTi, προηγείται της 911 και ανοίγει τον δρόμο, ενώ οι φωτογράφοι, οι δικοί μας άνθρωποι, οι Γιάννης και Μάριος Κουσκούτης μοιράζονται ένα ΖS MAX με μεσαίο επίπεδο εξοπλισμού, ενώ η πάντα ζωηρή στο δρόμο κ. Βίκυ Παναγιωτίδου, που σκηνοθετεί και βιντεοσκοπεί, έχοντας και την ευθύνη του περίφημου drone, διεκδικώντας μάλιστα το βραβείο χειρισμού από τον ΜΣαλ, αξιοποιεί την έκδοση full extra που της ταιριάζει.

Κοινό συμπέρασμα, η χαμηλή κατανάλωση, ότι άλλωστε ενθουσιάζει τον creator, αλλά και τον συνεργάτη του Αλυτάρχη, ότι σημείωσε και ο παρατηρητής της ΕΟ ΦΙΛΠΑ κ. Γιώργος Βαξεβανίδης , που “καταστράφηκε” οικονομικά με το δικό του όχημα με κινητήρα παλιάς κοπής. Οι τρεις τους, ένας εξαιρετικός συνδυασμός σεμνών και ικανών, καρέ του άσσου με τον Boss του ΣΙΣΑ, για την προοπτική του ΙΑ στη χώρα μας.

Να συστηθούμε…

Ο παλιός είναι αλλιώς και είναι τέσσερα τα MG στο 13ο Tour Du Peloponnese και τα δύο κλασικά MGB με spider αμάξωμα, όπως του Άρη Αντωνόπουλου που δοκιμάσαμε πρόσφατα και εκπλαγήκαμε θετικά, πλαισιώνουν το εμβληματικό TD, στην κυριολεξία πρόταση άλλης εποχής, αλλά και το B GT, το κουπέ, έτοιμο για όλα.

Για το ένα, για το πράσινο με τα τρία Historic Acropolis Rally-regularity στο παλμαρές του, θέλεις να κλέψεις το μπάκετ της κ. Έλενας Κανελοπούλου και να απολαύσεις τον ιπτάμενο captain Αλέξανδρο Μπουγιούρη, με γεγονός ότι θέλει τρόπο ο χειρισμός του, με την ανάρτηση και τα φρένα του άλλοτε, ενώ έτσι θα απολαύσεις και τη δουλειά του, σε σχέση με την αναπαλαίωση του συγκεκριμένου.

Ο Froggy, καθρέπτης της τέχνης και της υποδομής ενός real gentleman παλιάς κοπής, που ακολουθεί με συνέπεια τα θέλω της συζύγου-συνοδηγού, που εκφράζεται με τρόπο για σεμινάριο σε επαγγελματίες PR. Υψηλού επιπέδου συνδυασμός ανθρώπων και μηχανής, πολυνίκες σε Concours d’Elegence της καρδιάς, που είναι και ο αυστηρός κριτής σε αθώες περιπτώσεις χωρίς πάρε-δώσε.

Για το B-GT που συμμετέχουν ο κ. Άρης και η κ. Ελένη Γεωργοσοπούλου, αποδίδοντας και φόρο τιμής στην MG, με σεβασμό στην ιστορία τους στο TdP, πρόκειται για ένα πιο σύγχρονο αυτοκίνητο, με βελτιωμένο τον 1.8 που αποδίδει περίπου 120 ίππους, -μηχανικός ο Γιάννης Κούβελας.

Χαμηλό βάρος και αν τα χαμηλού προφίλ λάστιχα τους πρόδωσαν και τους έθεσαν εκτός μάχης, επιλέγεις τρακτερωτά, φροντίζεις να μη βρίσκουν στα φτερά εσωτερικά, κλέβεις τη θέση του οδηγού από τον regularity specialist, κλειδώνεις να μη φύγει η μαμά Ελένη, παράδειγμα της σύγχρονης 40αρας Ελληνίδας που αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται σε κάθε υποχρέωση, όντας καταρχήν σύζυγος, πέρα από αυτονόητες προτεραιότητες και πάμε χώμα.

Με το MG, αξιοποιώντας το ζυγισμένο πλαίσιο, το μπλοκέ και τη βελτιωμένη ανάρτηση, έχοντας για τις φουρκέτες το σωστό χειρόφρενο. Να ονειρευόμαστε, με τον απαραίτητο σεβασμό στη Φιλία που χαρακτηρίζει αυτή την κοινότητα με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους, τις μηχανές τους και τους μηχανικούς τους, όπου μαέστρο είναι ο οργανωτής, οπότε στο TdP: simply the best.

Ο Καράμπελας, ο Δαναός, που υποστηρίζει με έντιμη συνέπεια, το δικό του μοτίβο της Turing έκφρασης και δεν γιορτάζει τυχαία η Πελοπόννησος από προχθές μέχρι μεθαύριο. Η εκδήλωση, αγώνας αν προτιμάτε, ολοκληρώνεται το Σάββατο στο Πόρτο Χέλι και ακολουθείστε την άψογη ενημέρωση από τον οργανωτή, ενώ μείνετε συντονισμένοι για τις σελίδες μας με Κοσκούτη και Porsche 911 SC, σε 4Τροχοί-Δεκέμβριος, μια όμορφη συνήθεια μας._ΣΧ

Φωτογραφίες: Γιάννης & Μάριος Κουσκούτης

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