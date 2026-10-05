13ο Tour Du Peloponnese: Η υπέρβαση του Δαναού

Ακόμα ένα TdP και μάλιστα το 13ο αλλά με απόδειξη διαφορετικό και θυμίζει Porsche 911 με στοιχεία 4Τ αυτή η προσπάθεια του Τρισκέλιον με υπογραφή Γιάννης Καράμπελας.

Με στόχο, αλλά και αποτέλεσμα, το επόμενο πάντα καλύτερο, με τον πήχη ψηλά, αλλά και με σεβασμό στους συμμετέχοντες, ξένους στην κυριολεξία φιλοξενούμενους και απαιτητικούς Έλληνες, ώστε να μη ξεφεύγει το αποτέλεσμα από την πραγματικότητα.

Γεγονός πως και οι νέοι άνθρωποι, που καταφτάνουν σε καταιγιστικούς ρυθμούς στην Classic auto ελληνική κοινότητα, ονειρεύονται με έντονα ρεαλιστικά στοιχεία, ότι λειτουργεί θετικά σε ένα χώρο που εξελίσσεται με ευθύνη των σοβαρών οργανωτών που έχουν όραμα, αλλά και της ΕΟ -ΦΙΛΠΑ, σε δημιουργική τροχιά και με σεμνό τρόπο, έχοντας ανακτήσει το ρόλο της, όντας και τυπικά η κυρίαρχη αρχή, σε ευαίσθητο χώρο που δεν αντέχει σε πειραματισμούς.

ΚΟΥΡΟΥΤΑ-ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ

Ψυχραιμία, ούτε Μόντε, ούτε Σαν Ρέμο, αλλά η Ελλάδα που τρελαίνει και τον Μονεγάσκο και τον Ιταλό, ότι άλλωστε γοητεύει τον Ελβετό και απολαμβάνει ο Αυστριακός. Συνθήκες του ονείρου στην αφετηρία, στην Κουρούτα, με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα πριν και μετά την εκδήλωση πανηγυρικού χαρακτήρα, με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν το γνήσιο ελληνικό φαγητό και ψάξε, πουθενά στον πλανήτη δεν θα βρεις.

Πλουραλισμός και στη λίστα με τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν και στο SP, νιώθει άβολα το Peugeot 205 Rally, όνειρο του βετεράνου, ανάμεσα στον Froggy, το MG του 1950 που μοιράζονται οι άλλοτε ιπτάμενοι και το MG B GT των πρωταθλητών. Η MG χορηγός-συνεργάτης του Τρισκέλιον για τέταρτη χρονιά και πρόκειται για κινούμενη έκθεση με όλα τα Hybrid μοντέλα τους που οργώνουν την Πελοπόννησο σε ρυθμούς TdP.

Όμορφη “εικόνα” με τα πολύπειρα στελέχη του αγώνα στο τιμόνι τους να δημιουργούν εξαιρετική αντίθεση με τα ιστορικά MG κ.α. κατασκευές εποχής όπως η κόκκινη Healey των Πρωταθλητών, με την κ. Ιωάννα Χαραλαμπάκη, ακόμα και πληγωμένη, να γοητεύει και τα χρονόμετρα. Συμμετοχές επιπέδου Mercedes SL, Maserati Indy κ.α. περισσότερο γήινα όπως οι Alfa, οι Lancia και βέβαια οι Porsche 356 και οι 911.

Όπως η “δική μας” SC, η μπλε του “Aris Team” που οδηγήσαμε και το 2025, φέτος ένα άλλο αυτοκίνητο, έχοντας περάσει από το Kolliopoulos-Garage, οπότε ο αξιόπιστος φλατ τρίλιτρος με τα υπέροχα ακούσματα, δένει με τον βελτιωμένο επιλογέα και με ανάρτηση-λάστιχα που σου επιτρέπουν να ζεις τη στιγμή ιδανικά. Με τον κινητήρα στις 3.200-3.500 σ.α.λ., με μια ταχύτητα στο κιβώτιο παραπάνω από την προβλεπόμενη και να διαγράφεις τροχιές όπως σε ράγες, σε σεμινάριο πρόσφυσης, φορτώνοντας το DNA με ακόμα περισσότερο 911 που άλλωστε, το πλημμυρίζει.

Το μοιράζεσαι όλο αυτό με τον άνθρωπο σου και οι συνθήκες είναι ιδανικές, αξιοποιώντας γνωστά κομμάτια που δημιουργούν την Τέλεια Διαδρομή. Ανηφορίζοντας από τη Σκαφιδιά μέσω Λάλα και Φολόης-ανατριχίλα για τον βετεράνο, στα Τριπόταμα, όπου ο αστεράτος Μύλος με τις πέστροφες φουλ σε πρωτεΐνη. Για την αδρεναλίνη, φροντίζει η 911, από τις ελάχιστες περιπτώσεις που την αναβαθμίζει και σταθμευμένη. Στην αφετηρία, πριν το άτυπο GO οδηγώντας προς την αγαπημένη Δημητσάνα και το “επτάστερο” ΝΕΜΑ, που αλλάζει τα δεδομένα σε επίπεδα διαμονής, στον υπέροχο προορισμό.

Άλλα κόλπα, σύγχρονες, εξελιγμένες Καραμπελιές και αύριο, προβλέπεται “ζεστή” ημέρα, με τελικό προορισμό το Costa Navarino στην Πύλο, με το λευκό-μπλέ χαλί στρωμένο από το Vista Events, συνεργάτες του Τρισκέλιον από το περασμένο TdP.

Είπαμε, στο επόμενο η διαφορά και πάντα με θετικό πρόσημο._ΣΧ

ΥΓ: TdP 2026, το 13ο, διαχρονικά, με first class επικοινωνία μέσα από τις εικόνες του Γιάννη και του Μάριου Κουσκούτη, σε ισορροπία με τον Λυκούργο Ντουζέπη. Στην κάμερα, η Βίκυ Παναγιωτίδου. Αλυτάρχης ο Ελιά, κ. Νίκος Τζελέπης και παρατηρητής του θεσμού ο κ. Γιώργος Βαξεβανίδης. Gentlemen…