13ο Tour Du Peloponnese: Ιστορία, χωρίς αμαρτίες…

Μόνο κόπο και δημιουργικό πάθος, εκφράζει ο κορυφαίος αυτός θεσμός για το Classic Auto με τις ογδόντα πέντε συμμετοχές σε premium event που θεωρητικά ξεπέρασε τον δημιουργό του, με γεγονός, πως αφού γνωρίζεις το πείσμα του ανδρός, αντιλαμβάνεσαι ότι από τον Αργείτη creator, η συνέχεια είναι εξασφαλισμένη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΣΚΕΛΙΟΝ-4Τ

Κάθε χρόνο, το ίδιο που αποδεικνύεται διαφορετικό, από τον Γιάννη Καράμπελα, έναν ανήσυχο με ουσιαστική και γρήγορη σκέψη σε συνδυασμό με το χαμηλό σχήμα-ομάδα δίπλα του, με ευρύτερη την παρέμβαση τους σε εκδηλώσεις τύπου regularity, με εξειδίκευση στην Turing διάσταση. Σε κάθε περίπτωση, ένα προσεγμένο οδοιπορικό στην Τέλεια Διαδρομή που αρκετές φορές, ξεπερνάει τα Ελληνικά σύνορα.

Για νιοστή φορά…

Από αύριο στο δρόμο, με την αφετηρία, όπως ταιριάζει άλλωστε, στην Αρχαία Ήλιδα και στο 13ο TdP του 2026, τα Ελληνικά πληρώματα ξεπερνούν το τυχερό δώδεκα και το 17 για άλλους και πλησιάζουν τα είκοσι, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική άσκηση για ανθρώπους και μηχανές, διάρκειας οκτώ ημέρων.

Η διαδρομή του ονείρου με τόσο όσο τη μ.ω.τ., σοφά επιλεγμένη, όπως και οι χρονομετρήσεις, ώστε όλοι ασφαλείς με τα αυτοκίνητα, αυστηρά κοσμήματα άλλης εποχής, να μην ταλαιπωρούνται ώστε και να μην ταλαιπωρούν.

Κοκτέιλ ώστε να είναι απολαυστικό και για λιγότερο ειδικούς, ενώ είναι σημαντική η προσέλευση νέων και των δύο φύλων από όλη την Ευρώπη. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας στην πλειοψηφία τους και όντας και σεμνοί, είναι ο βασικός λόγος για το εξαιρετικό κλίμα, πέρα από το χαμόγελο του Αλυτάρχη και των συνεργατών του.

Απο την πλευρά μας, οι 4Τροχοί, συνεργάζονται στενά με τη Scuderia Triskelion από το 2018, σε ειδική άσκηση όπου ακολουθώντας τα στατιστικά οι προσωπικές σχέσεις δεν αντέχουν στο χρόνο.

Τυχεροί φαίνεται πως θα ζήσουμε το όνειρο να οδηγήσουμε την Porsche 911 SC, με τη σύντροχο παραπλεύρως, από την Αρχαία Ήλιδα σε Τέλεια Διαδρομή στην Πελοπόνησσο με τελικούς προορισμούς του ονείρου και ήδη στο Costa Navarino έχουν στρώσει χαλί για την υποδοχή και τη διαμονή διακοσίων ανθρώπων με άποψη και στιλ. Εορταστική η ατμόσφαιρα, τόσο στη Δημητσάνα όσο και στη Σπάρτη και στο Ναύπλιο, όταν το Άργος είναι η πρωτεύουσα του Ελληνικού Ιστορικού Αυτοκινήτου.

Το TdP, κινητή έκθεση κοσμημάτων με τροχούς, που οργώνει την Πελοπόννησο, που αποδεικνύεται ότι αντέχει με επιτυχία στην πίεση και “φορτώστε κ.α. θα αντέξω”, με τα γνωστά μονοπάτια να παραμένουν φιλόξενα και γοητευτικά για όλους, όταν κάθε δημιουργός ακολουθεί τη φιλοσοφία του, με τους συμμετέχοντες να έχουν να διαλέξουν τι τους ταιριάζει ώστε να ζουν τη στιγμή σε συνθήκες ανάλογα με τις δυνατότητες τους, ακολουθώντας τις επιλογές του οργανωτή.

Κακά τα ψέματα, χωράνε παντού οι έντιμοι, οι σωστοί και πετυχημένοι που ξέρουν γιατί διατηρούν υγιές ένα εξαιρετικό περιβάλλον με αντικείμενο το παλιό αυτοκίνητο, όταν συνήθως προκύπτει και άλλο και ακόμα ένα, “αφού είναι ευκαιρία αγάπη μου”, με επιλογές που αφορούν και στην κουλτούρα και στο μεράκι του ιδιοκτήτη.

Με την 911 SC…

Να τη βλέπεις, να την ακούς και να την οδηγείς απολαμβάνοντας τον χαρακτήρα της, ότι θέλεις άλλωστε να μοιραστείς ως πραγματικά κάτι ξεχωριστό, που σε ποιότητα κύλισης ενός Sport auto, μόνο στην Porsche 911 θα βρεις.

Στην αφετηρία με το 0 και αρχικά στην πλάτη μας και στη συνέχεια στο κατόπι τους, ειδικά μετά την πρώτη διασταύρωση, οι Γεωργουσόπουλοι, Κος και Κα και αν είναι σωστό το ρεπορτάζ οδηγούν αυτοκίνητο ΜG GT, ο κατασκευαστής χορηγός μετακίνησης, “automotive official partner” (σικ) του αγώνα, αφήνοντας στο γκαράζ την DB2 που δεν οδήγησε ο Τζειμς Μποντ αλλά όπως λέγεται, σε άλλο event ο κ. Χάρης Βαφειάς.

Ο κ. Άρης και η κα Ελένη, γνήσιοι και αυθεντικοί με παρουσία στο χώρο που ξεπερνάει τη συμμετοχή τους, ότι ισχύει και για τους Αρβανίτη με τη Healey αναζητώντας κινητήρα 1.6 για τη Fulvia και «πολύπειρε Γιώργο Κορνελάκη κάνε κάτι», γιατί αντί σούσι στην Κηφισιά (και πάλι σικ) μας βλέπω με τυλιχτό στις κάτω γειτονιές. Στα Δυτικά και σε βάθος…

Σεμνά λοιπόν και το TdP αποτελεί και σεμινάριο συμπεριφοράς, εκδήλωση αριστούχος στο σεμνά και ταπεινά, με χαρακτηριστική ομοιογένεια των ανθρώπων και των αυτοκινήτων τους και πρόκειται για ένα ακριβό event με κάμποσα όμως ρεαλιστικά στοιχεία, οπότε και ονειρεύεσαι, τη δική σου συμμετοχή, με το δικό σου γήινο ιστορικό σε ειδική σχέση με την καρδιά σου. Ότι άλλωστε επικοινωνείς στην οικογένεια και σε φίλους.

Καλό Δρόμο “γκαις” όπως γράφει και ο πολύπειρος Σωτήρης Σκαλτσάς που το Σάββατο συμπλήρωσε εξήντα χρόνια στη ζωή και δεν είναι σύμπτωση ότι, όπως όλοι άλλωστε, ετοιμάζεται για το 14ο TdP το 2027, με ένα από τα Toyota RAV4 εποχής. Πολυεργαλείο, ιαπωνικό κλειδί._ ΣΧ