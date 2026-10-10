13o Tour du Peloponnese: Winners

Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά ακόμα και όταν κυριαρχούν αυτοκίνητα καλλονές και μάλιστα σε εκδηλώσεις του Τρισκέλιον όπου το περιβάλλον αποτελεί το στοιχείο που ξεπερνάει τα αποτελέσματα.

Ειδικά, σε ασκήσεις ακριβείας, όπου πέρα από τις εφαρμογές στο κινητό τηλέφωνο και τα ηλεκτρονικά όργανα υπολογισμού της μ.ω.τ., σημαντικό ρόλο παίζουν η επικοινωνία μεταξύ οδηγού-συνοδηγού, που αν θέλουν να διακριθούν οφείλουν καταρχήν να σκέπτονται και στη συνέχεια να παραθέτουν συνέπεια και υπομονή.

Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό και κακά τα ψέματα όταν ακολουθείς το σωστό road book έργο Καράμπελα, ή έχεις σωστά προσαρμόσει τα εργαλεία σου, περιορίζεις και τη γκρίνια στο cockpit σε ασκήσεις που ο συνοδηγός έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Ο οδηγός στη regularity άσκηση έχει και την ευθύνη ώστε μηχανές των 70 και των 80 ετών να παραμένουν αξιόπιστες και γιατί όχι, ίσως τέτοιες εκδηλώσεις να προσφέρονται και για τη βράβευση του προετοιμαστή-εξελιχτή.

Μέχρι τότε…

Ήταν μια δυνατή εβδομαδιαία εξόρμηση στην Πελοπόνησσο που παρακολουθήσαμε, ακολουθώντας τα προσεγμένα δελτία Τύπου του οργανωτή με φωτογραφίες – ζωγραφιές από τους συνεργάτες μας τους αδελφούς Κουσκούτη και αν απολαύσαμε ακόμα μια φορά την 911 SC, ενδιαφέρον προέκυψε και στα αποτελέσματα.

Στην εξέλιξη τους για να είμαστε ακριβείς και μας οδήγησαν συχνά στο digital περιβάλλον των αποτελεσμάτων η προσπάθεια και οι επιδόσεις των Αρβανίτη-Χαραλαμπάκη με τη Healey του 1956 και των Faulkner-Rogers με τη Lagonda LG45 του 1936. Τριήμερο φωτιά, με αλλαγές την τέταρτη ημέρα του αγώνα και τερματισμός εκτός μάχης για τους Έλληνες Πρωταθλητές, ενώ οι Βρετανοί, που όλοι απορούν πως τα καταφέρνουν με το θηρίο-δεινόσαυρος, ολοκλήρωσαν στην τέταρτη θέση.

Βάθρο του ονείρου

Νικητές οι συνήθεις ύποπτοι, οι Αυστριακοί Hekerle-Schneider με τη γνωστή πλέον λευκή BMW 2002 Touring, -η εμπορική αστοχία των Βαυαρών, προσέθεσαν στο παλμαρές τους την τέταρτη νίκη τους στο θεσμό, -το 22-24-25 και 26, ενώ κατέκτησαν και το Triathlon Trophy!

Ο 55 χρόνος Χάραλντ, απλός και πειθαρχημένος στα μητρώα του ΙΑ χαρακτηρίζεται Έλληνας και όσοι τυχεροί, φίλοι του και μόνο απολαμβάνουν και το όπλο του. Προγραμματιστής ο ίδιος καλά εκπαιδευμένος στους Αυστριακούς σιδηροδρόμους, έχει εξελίξει το δικό του εργαλείο που υπολογίζει τη μ.ω.τ. ηλεκτρονικά ότι αξιοποιεί με αντίστοιχη υπομονή και η σύζυγός του. Αντί σταρ συνδυασμός, ότι ταιριάζει στη regularity κοινότητα.

Στο βάθρο μαζί τους συνήθως οι Γεωργουσόπουλοι, ενίοτε και οι Αρβανίτη συνδυασμοί Warriors, αλλά φέτος, καταρχήν Ιταλοί. Οι υπέροχοι Ceribelli, ο μπαμπάς Antonio και o γιος του Giacomo

συνδυασμός Αλφίστι, που όμως στο TdP συμμετείχαν και διακρίθηκαν με Triumph ΤR6 του 73, που τότε το ονειρευόσουν και σήμερα είναι από αυτά που θέλεις να φωτογραφήσεις για την classic ενότητα του θρύλου.

Ο 72χρoνος Antonio, γνωρίζει καλά το πώς δημιουργείς από τα βαθιά, άσκηση που απαιτεί και πείσμα, είτε επιχειρείς κατασκευάζοντας, είτε συναγωνίζεσαι, ενώ και ως πολύτεκνος με δύο γιους και δύο κόρες, γνωρίζει και την ισορροπία στις ανθρώπινες σχέσεις. Άσκηση σημαντική στην regularity κοινότητα.

Στο βάθρο, τρίτοι ο Αυστριακός Huber Robert με τη σύζυγο του Christiana Heller με ΒΜW 3.0 S, για όσους πιστούς, το απόλυτο αντί Jaguar XJ6, αλλά και απέναντι στις περίφημες S Klass της δεκαετίας του 70. O Huber, πολύπειρος μηχανικός, διαθέτει το μεγαλύτερο γκαράζ, για κλασσικά αυτοκίνητα στην Αυστρία. Ένα πραγματικό εργαστήρι όπου δεν διεκπεραιώνει αλλά στην κυριολεξία δίνει ζωή και σε εγκαταλελειμμένες κατασκευές.

Άσκηση specialite του Άρη Γεωργοσόπουλου, με συνεργάτες θηρία και είναι από το γκαράζ του η ασημένια στην κυριολεξία, Alfa Romeo GTV του 1976, που την αξιοποίησαν και τοποθέτησαν την Ελληνική σημαία στην έβδομη θέση, ο Νικόλας Κοντοπός, συνήθως συνοδηγός με παλμαρές χρυσάφι, για την περίσταση με συνοδηγό, τη σύζυγο του κ. Αγγελική Μουστάκα. Συνδυασμός με εντυπωσιακό comme back από τη μέση της κατάταξης στη δεκάδα. Ο Νικόλας, η τυπάρα, Πρωταθλητής με τον ξάδελφο Άρη, σε δύσκολες, σε απαιτητικές ασκήσεις ακριβείας.

Όπου την τελευταία ημέρα αρίστευσαν και οι Γιάννηδες, Μπαλάσκας και Κουκουφιλίππου, ο συνεπής, με τον σοφό, που αξιοποίησαν το όργανο του Γιώργου Γεωργακόπουλου τοποθετημένο στην κόκκινη Αμαζώνα, στη λαμπερή Volvo 122 S και τυχεροί οι Ναυπλιώτες, εκπαιδεύτηκαν στο όργανο από τον master Τάσο Δούρο.

Σάββατο βράδυ έγινε η απονομή με σεβασμό στον Creator Sir John και στους συνεργάτες του, με θετική την παρουσία του εκπροσώπου της ΕΟ ΦΙΛΠΑ, που πλέον υποστηρίζει με συνέπεια και ευγένεια το ρόλο της, προστατεύοντας και προβάλλοντας το Ελληνικό Ιστορικό Αυτοκίνητο._ ΣΧ

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