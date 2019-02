Περί ΚΥΑ

Με το Γιώργη Αγγελόπουλο, τον Τζώρτζη, άλλοτε των Αλφίστι, σήμερα της ΕΟΟΕ γνωριζόμαστε από το 1995.

Συνεργάτες τότε στη Βακάρ. Ομάδα με Μάκη, Νικόλα, Αντωνάκη και βέβαια τη Μάρθα κ.α. γοητευτικές κύριες. Εποχή γλυκιά ανάμνηση με την ρομαντική αθωότητα σε φλερτ διαρκείας με τον επαγγελματισμό και τη συνέπεια που επιβάλλεται. Μηχανολόγος μηχανικός αεροσκαφών ο Τζώρτζης είναι περήφανος για τις πέντε συλλεκτικές του Άλφα και εμείς που υπήρξαμε συνεργάτες και παραμένουμε φίλοι.

Μαζί σε σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης με συντονιστή το Νίκο Τσάδαρης και γοητευτικό ομιλητή το Δημήτρη Μιχελακάκη. Δίπλα του και στο Alfa Club στη γιορτή για τα 100 Χρ της Αλφα.

Σε πολύωρη συνομιλία και προχθές μαζί του με αιτία την ΚΥΑ και αφορμή το σημαντικό του ρόλο στην ΕOOE. Στα μάτια μας ο αδύναμος κρίκος, η Ομοσπονδία που ενοχλεί επειδή έχει το προνόμιο (;) να εκδίδει πινακίδες κσι να εισπράττει μερίδιο της πίτας. Καμένη, κουτσουρεμένη αλλά παραμένει μια ενδιαφέρουσα περίπτωση εσόδων που ξεπερνούν τα παράβολα των εκδηλώσεων που έχουν το κόστος τους. Εκδηλώσεις που ο ανταγωνισμός αναβαθμίζει, ενώ αυξάνεται και το κόστος. Οι πινακίδες το σίγουρο, το εύκολο κέρδος και είναι αυτή η διεκδίκηση μεριδίου από την πίτα που κατά τη γνώμη μας έφερε την ΚΥΑ.

Στη φράση μας «τα θαλασσώσατε» και στην ατάκα μας «τελικά ποιοι είσαστε και αφού δεν κάνετε εκδηλώσεις τι θέλετε τις πινακίδες», κοκκινίζει, οπλίζει και ξεσπαθώνει.

Ας τον ακούσουμε :

"Λίγα λόγια για την ΕΟΟΕ.

Η ΕΟΟΕ είναι η πρώτη Ελληνική Ομοσπονδία που συστάθηκε στην Ελλάδα και αφορούσε στο Ιστορικό Όχημα. Ιδρύθηκε από το κ. Κωνσταντίνο Θεοχάρη το 1997. Έχει στο δυναμικό της 19 Λέσχες / Σωματεία και Μουσείο Αυτοκινήτου στο Ναύπλιο. Η μεγαλύτερη λέσχη της ΕΟΟΕ είναι ο Σύλλογος Ιστορικών Σπορ Αυτοκινήτων ΣΙΣΠΑ. Για την ιστορία αξίζει να αναφερθεί ότι ιδρυτικά μέλη στον ΣΙΣΠΑ υπήρξαν και ακόμη είναι, μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα στον χώρο όπως ο κος Νικηφόρος Χαραγκιώνης ( Ελληνικό Μουσείο Αυτ/του) και ο κος Χρήστος Αποστολίδης.

Η ΕΟΟΕ και ο ΣΙΣΠΑ είναι μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστορικών Οχημάτων FIVA.

H Ομοσπονδία μας είχε από την ίδρυση της το δικαίωμα καταγραφής ΙΟ και έκδοσης Ιστορικών πινακίδων βάσει της εκάστοτε Υπουργικής Απόφασης που ήταν σε ισχύ. Από το 1999 και μετά εκπροσωπούσε στην Ελλάδα (ήταν Νόμιμος Εκπρόσωπος) τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορικών Οχημάτων IHVO που τότε λειτουργούσε παράλληλα με την σημερινή FIVA.

Το 2004 η IHVO συγχωνεύτηκε με την FIVA και ενώ στην συμφωνία για την συνένωση των δύο Διεθνών Ομοσπονδιών υπήρχε ο όρος ότι τα μέλη της IHVO θα διατηρήσουν τα κεκτημένα δικαιώματα τους στις Χώρες που είχαν καθιερωθεί, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Θυμάμαι ότι όταν επιστρέψαμε από την Γενική Συνέλευση της FIVA στη Βουδαπέστη όπου είχε ολοκληρωθεί η συγχώνευση, το πρώτο πράγμα που έκανε το ΔΣ της ΕΟΦΙΛΠΑ ήταν να ‘τρέξει’ στο Υπουργείο Μεταφορών και να καταγγείλει ότι η ΕΟΟΕ δεν εκπροσωπούσε πλέον Διεθνή Ομοσπονδία, ζητώντας να της αφαιρεθούν τα δικαιώματα έκδοσης ιστορικών πινακίδων. Από τότε εντάθηκε η επιθετικότητα της ΕΟΦΙΛΠΑ κατά της ΕΟΟΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΟΟΕ έκανε αρκετές προσπάθειες να συνενωθεί με την ΕΟΦΙΛΠΑ, ακόμη και ενώπιον της FIVA, αλλά αυτές δεν έγινανποτέ αποδεκτές από το ΔΣ της ΕΟΦΙΛΠΑ.

Πάμε τώρα στο καυτό θέμα.

Έχουμε κουραστεί πολύ και έχουμε απελπιστεί ν’ ακούμε και να διαβάζουμε ανακρίβειες,ειδικά τους τελευταίους 16 μήνες και παρά το γεγονός ότι η ΕΟΟΕ είναι ένας φορέας χαμηλών τόνων, αναγκάζομαι να εκφράσω εγώ σαν Γ.Γ της Ομοσπονδίας την πικρία και ταυτόχρονα την αγανάκτηση μου γι’ αυτά που έχουν συμβεί. Όσα αναφέρω παρακάτω, πιστέψτε με βασίζονται σε καταγεγραμμένα στοιχεία.

Είναι ευρέως γνωστό και πέρανπάσης αμφισβήτησης ότι αυτό που υφιστάμεθα όλοι οι ιδιοκτήτες ΙΟ καθώς και οι Επαγγελματίες επισκευαστές – τεχνίτες ΙΟ τους τελευταίους μήνες μετά την καταστροφική για τον χώρο μας ΚΥΑ , οφείλεται στην απληστία και στον εγωισμό του Προέδρου της ΕΟΦΙΛΠΑ κ. Δ. Βερναρδάκη.

Θυμώνω Στράτη μου και αναρωτιέμαι ποιος στο καλό, διόρισε αυτόν τον άνθρωπο να πάει στον Υπουργό και ν’ ανακατέψει τα πράγματα. Ποιος ή ποια λέσχη του έδωσε το δικαίωμα να πάει δήθεν να τακτοποιήσει την ακαταστασία που επικρατούσε? Ήμασταν αλήθεια τόσο δυσαρεστημένοι? Ενημερώθηκαν εκ των προτέρων οι ιδιοκτήτες ΙΟ ή τα Προεδρεία των λεσχών για τις προθέσεις του?

Είμαι σίγουρος πως ΟΧΙ.

Είναι λοιπόν δυνατόν αυτός και οι συνεργάτες του μετά τις καταγγελίες και τη δυσφήμιση που έκαναν στο Υπ. Μεταφορών πριν από 17 μήνες δείχνοντας φωτογραφίες ΙΟ με πινακίδες ΕΟΟΕ και ΕΛΠΑ να μπορέσουν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα?

Μάθαμε ότι παρουσιάστηκαν στον Υπουργό με την ιδιότητα του ANF (νόμιμος εκπρόσωπος της FIVA) να βάλουν τάξη στο υποτιθέμενο μπάχαλο.

Όλα αυτά που μόλις ανέφερα έχουν σταλεί εγγράφως στην FIVA με στοιχεία και αποδείξεις. Η ΕΟΟΕ έχει κατηγορήσει ευθέως τον κ. Βερναρδάκη στη Δικαστική Επιτροπή της FIVA καθώς και στον Πρόεδρο της, κ.Patrick Rollet για το Ελληνικό ζήτημα.

Στην ερώτηση σου αγαπητέ Στράτη για κατάχρηση κυκλοφορίας έχω να πω τα εξής :

Ο όρος κατάχρηση τι σημαίνει? Η γνωστή φωτογραφία με τον θερμοσίφωνα στο πορτπαγκάζ ενός ΙΟ με πινακίδες ΕΟΟΕ σε τι διαφέρει από ένα ΙΟ με πινακίδες ΦΙΛΠΑ που μια οικογένεια πάει στην θάλασσα για μπάνιο ή ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ?

Ναι λοιπόν. Ιστορικά Οχήματα με πινακίδες ΕΟΟΕ και ΕΛΠΑ κυκλοφορούσαν πιο συχνά από αυτά με πινακίδες ΦΙΛΠΑ. Πόσα ήταν τελικά αυτά τα «παράνομα» ΙΟ που κυκλοφορούσαν συχνά, σε σχέση με τα 15.000 ΙΟ που υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο και γιατί ποσοστό μιλάμε? Ήταν 20, 30 Οχήματα την ημέρα ? Αμφιβάλλω αν ήταν τόσα. Μέσα σε αυτά υπήρχαν επίσης και ΙΟ με πινακίδες ΦΙΛΠΑ. Έχουμε και εμείς φωτογραφίες αλλά δεν τις χρησιμοποιήσαμε με δόλιο τρόπο.

Η ΕΟΟΕ τουλάχιστον – δεν γνωρίζω για την ΕΛΠΑ - προσπάθησε πολλές φορές να συνετίσει τους ιδιοκτήτες αυτών και κατάφερε να κατασχέσει αρκετές πινακίδες. Το ίδιο έπραξε και η ΦΙΛΠΑ. Θέλω να ξέρεις ότι δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία και δεν μπορείς να εμπλέξεις την αστυνομία σε αυτό το έργο όταν το Ιστορικό Όχημα βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο.

Μιας και τα λέμε όλα τώρα, όταν στο παρελθόν το ΣΔΟΕ έκανε λεπτομερή έλεγχο και στους τρείς φορείς που εξέδιδαν ιστορικές πινακίδες, στην ΕΟΟΕ δεν βρέθηκε κανένα όχημα που δεν είχε εκτελωνιστεί. Αντιθέτως, η ΦΙΛΠΑ και ΕΛΠΑ κατηγορήθηκαν για παραβάσεις.

Τώρα αν κάποιος έβαλε ιστορική πινακίδα ΕΟΟΕ σε YoungtimerΌχημα για να το μετακινήσει ή να το διαφημίσει στο car.gr με λύπη μου σου λέω πως ναι έχει συμβεί και είναι απαράδεκτο. Μετά από έλεγχο που κάναμε στις συγκεκριμένες πινακίδες διαπιστώσαμε ότι ανήκαν σε ΙΟ ίδιας μάρκας με αυτό που έκανε την παράβαση. Δυστυχώς κάτι τέτοιο συμβαίνει και με κρατικές πινακίδες και είναι σχεδόν αδύνατον να εντοπίσεις εγκαίρως τους παραβάτες.

Επιστρέφοντας πίσω στο καυτό θέμα μας πρέπει να γνωρίζεις ότι η ΕΟΟΕ δεν αμφισβήτησε ποτέ τον ρόλο του ANF που κατέχει η ΕΟΦΙΛΠΑ και σε διαβεβαιώνω ότι αποδεδειγμένα δεν διεκδίκησε το ρόλο αυτό τουλάχιστον τα τελευταία 8 χρόνια.

Αντιθέτως ζητούσε βοήθεια για σεμινάρια και πληροφορίες σαν σωστό μέλος της FIVA. Ξέρεις ότι η ΕΟΟΕ χρεώνεται με 186 € για την κάρτα FIVA ενώ όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν 100€ ? Πως σου φαίνεται αυτό?

Αυτό που επίσης με θυμώνει, είναι το γεγονός ότι ο κος Βερναρδάκης μετά τις μεθοδευμένες ενέργειες του, συνέχισε το μοναχικό του δρόμο χωρίς ουσιαστικά να συνεργάζεται με τις άλλες ομοσπονδίες για τη διαμόρφωση κοινών θέσεων και ενεργειών έναντι του υπουργείου ακόμη και μετά την καταστροφική ΚΥΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μοναδικό έγγραφο που συνυπέγραψαν όλες οι ομοσπονδίες, προέκυψε από σύσκεψη στην οποία η ΕΟΦΙΛΠΑ αναγκάστηκε να παραστεί μετά από δημόσια πρόσκληση της ΕΟΟΕ.

Όταν η ΕΟΟΕ παρουσιάστηκε στο γραφείο του Υπουργού, τάχθηκε 100% με την επιστολή του κου ROLLET. Ζήτησε δηλαδή ελεύθερη κυκλοφορία των ΙΟ με τους όρους που ισχύουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ελεύθερη κυκλοφορία με κάποιους περιορισμούς και ΟΧΙ περιορισμένη κυκλοφορία με κάποιες ελευθερίες. Φτάσαμε στο σημείο να προτείνουμε σαν λύση και τις κρατικές πινακίδες.Ο Υπουργός είπε ότι ήμασταν ο μοναδικός φορέας που είχε προτείνει τέτοιο σχέδιο.Κατά την διάρκεια της συζήτησης μας καταλάβαμε ότι υπήρχε η πεποίθηση ότι το ΙΟ αποτελεί ένα είδος πολυτελείας που ανήκει στους πολύ ευκατάστατους Έλληνες.

Λοιπόν σε πληροφορώ ότι στην Αυστρία το ANF έκανε μια έρευνα και η μέση τιμή ενός Ιστορικού Οχήματος δεν ξεπερνούσε τις 4.500€.

Διαπιστώσαμε ότι το Κράτος μας έχει διαφορετική άποψη και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα καμώματα του κου. Βερναρδάκη.

Σε όλη την προσπάθεια που κατέβαλε η ΕΟΟΕ να ενώσει όλες τους φορείς ώστε να ασκηθεί μεγαλύτερη δύναμη προς το Υπουργείο ο συμπαθέστατος και φίλος μου κος Μιχελακάκης Δ. Πρόεδρος της ΟΜΑΕ, δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο να μιλήσει μαζί μας. Προτίμησε να συμπλεύσει με την ΕΟΦΙΛΠΑ.Λυπάμαι γιατί θα μπορούσε να είναι παρατηρητής και υποστηρικτής του ιστορικού κινήματος στην Ελλάδα αν και εφόσον η συμφωνία του με την FIAτου δίνει το δικαίωμα της πιστοποίησης ΙΟ με την έκδοση του FIA Regularity Pass . Ας μας ενημερώσει γι’ αυτό. Το εύχομαι.

Αναρωτιέμαι εν προκειμένω, γιατί οι Πρόεδροι των Λεσχών φοβούνται να εκφράσουν την αγανάκτηση τους. Τα παραπάνω θέματα είναι γνωστά σε όλους. Αν δεν επαναστατήσουν, τότε είναι συνυπεύθυνοι. Μήπως φοβούνται ότι δεν θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την κάρτα FIVA από την ΕΟΦΙΛΠΑ? Το θεωρώ αστείο.

Η κάρτα FIVA έχει την αξία που της δίνει κανείς. Όταν πχ. δίδεται από ένα σοβαρό εκπρόσωπο που προστατεύει τα Μέλη του και συμβάλλει στην προώθηση του Κινήματος των Ιστορικών Οχημάτων, τότε έχει αξία. That is the Spirit of FIVA όπως συνηθίζει να λέει και η ίδια. Τι αξία μπορεί να έχει η Κάρτα τώρα που ο κος Βερναρδάκης διχοτόμησε τον χώρο μας και αρκετά μέλη λεσχών σκέπτονται ν’ απευθυνθούν στον εκπρόσωπο της FIA για να λάβουν πιστοποίηση?

Αξίζει ν’ αναρωτηθεί κανείς, δεν νομίζεις?

Άς αφήσουμε τώρα τα παλιά και ας πάμε στο σήμερα. Όφειλα ν’ αναφέρω όλα όσα είπα προηγουμένως ώστε να γνωρίζουν όλοι που ασχολούνται με το ΙΟ τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια.

Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας πλέον μια νέα ΚΥΑ η οποία αν και στοιχειωδώς είναι καλύτερη από την προηγούμενη,είναι δυστυχώς απαράδεκτη για όλους τους κατόχους ΙΟ

Πως είναι δυνατόν να συντηρούμε τα οχήματα μας πηγαίνοντας 1 με 2 ημέρες το μήνα στα συνεργεία? Γιατί οι άνθρωποι που αγαπούν, προστατεύουν ξοδεύοντας πολλά χρήματα ή τους αρέσει να συλλέγουν Ιστορικά Οχήματα – Αντικείμενα – να πρέπει να πηγαίνουν οπωσδήποτε και κάθε φορά, σε εκδηλώσεις, αν επιθυμούν να οδηγούν τα ΙΟ τους ?

Η άποψη της ΕΟΟΕ είναι ότι πρέπει να γίνει μια νέα προσπάθεια ή αν θέλετε μια εκστρατεία με απώτερο σκοπό την ακύρωση ή ανάκληση της ΚΥΑ που μόλις εκδόθηκε .

Αυτό θα επιτευχθεί αν συσταθεί μια ολιγομελής επιτροπή με μέλη καταξιωμένα στο χώρο του Ιστορικού Κινήματος, ιδιοκτήτες ΙΟ και μέλη λέσχης αλλά χωρίς να κατέχουν Διοικητική θέση μέσα σε Σωματείο ώστε να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των Ιδιοκτητών ΙΟ και όχι να εμπλακούν με τα συμφέροντα των Ομοσπονδιών.

Η Ομοσπονδία που μας έφερε εδώ είναι ανίκανη από μόνη της ν’ αλλάξει τα πράγματα.

Η συγκεκριμένη επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει τα αιτήματα της με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή με απλά λόγια, ελεύθερη κυκλοφορία με κάποιους περιορισμούς. Μόνο έτσι θα είμαστε ευχαριστημένοι εμείς οι ιδιοκτήτες ΙΟ. Ζητάμε το αυτονόητο και όχι κάτι παράλογο.

Η ΕΟΟΕ δηλώνει διατεθειμένη να συνεργαστεί και να συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο - το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι άλλοι φορείς – ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που δεν είναι άλλος από την ικανοποίηση των ιδιοκτητών ΙΟ.

Παρακαλούμε λοιπόν όλους τους Ιδιοκτήτες ΙΟ καθώς και τα μέλη ΔΣ των λεσχών να σκεφτούν λογικά,να αντιδράσουν και να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Εξάλλου, κάτι παρόμοιο έχει προτείνει και το ΔΣ της λέσχης ΣΙΣΑ. Συμφωνούμε σε αυτό με την προϋπόθεση ότι η επιτροπή και η όλη κίνηση θα είναι αυστηρά ακηδεμόνευτη.

Παρακαλώ επίσης τον κόσμο να αναλογιστεί αν και σε τι διαφέρουν τα Μέλη της ΕΛΠΑ , ΦΙΛΠΑ, ΕΟΟΕ , ΑΠΛΕ και του Ιστορικού τμήματος ΟΜΑΕ μεταξύ τους. ΟΛΟΙ μας έχουμε το ίδιο πάθος, αγάπη, ενδιαφέρον ή αν θέλετε τρέλα με το ΙΟ.

Τώρα, αν τυχαίνει να είναι ένας ΑNF ή ένας ASN στην Χώρα μας … έ… τι να κάνουμε ? Έτσι πρέπει να είναι γιατί έτσι ορίζουν οι Διεθνείς Ομοσπονδίες. Δεν θα έπρεπε να είμαστε χωρισμένοι και σε διαφορετικά στρατόπεδα. Δεν πρέπει να το επιτρέπουμε αυτό και δεν μας βοηθά σε κάτι.

Πείτε λοιπόν την άποψη σας χωρίς φόβο αλλά με πάθος.

Αποδοκιμάστε αυτούς που ΔΕΝ αξίζουν και συστρατευτείτε με την ανεξάρτητη κίνηση διάσωσης του ΙΟ.

Σε ευχαριστώ πολύ Στράτη που μου έδωσες την ευκαιρία να βρεθώ κοντά σου και να μοιραστώ τα συναισθήματα μου και τις σκέψεις μου. Μας ενώνει και μας εξιτάρει το Ιστορικό αυτοκίνητο όσο τίποτε άλλο. Συγνώμη για την πολυλογία αλλά έπρεπε να τα πούμε όλα".