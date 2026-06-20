43ο Ράλλυ Ακρόπολις 1996 – Πριν 30 χρόνια: Ο Colin και οι άλλοι

Ρεσιτάλ Colin McRae στον αγώνα του 1996 με τον Βρετανό, συνοδηγός του ο Derek Ringer, να διαλύει στην κυριολεξία το συναγωνισμό, με το καλημέρα.

Από την πρώτη κιόλας ειδική διαδρομή, από την Παναγιά των 26 χιλιομέτρων, αφήνοντας πίσω του το συναγωνισμό με διαφορά του μισού λεπτού. Όλα τα καλά παιδιά της εποχής οι αντίπαλοι τους, αλλά ουδείς μπορεί να σταματήσει το συνδυασμό McRae – Subaru Impreza 555, οπότε το ερώτημα που τέθηκε αφορά στο ποιος θα τους περιορίσει.

Σε Ράλλυ Ακρόπολις όλο αυτό, όπου συνήθως ακόμα και όταν προέκυψαν καθαρές νίκες χωρίς συμπτώσεις και ατυχίες άλλων, η διαφορά κτιζόταν ειδική με ειδική και μάλιστα με αρκετή στρατηγική, ανάλογα με την ποιότητα του terrain και τη δυνατότητα Service πριν την επόμενη. Ακόμα και στην προσπάθεια, των Rohrl, Kankkunen και Sainz, αλλά και των Loeb και Ogier, τα κομπιούτερ της παρέας των θεών στο δικό τους ράλλυ, με στοιχεία στρατηγικής ο ρυθμός τους, ώστε το αποτέλεσμα να είναι διαχειρίσιμο ειδικά την τελευταία ημέρα, στο σκέλος των εκπλήξεων.

Προληπτική συντήρηση σε κάθε ευκαιρία και ειδικά στα μεγάλα service το βράδυ πριν το επόμενο σκέλος, με σοφό προγραμματισμό συντήρησης, η τελευταία ημέρα ήθελε την προσοχή της άλλοτε και τώρα. Γεγονός άλλωστε, ότι δεν καθιερώθηκε τυχαία η «Super Sunday» με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον οπότε καλούνται να οδηγήσουν και οι βολεμένοι στο βάθρο, ακόμα και με «ακάλυπτες» διαφορές μεταξύ τους, αλλά και οι επικεφαλής σε κατηγορίες, ενώ έχουν την ευκαιρία τους όσοι και σε καθεστώς σούπερ ράλλυ.

Κυκλοφορώ και οπλοφορώ

Από τη Σκωτία αυτός ο χαρισματικός Βρετανός, που έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με ελικόπτερο, ποτέ δεν κρύφτηκε, ενώ ψάξε και στο ρυθμό του στρατηγική δεν θα βρεις, ούτε στο Σαφάρι. Ότι αδικήθηκε στο ΡΑ το 94 δεν θεωρείται υπερβολή και στο πέμπτο του Ακρόπολις το 96, όλα με Σουμπι, ήταν σαφές ότι ήρθε για να κερδίσει και αν τελείωσε τον αγώνα στην πρώτη ε.δ, ενδιαφέρον είχε και η συνέχεια, αφού δεν άφησε το γκάζι ποτέ.

Ακριβώς όπως και ο φίλος του (;) Τόμι Μάκινεν που τον ακολούθησε με το EVO III τέρμα γκάζι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Υπολογίστε πενήντα δευτερόλεπτα η διαφορά τους μετά από 450 χιλιόμετρα, σε είκοσι και μία ε.δ. Σε αγώνα με 94 συμμετοχές, οι 67 ελληνικές, όπου κατάφεραν να ολοκληρώσουν οι 42, με 26 ελληνικά πληρώματα να φτάνουν στη ράμπα του τερματισμού.

Υπόθεση για δύο πληρώματα η διεκδίκηση της νίκης, σε Ράλλυ Ακρόπολις όπου συνολικά, το μεταξύ τους σκορ είναι 5-0 και αποδείχθηκε ότι στους δύο δεν χώρεσε τρίτος. Παρά το μέγεθος του Carlos Sainz στην τρίτη θέση, αλλά σε άλλο αγώνα, με το Escort RS. Όλοι επαγγελματίες μέχρι και την έκτη θέση και σχεδόν επαγγελματίες μέχρι και τη δέκατη, ακριβώς μπροστά από τους δικούς μας, τους Λεωνίδα Κύρκο-Γιάννη Σταυρόπουλο με το Valvoline Escort RS, που ολοκλήρωσαν ενδέκατοι στη γενική, ελέγχοντας τους Κώστα Αποστόλου Μιχάλη Κριάδη (RIP) με την Ιντεγκράλε και τα δύο πληρώματα, μετά από αξιόπιστο αγώνα.

Την κατηγορία Ν κέρδισε ο Νίτελ με EVO III, ενώ στην F2 επικράτησαν με άνεση οι DIM-Κώστας Στεφανής με την Clio τους, στη γενική, μια θέση καλύτεροι από τους Παύλο Μοσχούτη-Γιώργο Πετρόπουλο, πρώτοι Έλληνες-Ν, με το Miata 323 GT-R.

Όμορφο βάθρο στην περίφημη κλάση Α5 -κατηγορία ήταν, όπου η σφραγίδα του απόλυτου Τογιοτισμού, συνδυάζεται με τις βαριές υπογραφές του Βασιλιά Μανώλη Παναγιωτόπουλου, του Παντελή Τοψή και του Άγγελου Ζήβα. Δίπλα τους, οι Νίκος Πάνου, Κώστας Τσότσος και Στέλιος Φάκαλης.

Ήταν το 43ο Ράλλυ Ακρόπολις που εξελίχθηκε από την ΕΛΠΑ στις 2-4 Ιουνίου του 1996, σχόλιο μας, μια εβδομάδα πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2026, αγώνας από τη Motorsport Greece, με αφετηρία την Πέμπτη 25 Ιουνίου στο «The Ellinikon Sports Park», στην καρδιά του The Ellinikon, της μεγαλύτερης ανάπλασης στην Ευρώπη._ΣΧ

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