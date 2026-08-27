60 χρόνια Toyota Corolla: Στον δρόμο για τα εκατό

Διαβάζοντας το εξαιρετικό άρθρο, στο 4troxoi.gr, για την ιστορία της Corolla που υπενθυμίζει με σαφήνεια την πραγματική αφετηρία του Τογιοτισμού, φορτώνεις με αναμνήσεις συνδεδεμένες με την Toyota.

Από την ΚΕ 25 σε χρώμα Dijon (τύπος μουστάρδας), το αυτοκίνητο του φίλου Ηλία, «γυρισμένη» στο χωμάτινο S πριν το σπίτι μας στο Λαγονήσι. Αντίστοιχα, τα μαγικά περάσματα τέρμα γκάζι, άλλοτε του Μανώλη Ρον Χαλιβελάκη με την 35 και σήμερα του Αμαξόπουλου με την ΚΕ30… Ταξίδι με την ΤΕ 86 σε έκδοση παραγωγής, όπως η ασημί του Ανδρέα Παπατριανταφύλλου, οπότε και καταλήξαμε στο Μαύρο Ρόδο με την Corolla WRC.

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Το 2002, ακριβό έργο της Μαργαρίτας Ιερωνύμου, με υπογραφή Άρης Αραβανής.

Άλλα χρόνια, με το σεβασμό σε 4Τ και σε ΣΧ στη μέγιστη τιμή, βαθιά στα κόκκινα.

H αξιοπιστία

Ο κοινός παρονομαστής, το «δεν σπάει και δεν χαλάει», όταν όμως έβρισκες και άλλα στοιχεία, όπως την προβλέψιμη οδική συμπεριφορά -σχολείο, σε συνδυασμό με τον επιλογέα ταχυτήτων και βέβαια την πίσω κίνηση. Στην περισσότερο σύγχρονη εποχή, με τον εξαιρετικό 16βάλβιδο 1.6, ο γνωστός 4ΑGE, το διαμάντι τους που παραμένει σημείο αναφοράς. Ο κινητήρας που προσέφερε και επιδόσεις στα MR2 και χαρά σε όσους οδήγησαν και την πρώτη προσθιοκίνητη, είτε ως αυτοκίνητο παραγωγής, όπως οι κυρίες ΚΚ και τότε ΣΧ, χωρίς υδραυλικό τιμόνι, είτε και στους αγώνες, ακόμα και σήμερα.

Άρχοντας των δακτυλιδιών στην κυριολεξία και διαχρονικά, αγωνιστικός Κορολάρχης ο Άγγελος Ζήβας, με διάδοχο του τον Γιάννη Παράβαλο, ενώ οι παλιοί σήμερα, όπου βρεθούμε και ειδικά σε κατηφόρα απολαμβάνουμε τον Δημήτρη Αμαξόπουλο με την Bright KE30 και σταθερή αξία την κ. Μωραΐτη. Η προσθιοκίνητη, η ΑΕ 92, σε έκδοση παραγωγής, εργαλείο στα χέρια και του Γιάννη Κυρανά, ένας specialist της regularity άσκησης.

Ιστορία χωρίς αμαρτίες

Υπεραξία προκύπτει, όταν η διαδρομή ενός εμβληματικού μοντέλου με διαχρονική αξία, περνάει από τους αγώνες και ειδικά στη χώρα μας.

Πετούσαν οι Lewin του ΤΤΕ, όπως και οι WRC, αλλά εμείς είχαμε μάτια για τους δικούς μας. Συγκλονιστικός ο Γιάννης Ψύχας, υπέροχος ο Γκάλο, βασιλιάς ο Παναγιωτόπουλος, με τον αείμνηστο Γιάννη Παπαδαμαντίου να περνάει τη δυναμική της Corolla από τη μάχη των αγώνων στο Ράλλυ των πωλήσεων. Η Toyota, που χάρη στην Κασιδόπουλος και στην Toyota Hellas από τη δεκαετία του 80, αφήνει κάθε ημέρα και στιγμή, ακόμα και σήμερα βαρύ αποτύπωμα στους ελληνικούς αγώνες, με ατού την αξιοπιστία και των ανθρώπων.

Το τέλειο μηχάνημα ώστε να πιστοποιείς την ποιότητα του, από την παραγωγή στη μάχη των αγώνων, ακόμα και με ελάχιστες βελτιώσεις, σε κατηγορίες 1 και Ν, ενώ έχεις και τη δυνατότητα να εμβαθύνεις για να υποστηρίξεις την υψηλού επιπέδου συμμετοχή σου.

Η Toyota Corolla, Το αυτοκίνητο του ιδιώτη αγωνιζόμενου, που με τις επιδόσεις του-αποτελέσματα, έδινε κίνητρο στον μελλοντικό αγοραστή και χαρά στον ιδιοκτήτη, της διπλανής πόρτας.

Αυτοκίνητο η χαρά και του Έλληνα μηχανικού όπως στο παρελθόν οι Μαγγίνας-Βόγγας και τη σύγχρονη εποχή, οι Χριστακιδης, Δαρζέντας, Τσούργιαννης, Λιαρομάτης κ.α. που έβλεπαν και βλέπουν τον κόπο τους να ανταμείβεται, αξιοποιώντας την εξαιρετική βάση.

Συλλεκτική αξία…

Η ΚΕ και για συναισθηματικούς λόγους, όταν ονειρεύεσαι την ΤΕ 86 για πολλούς λόγους. Από τα ακούσματα μέχρι τη συμπεριφορά της που αλλάζοντας επίπεδο αποδεικνύεται και δύστροπη, είτε σε έκδοση παραγωγής, είτε σε αγωνιστική με λίγες βελτιώσεις, όπως το αυτοκίνητο που έγραψαν την ιστορία τους, οι αείμνηστοι Νότης Γιαγνίσης και Σούλης Εγγλέζος.

Toyota Corolla, 60 χρόνια από τα αλώνια -τις χωμάτινες ε.δ.- στα σαλόνια της Τέλειας Διαδρομής, όπως και οι εκδηλώσεις τύπου Regularity._ΣΧ