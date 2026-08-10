Αγορά αυτοκινήτου: Αλλάξανε τα πλάνα μου

Άλλοτε, για την αγορά αυτοκινήτου, προτεραιότητα ήταν οι χώροι και πριν τη βροχή με SUV, έπαιξε το ρόλο της και η αισθητική, συνδεδεμένη και με το απαραίτητο γυναικείο άρωμα.

Από το χρώμα του αυτοκινήτου, μέχρι το χρώμα και τα υλικά εντός, η επιλογή των κυριών.

Σημαντικές και άλλες λεπτομέρειες, με τους τροχούς να παίζουν το ρόλο τους. Έξτρα επιλογή οι αλουμινένιες ζάντες, το πρόσθετο κασετόφωνο και ιδανικά αλλάζοντας και το τιμόνι, με άλλοθι που ξεπερνάει την αισθητική. Τότε που η γενιά του 55-65, ζούσαμε για ένα Pioneer από τον Τόλη στο ισόγειο του κτιρίου των 4Τ στην οδό Καλλιρόης, για ένα σετ BBS από τους Σαββίδη στο Ν. Ψυχικό, σε συνδυασμό με χαμηλά Michelin από τον Ιαβέρη στη Μιχαλακοπούλου, τα XWX, με τη μεσολάβηση του Monsieur PapapaJean, όπως και για ένα διαφορετικό, μικρότερο τιμόνι με κώνο.

Πολύ παλιά όταν κυριαρχούσε η after market αγορά στην οδό Δώρου, ήταν τα τιμόνια της Personal, ενώ στα χρόνια μας, πρώτη επιλογή ήταν τα MOMO από τον Μέλα, προσωπικό φίλο του αγωνιζόμενου, ιδιοκτήτη του Ιταλικού εργοστασίου. Στο ρεπερτόριο των αλλαγών, μακριά από μετατροπές και πριν την εποχή του “τροπέτου”, ακολούθησε η αλλαγή των αμορτισέρ και τότε, δίχαζε η επιλογή ανάμεσα σε Bilstein και ΚΟΝΙ, (κόκκινα ή κίτρινα) ενώ τυχεροί, συμμετείχαμε και σε αγώνες με εξελιγμένα Kayaba.

Η επιλογή τους, όπως και των ελαστικών, αποτελούσε βασικό θέμα συζήτησης. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς μας αναζητούσαν ένα σεντάν με άδεια κυκλοφορίας για 6 (!) με κριτήριο αγοράς το χώρο των αποσκευών, ενώ εμείς ερευνούσαμε τα όργανα στο ταμπλό και δοκιμάζαμε τον επιλογέα ταχυτήτων σε σταθμευμένο αμάξι. Για τους μεθοδικούς και ειδικά στην επαρχία, σημαντικό και ποιος το πουλάει, όπως και η φήμη για το αν χαλάει. Ήρθαν οι Ιάπωνες με σφραγίδα στο “σπάει -δεν χαλάει” και έπεσαν κάστρα. Αντίστοιχα, η BMW με τις Χ5 άνοιξε το χορό των ακριβών SUV, που πλήγωσε τις 5αρες και τα Α6, αλλά ήταν η Τoyota με το RAV και η Nissan με το Qashqai, -ατού ο 1.6 & ο 1.5 diesel που άλλαξαν τα δεδομένα, ανοίγοντας ένα σημαντικό δρόμο που αξιοποίησε εξαιρετικά η Subaru με το Forester. Σήμερα, το ψάχνεις αυτό το πολυεργαλείο σημείο αναφοράς, εποχή που το Suzuki Vitara ακόμα αντιστέκεται και μάλιστα, πρωταγωνιστεί.

Σε αγορά όπου Πρωταθλητής είναι το Toyota Yaris Cross που “μισή Ελλάδα αγοραστές” κάνουν μισό χρόνο υπομονή για την παραλαβή του. Λεπτομέρεια τα χρώματα, σημαντικός ο εξοπλισμός, ατού το After Sales. Η κληρονομιά του Professor Χρήστου Βόντα στο εξαιρετικά οργανωμένο περιβάλλον της ΤΕ. Γεγονός ότι οι ψαγμένοι επιλέγουν Puma με θερμικό κινητήρα, ενώ οι κυρίες επιλέγουν 2008 την ίδια ώρα που ονειρεύονται το DS3, όταν στην Αιγλόν πουλάνε και το Mokka, με ατού τους Γκάλο, ενώ όπως και ο Καρέλης, διαχειρίζονται, εισαγωγέας και δίκτυο με μαεστρία προβλήματα στους Hybrid κινητήρες 1.2, όπως και στα αυτόματα κιβώτια με τις έξι σχέσεις.

Νέα Δεδομένα …

Ήρθαν οι Κινέζοι με εξαιρετικές τιμές και πλούσιο εξοπλισμό, με έντιμη για την εποχή συμπεριφορά στο δρόμο και σε όσους αμφισβητούν την αξιοπιστία σε βάθος χρόνου, θα απαντήσουμε ότι αγοράζεις από τους έμπειρους της αγοράς, οι οικογενειακές-εισαγωγικές, τα θηρία που δεν ρισκάρουν τη φήμη τους. Το κάνουν και ο Γιώργος Σπανός και ο Θανάσης Κονιστής που εκπροσωπούν τα δύο Κινέζικα θηρία, ενώ είναι γνωστό το πάθος τους για το after sales, οπότε είναι λίγα τα ορφανά.

Με την ευκαιρία, αν και δεν είναι της παρούσης, προκύπτουν απορίες, όπως το γιατί δεν δοκιμάζουμε τα αυτοκίνητα της Nio, -κόσμημα το Firefly, ούτε το μικρό-μεσαίο της GAC AION. Tα UT, που πλέον πλημμυρίζουν τους δρόμους με θετική αύρα και εύγε για την εμπορική τους προσπάθεια, που όμως δεν συνάδει με την επικοινωνιακή τους, παρά τον θηλυκό τίγρη στη “μηχανή” τους.

Σήμερα που η κυρία no name, γνωρίζει ότι χώρος αποσκευών δεν προκύπτει ούτε στα C-SUV, εκτός αν “ρίξεις” τα καθίσματα, ενώ θέλει να οδηγεί από ψηλά, όταν προσπαθεί να μην τραυματίζει τις ζάντες γιατί “ποιός τον ακούει”…

Οδεύοντας, στο 2030…

Σημαντικός ο τρόπος της αγοράς και ειδικότερα, η διαχείριση της leasing επιλογής.

“Συμφέρει τον ιδιώτη υπό προϋποθέσεις” σχολιάζει ο Ανδρέας Βίγκος, ένας μετρ της λογιστικής ανάλυσης, οπότε όντας αποφασισμένος, που απευθύνομαι για τη συνεννόηση -αγορά;

“Θα πας, όπου ξέρεις και εμπιστεύεσαι”, στον δικό σου ντιλερ που είναι όπως ο γιατρός σου και ο χορός αρχίζει από την ώρα που θα επιλέξεις το αυτοκίνητο. Απογοητεύει ότι αν είναι πλούσιο όπως το ονειρεύεσαι, με μεγάλη κεντρική οθόνη, ηλιοροφή, ηλεκτρική ρύθμιση των καθισμάτων και κυρίως τα infotainment στη max εκδοχή τους, οπότε και χρεώνεσαι με τον εταιρικό φόρο.

Αναγκαστικά λοιπόν θα συμβιβαστείς και δεν θα εξασφαλίσεις ό,τι σου αρέσει, ενώ αναρωτιέσαι τι κάνεις με το ΦΠΑ, εκτός αν είσαι περιφερόμενος των πωλήσεων, οπότε και συμψηφίζεται. Σήμερα που δεν ρωτάς “τι οδηγείς” ώστε να αντιληφθείς για το αν θα συνεννοηθείς, με την επιλογή να μη σε χαρακτηρίζει, αφού συνήθως, σου έχουν επιβάλει το ένα ή το άλλο SUV, εκτός αν τυχερός, έχουν στη Spanos διαθέσιμη την BMW 120i, το τελευταίο χατσμπακ με χαρακτήρα.

Γκαράζ ΣΧ

Από το άπαιχτο Ιnster το σύγχρονο i10, στην Clio και στο MG3 και από το Zeekr X στο MG4, ενώ έρχεται το Cupra Raval όταν στη Ριτσώνα πηγαίνεις μόνο με Formentor και στις διακοπές σου με Renault Austral, σε full hybrid.

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Πιο ρεαλιστικά, αφού κατατάξεις ψηλά το BYD Atto 2 plug–in, το απόλυτο B-SUV με εξαιρετική τη διαχείρηση της ενέργειας και sportive συμπεριφορά. Ανεβάζοντας τον πήχη, συνδυάζεις το Toyota C-HR plug-in που προδίδει τον απόλυτο Τογιοτισμό που σέβεσαι, με το φτηνότερο Omoda 5 hybrid. Κορυφαίος αυτός ο Κινέζος στην κατηγορία του, τουλάχιστον μέχρι τη δοκιμή του αντίστοιχου Changan, μένοντας στις 30 χιλ. ευρώ με όλα τα καλούδια και σοφά, η κα Ελένη Δαμασκού έχει σταθμεύσει στο Μέγαρο της Λάμδα STAR στην Πειραιώς, δίπλα στις Μερκ, τα Οmoda και τα Jaecoo. Άσκηση ετοιμότητας και για τους μηχανικούς της Λάμδα και «πιο χαλάει πρώτο guys»;

Είπαμε, τον Κινέζο τον αγοράζεις από όπου εμπιστεύεσαι και δεν πετάει τυχαία η MG πλέον στα χέρια του Γιάννη Καραβά. Με τον μετρ John Methenitis, μια εξαιρετική ομάδα, με υπογραφή Δημήτρης Καβούρης, στη σφραγίδα Συγγελίδης.

Καλές διακοπές Αγαπητοί και εμείς θα περάσουμε από την Ιτέα για ένα γεια στους Καλαφάτη που σεβόμαστε, -το Σάββατο συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που έφυγε ο Ανδρέας. Η συνέχεια, σε μικτές συνθήκες, με το δίθυρο RAV4 του 93, απολαυστικό μετά την παρέμβαση της PetroRetro, αφού και το κόσμημα -Ιαπωνικό ατσάλι θέλει το μάστορα του. _ΣΧ