Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Ευεργέτης!

Με αφορμή την έκδοση της αυτοβιογραφίας του με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Λεωνίδας: Η ζωή μου στη λωρίδα προσπεράσματος», ο Σ.Χ. γράφει για τον άνθρωπο, τον επιχειρηματία και οδηγό αγώνων Αλέξανδρο Μανιατόπουλο.

Οδηγώντας, ειδικώς στους αγώνες και γενικότερα επιχειρώντας, με κάποιες λεπτομέρειες να κάνουν τη διαφορά, κυρίως με τη συμπεριφορά του για σεμινάριο προς τον ειδικό Τύπο. Το πάθος του οι αγώνες, ο τρόπος έκφρασης του πεισματάρη γεννημένου νικητή σε αυτό το σκληρό ροκ, με αφετηρία το Ράλλυ Ακρόπολις, όπου και ο τερματισμός μιας συγκλονιστικής καριέρας, με το ρίσκο, άλλοτε φανερά και άλλοτε κρυμμένο ακόμα και στο βάθος της ψυχής του, τρόπος ζωής και εκτός ειδικών διαδρομών και πιστών, οι αγώνες ταχύτητας, η λατρεμένη του άσκηση. Στα ενδιάμεσα ΣΕΧ, η θετική παρουσία του στα διοικητικά του χώρου, όπως και στην οργάνωση του ΡΑ, η υποστήριξη Σωματείων, αλλά και η προσφορά του στον ΣΟΑΑ, με επιλογές υψηλού κόστους.

ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ…

Η επιλογή του ώστε να οδηγούν και άλλοι συναθλητές του, κάτω από τις καλύτερες συνθήκες αγωνιστικά αυτοκίνητα, κατασκευαστών που αντιπροσώπευε και φώτιζε μέσα από τους αγώνες ή από τις σελίδες των εφημερίδων και των περιοδικών του ειδικού Τύπου. Ηταν αντίστοιχη η συμπεριφορά του αείμνηστου Λάκη Φωτιάδη της Μοτορ Ελλάς όπως και του Χρίστου Δαμάσκου της ΛΑΜΔΑ-LANCIA.

Ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος, τους ξεπέρασε όπως και τους άλλους που ακολούθησαν μετά το 1990, υποστηρίζοντας με συνέπεια τη σοφή στρατηγική του χαρισματικού Νίκου Δήμου, σε εκτέλεση του μοναδικού Γιώργου Χαριτόπουλου. Σε σχέση με το Δαμάσκο, κοινός παρανομαστής η δυνατή φιλία τους με τον Κώστα Καββαθά, ιδρυτής του Ειδικού Τύπου στη χώρα μας και τότε, από το 1970 μέχρι το 1990 τον χώρο τον αναγνώριζαν και τον υποστήριζαν με κάθε τρόπο, η Fiat, o Δαμάσκος και ο Μανιατόπουλος, που ξεχώριζε και αργότερα και μέχρι την κατάρρευση του.

Έργο του Μανιατόπουλου, ότι καταρχήν η Audi και στη συνέχεια η Renault με ενδιάμεσα τη Rover και τη BMW (κυβερνήτης ο Λεωνίδας Μανιατόπουλος), στήριζαν την προβολή τους σε όλα τα ειδικά περιοδικά και στις πανάκριβες σελίδες για το αυτοκίνητο στις εφημερίδες της Κυριακής. Οι αποστολές στο εξωτερικό για τις διεθνείς παρουσιάσεις και η διάθεση αυτοκίνητων δοκιμής ήταν τρόπος ζωής για τη MAVA, με ευαίσθητα για τον ειδικό Τύπο στελέχη, που δεν έψαχναν παραπέρα και κάλυπταν αστοχίες που δεν ήταν πάντα αθώες.

Άλλωστε δεν προέκυψε τυχαία ότι οι Τεχνικές Εκδόσεις, με απόφαση του αείμνηστου Αντώνη Λυμπέρη, δεν διεκδίκησαν χρήματα από ληξιπρόθεσμες οφειλές, αποτέλεσμα της κατάρρευσης της MAVA. Ηταν το λιγότερο από την πλευρά μας, για έναν άνθρωπο στιλοβάτη του 4Τ, που σε ασκήσεις όπως η ΕΘΕΑ και το Safetrack, σήμερα Driven, διδαχθήκαμε με τον Νίκο Τσάδαρη, ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι σεμνά όταν κυριαρχείς και με αξιοπρέπεια όταν έχεις χάσει, ενώ έχεις την υποχρέωση να ελπίζεις ακόμα και εφευρίσκοντας φως στο βάθος του τούνελ.

ΕΡΩΤΑΣ!

Ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος σε ερωτική σχέση με την Porsche που την οδήγησε σε αγώνες προσπαθώντας να δαμάσει τη δύστροπη RSR ακούγοντας τους αείμνηστους Γιάννη Λέκκα και Κώστα Φερτάκη. Την Porsche, που εκπροσώπησε στην Ελλάδα πολύ νωρίς και μοιράστηκε με τον Νίκο Δήμου την αγωνία για την επιβίωση ενός project που ισορρόπησε πολύ αργότερα. Όταν προέκυψαν στην αγορά η Cayenne και η Boxster, οπότε και έλαμψε ο θρύλος, ευθύνη της αγαπημένης του κόρης κ. Νταίζης Μανιατοπούλου και με σεβασμό και στους δύο, δεν σχολιάζεται, ότι ακολούθησε στη σχέση του πατέρα-επιχειρηματία με το παιδί-συνεργάτη του.

Η Porsche που λάμπει και σήμερα στην Ελλάδα ευθύνη της Μοτοδυναμικής. Την Porsche που μας τη σύστησε ο ΚΚ μέσα από τις σελίδες του 4Τ, αλλά τη ζήσαμε χάρη στη Sportscar ταξιδεύοντας συχνά-πυκνά στο Τσουφενχάουζεν, ή συμμετέχοντας σε δημοσιογραφικές αποστολές Ελλήνων συναδέλφων που συνήθως συντόνιζε η κ. Μάιρα Πασιά, στέλεχος με διαχρονική υπεραξία, professor και στα περί του κύρους του θρύλου.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Να γράψεις αυτοβιογραφία 700 σελ, δε θέλει μόνο χρόνο και μνήμη, θέλει και κότσια, ότι διαθέτει και με το παραπάνω ο 80ρης ΑλΜαν. Αναμενόμενο ότι λειτούργησε όπως ακριβώς απαιτούσε να λειτουργούν όσοι δίπλα του και σε κάθε δραστηριότητα. Έβαλε τα οπίσθια του κάτω, δούλεψε και ως συνήθως δε μάσησε και όπως σχολίαζε η Τώνια Παυλή που τον παραδέχονταν γενικώς, “το Ρενώ ήταν Ντάτσουν στα χέρια του”. Να συμπληρώσουμε, ότι αξιοποιώντας το μυαλό του φρόντιζε να ευθυγραμμίζει και να ισοπεδώνει, ξεπερνώντας την υψηλή τέχνη με την ουσία, συνδεδεμένη με το χρονόμετρο.

Η επιμέλεια του βιβλίου των 55 ευρώ, ακριβώς όσο στοιχίζουν αντίστοιχες εκδόσεις, είναι ευθύνη του Ηλία Καφάογλου, όντας ειδικός και γνώστης, τεχνίτης και λόγω ήθους, στο να υπογραμμίζει και να μην περιορίζει την έμπνευση. Ειλικρινείς και έντιμοι, όντας και μαλωμένοι με την πολιτική αμφότεροι, οπότε και προκύπτει αποτέλεσμα με αλήθειες και προβληματισμούς και δεν είμαστε εμείς που θα κρίνουμε ότι πληγώνει με γεγονός ότι δεν γράφτηκε έτσι ώστε να πουλήσει παραπάνω βιβλία ο κ. Δαμιανός, συνοδηγός του επί του προκειμένου ο ιδιοκτήτης του οίκου 24 γράμματα, που δεν γνωρίζουμε, αλλά του αναγνωρίζουμε θάρρος και διορατικότητα.

“Η ζωή μου, στη λωρίδα προσπεράσματος”, (ΣΧ: πατώντας με συνέπεια και πείσμα τη διπλή γραμμή), άμεσα στα βιβλιοπωλεία και ηλεκτρονικά απευθείας από το e-shop του οίκου, ενώ οι παρόντες στην εκδήλωση του ΣΟΑΑ την Κυριακή θα διεκδικήσουν δύο αντίγραφα της αυτοβιογραφίας του επίτιμου Προέδρου του Συνδέσμου μας, όντας και ο πρώτος και ο τελευταίος ευεργέτης των Ελληνικών αγώνων, ότι μέχρι κάποιο σημείο χαρακτηρίζει και τη σχέση του με τον Ειδικό Τύπο._ ΣΧ