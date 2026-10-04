Αλέξανδρος Μανιατόπουλος – Η ζωή μου, στη λωρίδα προσπεράσματος: Βουτιά στα βαθιά

Κλεμμένος ο εύστοχος παραφρασμένος τίτλος και ακριβώς έτσι σχολίασε η εμβληματική συνοδηγός του Λεωνίδα, η καθηγήτρια στο ΑΠΘ κ. Μαρία Παυλή-Κορρέ, τη διαδρομή του Πρωταθλητή-συγγραφέα.

Η συνέχεια, από τον Νίκο Τσάδαρη συνεργάτης και φίλος του, σήμερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΔΑΜ. Ο Σύνδεσμος μας που στήριξε την παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα και στην Πάτρα και είναι σημαντικό πώς ο ΝΤ χαρακτήρισε τον συναθλητή του Λεωνίδα, τον συνεργάτη του κ. Μανιατόπουλο και τον φίλο του Αλέξανδρο.

Κοινός παρονομαστής, ένας ωραίος, ένας άρχοντας, πεισματάρης, με το δικό του στιλ οδηγώντας και με τον τρόπο του επιχειρώντας. Στη μία περίπτωση με εξαιρετικούς συνοδηγούς, στην άλλη συχνά μόνος του και μάλιστα σε αχαρτογράφητα εδάφη, σε διαδρομή που ήταν ειδική, αλλά σπάνια τέλεια. Με κρυμμένα τα συναισθήματά του, την ευαισθησία του, σημείο αναφοράς σε κάθε του δραστηριότητα, ότι γνωρίζουν ελάχιστοι, αλλά ήταν πολλοί αυτοί που το αξιοποίησαν…

Πάτρα – Αχαΐα Κλάους: ΙΝ

Τίποτα στην τύχη του, με τον εκδότη κ. Γιώργο Δαμιανό σε υπέρβαση διάρκειας, ξεπερνώντας τα συμβατικά και συνηθισμένα. Με δικό του συνοδηγό τον Ηλία Καφάογλου, ακολουθώντας, με συνέπεια τον οδηγό «τους», -όλων μας για να είμαστε ακριβείς, στη λωρίδα προσπεράσματος.

Εξαιρετική η εκδήλωση σήμερα στη γενέτειρα του στην Πάτρα και ειδικά στο χώρο της Αχαΐα Κλάους με τους ομιλητές διαβασμένους και συνεπείς να σχολιάζουν με έντονη συναισθηματική φόρτιση, άλλοι την ποιότητα του εγχειρήματος, -του βιβλίου, άλλοι τους αγώνες στην Πάτρα και όλοι στιγμές συνήθως ανέκδοτες από τη συναναστροφή τους με τον ΑλΜαν.

Ο δικός μου Λεωνίδας…

Πάντα δίπλα στο 4Τροχοί, με τρόπο που ξεπερνούσε ακόμα και την προσωπική του σχέση με τον αείμνηστο Κώστα Καββαθά που τους συνέδεσε βαθιά φιλία, μακριά από το σύγχρονο πάρε-δώσε που χαρακτηρίζει και προσωπικές σχέσεις.

Σημαντικό ότι σήμερα στην παρουσίαση ήταν όλοι παρόντες, με συνέπεια και ευαισθησία. Άλλωστε στην περίπτωση του Λεωνίδα το “vive le sport” δεν είχε όρια και δεν ήταν συνδεδεμένο μόνο με την αγωνιστική του διάσταση.

Κακά Τα Ψέματα και συγκλονίζει ότι με το έργο του, που ακόμα μια φορά μας ξεπερνάει, μας δίνει την ευκαιρία να τον τιμούμε εν ζωή, ενώ απολαμβάνει και δεν σχολιάζει τη συμπεριφορά μας, στα 89 του χρόνια. Ανεπανάληπτος._ ΣΧ

Φωτογραφίες: Αρχείο 4Τ