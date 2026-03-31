Αλέξανδρος Μανιατόπουλος – Το τελευταίο ταγκό…

Τρίτη 31 Μαρτίου στις 18.45 στην ΕΣΗΕΑ, από τον Αλέξανδρο Μανιατόπουλο η παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του, από τις εκδόσεις 24 γράμματα, εκδήλωση σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΔΑΜ, η μέγιστη τιμή ως μέλη του Συνδέσμου μας.

«Τελευταίος χορός», ακολουθώντας τη λογική, αφού με τον Μανιατόπουλο ποτέ δεν ξέρεις, όπως και από τον «Λεωνίδα» τον ευεργέτη,τον δικό μου ΑΛΜΑΝ. Συμπτωματικά, έχω παρακολουθήσει πιτσιρικάς τον Μανιατόπουλο να χορεύει με την κ. Σόφη Καββαθά, στη ντίσκο του Πύργου των Αθηνών, τότε στην αρχή της δεκαετίας του 1970. Κομψοί αμφότεροι, απόλυτα συντονισμένοι με τη μουσική, ότι ποτέ δεν κατάφερα, με τον ΚΚ να καμαρώνει δήθεν βλοσυρός και τα μέγιστα χαρούμενος. Τότε ήταν όνειρο να τους συναντήσεις εκτός μπάκετ και βέβαια η αναγνώριση ήταν υπόθεση 4Τ. Το ευαγγέλιο του petrolhead, έργο του Κώστα και της Σόφης Καββαθά, με εξαιρετικούς συνεργάτες.

ΚΑΒΒΑΘΑΣ-ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ …

Δυνατή η Φιλία τους και δεν είναι εύκολα κατανοητό, ότι ήταν και απόλυτα υγιής και ποτέ δεν συνδέθηκε με πάρε και δώσε. Μια σχέση που ουδέποτε εξελίχθηκε σε ολέθρια παρά τη νοοτροπία του Πρωταθλητή, άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εγωισμό του Πρωταγωνιστή σε κάθε άσκηση. Σχέση μαγική και τυχερός υπήρξα συνεργάτης και Φίλος και των δύο οπότε και έχουν αποθηκευτεί διάφορα ανέκδοτα που όμως από τη στιγμή που ο Καββαθάς λείπει από αυτόν τον κόσμο, με τη δική μου παιδεία, δεν δημοσιεύονται.

Με την ευκαιρία, μόνο ο ΝΤ, ίσως το θυμάται και ο ΛεΜαν που σέβομαι, γνωρίζουν ότι όταν λυγίσαμε ως Τ.Ε στην προ Λυμπέρη εποχή, ο Μανιατόπουλος αρνήθηκε να κάνει διαχείρηση οικονομικής δύναμης και να κυριαρχήσει στη Safetrack. Eταιρεία τους για ιερό σκοπό, αποτέλεσμα του κοινού τους οράματος για έναν καλύτερο Έλληνα. Αντίστοιχα, από την πλευρά μας δεν διανοηθήκαμε να διεκδικήσουμε από τα χρέη της MAVA σε 4Τ. Επιλογή μου, που υποστήριξε ο ΑΛ. Λεπτομέρεια και άλλωστε,“προδότης” γαρ, όλα τα έκανα λάθος και για όφελος μου.

Μάθημα ΑλΜαν …

Αριστούχος στη διαχείριση της αδικίας και μαλωμένος με την εμπάθεια σε σημείο που τον θεωρείς ξεχασιάρη. Δεν θα αναφερθώ σε περιπτώσεις τρίτων όπως τις έζησα μέχρι και πρόσφατα με σχόλιο του-μάθημα ζωής: «δεν πειράζει Στράτη, ας λένε ότι θέλουν, θα κάνουμε το σωστό».

Μάθημα που άλλωστε παρακολούθησα ως μαθητής αρκετές φορές, όταν αμέσως μετά τα αγωνιστικά γεγονότα του 1983, επέμενε για τη συμμετοχή μου στο ΔΣ του ΣΟΑΑ, όπως και αργότερα όταν με επέλεξε ως βασικό του συνεργάτη στην ΕΘΕΑ της ΕΛΠΑ. Φορέας που κάποια μέλη του ΔΣ, όταν έπεσε ο ΑΜ του φέρθηκαν κατάπτυστα, αγνοώντας πως δεν χρειάζονται τα χρήματα του, αλλά τη σοφία του. Μαγική η συνεργασία μας στη Safetrack μαζί με τον Νίκο Τσάδαρη, όπου διδαχτήκαμε το πώς δίνεις ευθύνη και χώρο στον σύγχρονο και έντιμο μάνατζερ που εμπιστεύεσαι, όπως ήταν και παραμένει ο ΝΤ. Μάθημα και για άστοχους συνεργάτες, με σχόλιο του: «πρώτα να βρούμε τον καλύτερο»…

Σε πρώτο πρόσωπο, θα είχε πολλούς λόγους να «μη με βλέπει» ο Μανιατόπουλος μετά το 1983, οπότε χάθηκαν τα τιμόνια μας και τα ξαναβρήκαμε μέσα από την αρχοντιά του με Oσκαρ. Τότε που ζήτησε να αγοραστεί άμεσα αγωνιστικό αυτοκίνητο για το Μουσείο της οδού Πειραιώς, από πιεσμένο συναθλητή μας που δεν ήταν φίλος του,αλλά για να τον υποστηρίξει, διδάσκοντας και τακτ. «Συμπλήρωσε την υπογεγραμμένη επιταγή Στράτη, ώστε να είναι μια έντιμη αγορά χωρίς να τους προσβάλουμε».

Αλέξανδρε,

… σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και καλή επιτυχία απόψε, με μεγάλο απόντα τον Φίλο σου, αφεντικό μου, ιδρυτής του περιοδικού-θρύλος, υπεραξία της μηχανοκίνητης καρδιάς που μας συνδέει. Πάντα σου άρεσε η τελευταία λέξη, με το λόγο σου σφραγίδα και υπογραφή. Όπως βέβαια και η τελευταία ειδική διαδρομή, ανεξαρτήτως αποτελέσματος και άλλωστε, όπως σχολίαζαν με τακτ η Τώνια και η Μαρία Παυλή (Κορρέ), η άσκηση ήταν πάντα τέρμα γκάζι. «Σκοπεύω, ευθυγραμμίζω και πυροβολώ». Συνήθεια υψηλού ρίσκου, έμπνευση για αρκετούς και ως αγωνιστική παιδεία._Στρατισίνο

ΥΓ. Θα λείψεις απόψε ΚΚ, ώστε να απολαύσεις το μεγαλείο του Φίλου σου που παραδεχόσουν, ένα χρόνο μετά το τελευταίο αντίο, σε θολό τοπίο…