Αλλάζει ο χρόνος…

Μεθαύριο Πρωτοχρονιά και ενώ απομένουν δυο ημέρες για το 2026, σχολιάζουμε για ένα έτος που για όλους μας στο «4Τροχοί» ξεκίνησε σε θολό τοπίο και κατέληξε σε λαμπερό περιβάλλον, με καθρέπτη την εκδήλωση για τα «100 χρόνια» του περιοδικού.

Άλλοθι, με σεβασμό στον ιδρυτή τα 55 Χρόνια, ουσιαστικά ήταν η αναγγελία για τα επόμενα 45 του 4Τροχοί με την Καθημερινή και καμία αμφιβολία για την αντοχή του συνδυασμού στο χρόνο.

Οι συνθήκες από τον περασμένο Ιούνιο, αντίθεση πολλών μεγατόνων σε σχέση με ό,τι ζήσαμε τέτοιες χρονιάρες ημέρες πριν 12 μήνες, αλλά είναι ξεκάθαρο πως πλέον, βλέπεις μόνο εμπρός και απολαμβάνεις τους συνεργάτες σου σε δημιουργικό κρεσέντο.

Η ομάδα-4T, σε σύνθεση όπως στα δύσκολα οι 9.5/10, με την προσαρμογή, πέρα από το αισιόδοξο χαμόγελο που εκφράζει υγεία και ασφάλεια, των δύο εκλεκτών συνεργατών, με ευθύνη τους το 4troxoi.gr, ήδη σε πτήση.

Η αγορά auto

Σε πτήση, δεν ήταν το 2025 η αγορά του αυτοκινήτου, διαβάζοντας πίσω από τα νούμερα και αναρωτιέσαι για το πώς θα προσαρμοστούν στην ελληνική αγορά, είκοσι Κινέζοι κατασκευαστές και ένας Κορεάτης, η KGM που ήρθε για να μείνει. Ειρηνική συνύπαρξη δεν προβλέπεται με Ευρωπαίους και Ιάπωνες ενώ θα έχει και ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετηθούν Κινεζικά «brands» από εισαγωγείς που έχουν στο οπλοστάσιο τους ευρωπαϊκά, κορεάτικα ή και ιαπωνικά αυτοκίνητα. Η αγορά εξελίχθηκε χωρίς τερτίπια το 2025, το leasing καθιερώθηκε άλλωστε και ήδη απευθύνεται και στον ιδιώτη αγοραστή που αλλάζει τη φιλοσοφία του, αλλά τι θα γίνει το 2026;

Υπομονή δεν προκύπτει όταν συνεργάζεσαι με τον εμμονικό για το μερίδιο της αγοράς Κινέζο, ενώ αναρωτιέσαι για τις επενδύσεις που απαιτούνται για το After Sales, με γεγονός πως εκτός από τις περιπτώσεις της MG και της BYD που καθιερώθηκαν και τις Geely και Zeekr που δεν κρύβουν την αγωνία τους για την after sales άσκηση, παραμένει η καχυποψία, που άλλωστε μας χαρακτηρίζει.

Η αγορά σε βραχυκύκλωμα από καιρό με την πίεση για την αγορά ηλεκτρικών να μην αποδίδει και δεν είναι τυχαίο ότι προέκυψαν σοβαρές καμπάνιες για εκδοχές των SUV τύπου plug-in, με σημείο αναφοράς και επικοινωνίας τουλάχιστον τα 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας. Άλλωστε δεν αποτελεί μυστικό ότι απολαμβάνεις την οδήγηση σου με ένα 2λιτρο Cupra Formentor, αλλά με ένα Terramar plug-in, μετακινείσαι και ταξιδεύεις υποδειγματικά. Στην τελευταία περίπτωση, χωρίς να υποτιμούμε το Renault Rafale και το αντίστοιχο Jaecoo.

Στα Αριστεία του περιοδικού μεθαύριο την πρώτη Κυριακή του χρόνου, στο περίπτερο με την Καθημερινή της Κυριακής, φιγουράρουν οι επιλογές μας με τα κορυφαία αυτοκίνητα της χρονιάς, όπου πέρα από την Porsche 911 GTS ξεχωρίζει και το Fiat Grande Panda, το Αυτοκίνητο Της Χρονιάς για την Ελλάδα, ενώ σύντομα αναμένεται και το COTY.

Το 2026 νωρίς, αναμένονται κ.α. όπως η νέα Clio που είναι και αλλιώς και ωραία, όπως και τα XPeng, με άρωμα Cupra, ενώ διαβάζοντας τα σχόλια των συνεργατών μας για τη νέα CLA περιμένεις να οδηγήσεις μια έξυπνη Merc, με την αναμονή να αφορά και στο ηλεκτρικό 208 GTi της Peugeot.

Παραμένοντας στο 2025, είναι σημαντική η ευαισθησία της BMW και της Porsche για το πώς οδηγούνται οι “Μ” και οι 911 με υψηλού επιπέδου σεμινάρια οδήγησης στα Μέγαρα και στις Σέρρες. Στα Μέγαρα, η πίστα Αναστασιάδη, σημαντικό κομμάτι του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού μας που διαχειρίζεται με μαεστρία ο Σταύρος Γ. Γρυλλάκης, επέστρεψε και στον ιερό της ρόλο, με την Ακαδημία Ασφαλούς Οδήγησης του Θωμά Παπαπάσχου.

Η ανατριχίλα στη μέγιστη διάσταση στο Memorial από τον Σύνδεσμο Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου (ΣΟΑΑ) με την οργάνωση ευθύνη των Σωματείων ΑΣΙΣΑ και ΑΣΟΑΑ. Τριπλέτα, ή καρέ άσσων αν προτιμάτε με τον ΣΙΣΑ που έλαμψε το πρωί του Σαββάτου με έκθεση κοσμημάτων, σε άσκηση τύπου Regularity. Συνδυασμός που δίδαξε σεβασμό στο παρελθόν με ευθύνη για το σήμερα, ότι εξασφαλίζει την προοπτική.

Στους αείμνηστους που χάσαμε το 2025, πέρα από συναθλητές μας αγωνιζόμενους κ.α. σημαντικούς του χώρου των Ελληνικών αγώνων, όπως βέβαια και τον Κώστα Καββαθά, καταγράφονται με σεβασμό, ο Βασίλης Γούσιας και ο Γιώργος Βαρίνος. Τις τελευταίες ημέρες, έφυγε από τη ζωή ο ευγενής Θέμης Κονταράτος, κόσμημα της regularity κοινότητας και η κ. Λαζάκη μητέρα του συναδέλφου μας Φαμπρίτσιο που έχει την αγάπη μας. Η οικογένεια του αείμνηστου Τεό, που δίδαξε τη F1 και σε ειδικούς.

Μόνο Ράλλυ

Σε εμπνέει αυτή η μορφή του Motosport, επιλογή συνδεδεμένη με το WRC όπου δεσπόζει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, έργο της Motorsport Greece με τη σφραγίδα της πολιτείας, ενώ καθιερώθηκε το PEMA Historic Acropolis Rally από την ΟΜΑΕ. Οι διεθνείς αγώνες μας, τα βαρίδια του Ελληνικού Motorsport που μετακομίζουν στο Λουτράκι και στη Λαμία αντίστοιχα με ατού την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις δύο περιπτώσεις και δεν μετριάζεται η αγωνία μας για τον Έλληνα οδηγό Πρωταγωνιστή στους διεθνείς αγώνες.

Έχουμε τον κ. Βρούτση τον μηχανοκίνητο Υπουργό μας, παραδοσιακά τον Χρήστο του ΡΑ από την κυβέρνηση, τους δημάρχους και τους Περιφερειάρχες, την τέλεια οργάνωση, θέλουμε και τους οδηγούς μας. Την επιστροφή του Αθανασούλα και του Χατζητσοπάνη αντίστοιχα και το πλάνο ώστε τα ταλέντα να μη χάνονται, να λάμπουν και να πρωταγωνιστούν.

Η ονοματολογία λεπτομέρεια. Σημαντικό ότι το 2026 αναβαθμίζεται το Πρωτάθλημα Ράλλυ ενώ είδαμε νέους πυροβολαρχες και άλλο, σύγχρονο τρόπο οργάνωσης και επικοινωνίας στο Ράλλυ, στον Παρνασσό. Μέχρι την ολική επαναφορά, το Πρωτάθλημα Ράλλυ είναι υπόθεση του Γιάννη Παπαδημητρίου, που όπως εύστοχα σημείωσε το έγκυρο GRally και το συνειδητοποιήσαμε, πέρασαν 26 χρόνια από τον πρώτο του τίτλο. Οι αγώνες Ράλλυ, έχουν παραδοσιακά τον Γιάννη τους.

Ήταν ο Sir John (Πεσματζόγλου) και ο Λαίλαψ, ο τεράστιος Ψύχας. Ακολούθησε ο Κος Γιάννης (Τζίγγερ) και πλέον ξεπέρασε τους πάντες σε διάρκεια με ζηλευτή ποιότητα ο δικός μας λόγω και εποχής, ο «Παπατζιμ». Σε άλλη χώρα θα είχε τιμηθεί σε διαφορετικό επίπεδο, όταν ευτυχώς έχει την εκτίμηση όλων όσων σε μπάκετ, άλλοτε και τώρα. Είναι τα αποτελέσματα, δίπλα του ο Χρίστος Κουζιώνης, ο τρόπος του με τη Fabia, αλλά και η προσωπικότητα του. Κακά τα ψέματα…

Με την ευκαιρία, δεν υποτιμούμε την προσπάθεια, με γεγονός το restart των αγώνων ταχύτητας, παρά την άστοχη επικοινωνία του θεσμού, ενώ δεν σε αφήνουν αδιάφορο οι αναβάσεις, «σχολείο» υψηλού επιπέδου, όπου όμως δεν προκύπτει επικοινωνία, με εξαίρεση την Ανάβαση στη Ριτσώνα από το ΑΣΜΑ, στην Κύμη από την SL και στο Ζαγκλιβερι από τον ΑΟΘ. Η τυπική επικοινωνία δεν υστερεί στο karting, που έχει την ευκαιρία του με την πίστα-κόσμημα της οικογένειας Τσερανίδη στα Σπάτα, όταν έχει εξελιχθεί προς υγιέστατη κατεύθυνση το Kartodromo, με την πίστα στα Μέγαρα να αποδεικνύεται ήρεμη δύναμη με υπέρ αξία την υπογραφή Grillakis, «the professor».

Περί εξωστρέφειας

Κάτι αλλάζει στο χώρο. Ο ΠΑΣΥΔΑΜ, το Όργανο εκπροσώπησης του ειδικού Συντάκτη με Πρωταθλητές στο κόκπιτ, (είναι Champ o ΜΣαλ αλλά το κρύβουμε), λειτουργεί αλλιώς και σε ουσία με παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση, αλλά και σε ενημέρωση. Η εκδήλωση στην πίστα του Τσεραν σε νεκρό χρόνο δημιουργεί ιδανικές προϋποθέσεις για την ειδική σχέση της μεταξύ μας επικοινωνίας.

Αντίστοιχα, περιμένεις με ενδιαφέρον είναι σταθερά στο ημερολόγιο σου η άσκηση για το Αυτοκίνητο Της Χρονιάς για την Ελλάδα που καθιερώθηκε με αποκορύφωμα την απονομή, όντας όλοι εκεί με τα καλά τους.

Στους αγώνες, η καθιερωμένη εκδήλωση της Μotosport Greece, ουσιαστικά χαιρετισμός και έναρξη των εργασιών για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις της επόμενης χρονιάς με οικοδεσπότη τον υπεύθυνο Υπουργό και συντονιστή πραγματικό μαέστρο. Την επομένη, η πεντάστερη απονομή για το PEMA Historic Acropolis όπου η ΟΜΑΕ θύμισε και το χαμόγελο της, εκτός από τη δυναμική της μέσα από το έργο της.

Στο Memorial, η εκδήλωση ξεπερνάει τις όποιες ατέλειες και είναι γεγονός η καθιέρωση του από μια ωραία παρέα οδηγών αγώνων. Αντίστοιχα, η εκδοτική προσπάθεια του Πέτρου Καστόρινη με το ετήσιο λεύκωμα του που εξελίχθηκε σε θεσμό ξεπερνάει κάθε προσδοκία, αποστομώνοντας και όσους αμφισβητούν τη δυναμική του χαρτιού. Μακάρι το «PIT is back» να συνδυαστεί και με digital έκφραση, σε υψηλά επίπεδα.

Λεπτομέρεια ίσως για τους Ιστορικούς μια ωραία παρέα όπου δεν αποτελούν προτεραιότητα οι επιδόσεις, που στηρίζουν όμως με συνέπεια το χαρτί, σημαντικό για τα «μωρά» στο karting κ.α, που τους οφείλουμε σεβασμό. Το λεύκωμα το βρίσκεις στην Tag Model του συναθλητή μας Κώστα Ζωτιάδη στη Ν. Φιλαδέλφεια. Εργαστήρι, όπου και τα μοντέλα που ονειρεύεσαι. Καλή χρονιά, με Αρχοντιά._ΣΧ