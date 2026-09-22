Ανδρέας Χριστοφορίδης: Το θηρίο σε pause…

Όταν ένας χαρισματικός επιλέγει τη χαλαρή άμυνα με ανάσες για μια καλύτερη πιο ποιοτική ζωή, δεν αποχωρεί, αλλά όντας σε ανασυγκρότηση, από τη μία σχεδιάζει το πώς θα ζήσει τη στιγμή σε χαλαρούς ρυθμούς και από άλλη, ήδη τον απασχολεί η επόμενη ημέρα σε βάθος χρόνου.

Τυχερός ο Ανδρέας που έχει αυτή την πολυτέλεια αξιοποιώντας τη δυναμική του αναντικατάστατου, αλλά και της οικογένειας Βασιλάκη που διαχρονικά γνωρίζει πως προστατεύει τα παιδιά της. Τα στελέχη-συνεργάτες τους που κατέθεσαν και την ψυχή τους και τα ρέστα της.

Το δίδαξε αυτό ο αείμνηστος Πατριάρχης Θόδωρος Βασιλάκης, με αριστούχους τα παλικάρια του, που κοσμούν την επιχειρηματική Ελλάδα, ατού και για μια καλύτερη κοινωνία, με προτεραιότητα τους, ο εργαζόμενος να είναι ασφαλής και να παίρνει τις ευκαιρίες του. Τυχερός και χάρη στον Αντώνη Λεβισιανό το έζησα όλο αυτό, σε πρώτο πρόσωπο ως αγωνιζόμενος και στη συνέχεια, ως επικεφαλής του θρύλου-4Τ, με την υποστήριξη του Ανδρέα Χριστοφορίδη.

Με τον ωραίο, με τον έντιμο τρόπο χωρίς πάρε-δώσε, με μια σπάνια αρχοντιά που άλλωστε εκφράζει και τον Πάνο Δάβαρη, τον άνθρωπο που αναβάθμισε τη θέση της Hyundai στην Ευρώπη, με το deal του αιώνα τότε το 2004…

Ο Χριστοφορίδης

Ο δικός μου Ανδρέας, όπως τον γνώρισα τον “προηγούμενο αιώνα”, όντας επικεφαλής της Skoda με τον εξαιρετικό κ. Πάνο Πανόπουλο δίπλα του σε μάρκετιγκ και PR. Τον Ανδρέα τότε τον χαρακτήριζες ως παλιομοδίτη της αγοράς που κυνηγάει το στόχο, έχοντας να διαχειριστεί και το πάθος του ιδιοκτήτη ΧΠ με τη μπάλα. Σκεπτόσουν, ικανός αυτός με τα Octavia, αλλά τι έχουμε να πούμε ;

Κακά τα ψέματα…

Τα είπαμε μαζεμένα στη συνέχεια όταν βρέθηκε στην Ελευσίνα και αν υπήρχε όσκαρ της αυτοκίνησης σε Παγκόσμιο επίπεδο, μακριά από το σκουπιδαριό με δήθεν βραβεία που αγνοούν τον άνθρωπο που κάνει τη διαφορά, θα έπρεπε να του έχει απονεμηθεί και μάλιστα κάθε χρόνο και forever. Όσο ζει, διδάσκοντας αξιοπρέπεια, αξιοκρατία και τσαγανό δικαιώνοντας τον Πάνο Δάβαρη καταρχάς και τους αδελφούς Βασιλάκη στη συνέχεια.

Το κυριότερο, δικαιώνοντας τους συνεργάτες του και επιβάλλεται να τον γνωρίσεις και να τον καταλάβεις συζητώντας μαζί του εκτός γραφείου, αλλά γιατί άλλο; Για την αυτοκίνηση οπότε συνθέτει την αγορά με το δημιουργικό κομμάτι του αυτοκινήτου, προσαρμόζοντας αξίες που λείπουν από την κοινωνία μας.

Ατού η κουλτούρα του συνδεδεμένη με την εμπειρία του στην ιταλική σχολή και αναρωτιέμαι πού χάθηκαν με τον Γιώργο Μπακόπουλο, αλλά από τη μία δεν είναι της παρούσης και από την άλλη τα εν οίκω μη εν δήμω. Ο Ανδρέας δυνατός καθαρίζοντας τη μπουγάδα στην Ελευσίνα και στη συνέχεια, αξιοποιώντας τη δύναμη Βασιλάκη και την ποιότητα της κορεατικής μηχανής, στην Κάτω Κηφισιά. Σε πτήση το κομμάτι auto του Ομίλου, με χαρτοφυλάκιο που προδίδει υγεία και προοπτική, ενώ κρατάει ψηλά την πίεση που όμως εξελίσσεται σε πονοκέφαλο, ίσως και εκτός ελέγχου.

Δεν ξεχνώ…

(σε πρώτο πρόσωπο)

Διάφορα σημαντικά που γνωρίζουμε οι δύο μας και ο gentleman Θανάσης Αγγγελής όπως και η Κυρία Φίλου, σημαντικές λεπτομέρειες που ξεπερνούν την αγωνιστική εμπλοκή της Hyundai στο ΡΑ με τον Λάμπρο μου και αφορούν στην υγιή λειτουργία δύο οργανισμών που οφείλουν να συνεργάζονται με σεβασμό στην ιστορία.

Δεδομένη η εμπιστοσύνη στον εξ Μερκ σε Παγκόσμιο επίπεδο Δημήτρη Ψυλλάκη και καμία αμφιβολία ότι θα συνεργαστούν υποδειγματικά με την Ελένη Ξενάκη και τη Σοφία Τσέπα, που αξιοποιούν με μαεστρία τη φρουρά , τα κομάντο, με sub commander τον Μάνο και τον ΠΠ μας.

Με τον Ανδρέα, δεν μπορεί, θα πάμε με τον super TT σε αγαπημένο του μεζεδοπωλείο, όντας και οι τρεις μας και του Σαλονιού όπως άλλοτε στο Μιλάνο και στη Βαρυμπόμπη, αλλά και της αυλής, οπουδήποτε.

Απλά, γιατί αυτός είναι ο Χριστοφορίδης, «ο Hyundai». Απλός, σεμνός και Φίλος.

Καλή συνέχεια, ακριβώς όπως επιλέξεις._ Στράτης