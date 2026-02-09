Από τα 304 χλμ./ώρα στη Θεσσαλονίκη στα 291 χλμ./ώρα στη Συγγρού: Ο ελληνικός παραλογισμός της ταχύτητας

Η υπερβολική ταχύτητα είναι ένα κέρμα στον αέρα, που μπορεί να προσγειωθεί στη λάθος πλευρά. Ανεξάρτητα από το αν έχουμε ποντάρει ότι δεν θα συμβεί σε εμάς.

Πόσες ειδήσεις διαβάζουμε κάθε χρόνο για τροχαία δυστυχήματα με θύματα παιδιά, οικογένειες, νέους, με κύρια αιτία τη στιγμιαία απόφαση ενός οδηγού να βυθίσει το πόδι του στο γκάζι;

Και όμως, δείχνουμε να κλείνουμε τα μάτια. Ή μάλλον να σκεφτόμαστε ότι «αυτό δεν θα συμβεί ποτέ σε μένα». Μια αντίδραση που μάλλον οφείλεται στην προκατάληψη της αισιοδοξίας, την τάση να υποτιμάμε την πιθανότητα να βιώσουμε αρνητικές καταστάσεις, υπερεκτιμώντας την πιθανότητα να μας συμβεί κάτι θετικό.

Και όμως, τα θανατηφόρα τροχαία των ειδήσεων δεν έχουν θύματα κάποιους απρόσωπους «άλλους». Έχουν ονόματα, ηλικίες, οικογένειες, φίλους, ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Έχουν άδεια παιδικά δωμάτια, τραπέζια με μια καρέκλα λιγότερη, ζωές που διακόπηκαν απότομα στην άσφαλτο.

Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες, οι δράσεις της Τροχαίας έχουν αποδώσει καρπούς, αποφέροντας σημαντική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων -ειδικά το περασμένο έτος. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι η αξία της κάθε ζωής είναι ανεκτίμητη, ο αγώνας για την πρόληψη των τροχαίων δεν πρέπει να σταματήσει, ούτε να περιορίζεται σε αστυνομικές επιχειρήσεις και αυστηρούς νόμους.

Αντιθέτως αποτελεί μία μάχη που πρέπει να δίνεται από τον καθένα μας ξεχωριστά, και σίγουρα υπονομεύεται από περιστατικά όπως αυτό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας στις αρχές Ιανουαρίου από τη Θεσσαλονίκη. Αρνητικός πρωταγωνιστής οδηγός που έτρεχε με 304 χλμ./ώρα στον Περιφερειακό, βιντεοσκοπώντας την πορεία του, ώστε να διαφημίσει το «κατόρθωμά» του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παραλογισμός της ταχύτητας συνεχίζει να χτυπά και την Αθήνα, όπου τον Απρίλιο του 2025 συσκευή ραντάρ εντόπισε supercar να τρέχει με 291 χλμ./ώρα στη Συγγρού. Τον ίδιο μήνα, οδηγός εντοπίστηκε να κινείται με 212 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού, όταν μέσα στο όχημα επέβαιναν και δύο ανήλικα παιδιά.

Λίγους μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα τον περασμένο Σεπτέμβριο, οδηγός πιάστηκε να κινείται με 187 χλμ./ώρα στη Συγγρού, άλλος εντοπίστηκε με 208 χλμ./ώρα στην Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, ενώ πριν λίγες εβδομάδες 43χρονος κινούνταν στην Περιφερειακή Υμηττού με 191 χλμ./ώρα.

Τα παραπάνω αποτελούν μόλις λίγα από τα περιστατικά υπερβολικής ταχύτητας που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στους ελληνικούς δρόμους. Περιστατικά τα οποία δεν οδήγησαν σε τροχαίο ατύχημα.

Η κατάληξη, ωστόσο, θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Αντί για συμβάντα τροχαίων παραβάσεων — κομμάτια ανακοινώσεων της ΕΛΑΣ — πολλά από αυτά θα μπορούσαν να είχαν βάψει την άσφαλτο με αίμα.

Διότι η υπερβολική ταχύτητα δεν είναι απλά ένας αριθμός στο κοντέρ. Είναι ένα κέρμα στον αέρα, που μπορεί να προσγειωθεί στη λάθος πλευρά. Ανεξάρτητα από το αν έχουμε ποντάρει ότι δεν θα συμβεί σε εμάς.