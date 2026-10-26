Από την πράσινη μετάβαση στο χακί

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αφήνει πίσω της την εποχή όπου η πράσινη μετάβαση όριζε τις προτεραιότητές της και προετοιμάζεται για μια νέα πραγματικότητα, στην οποία η παραγωγική ισχύς αποκτά και αμυντική διάσταση.

Η στροφή των Ευρωπαίων κατασκευαστών αυτοκινήτου στην πολεμική βιομηχανία δεν είναι πρωτόγνωρη. Έχει συμβεί πολλάκις, σε εποχές πολύ πιο σκοτεινές από τις σημερινές, όταν οι γραμμές παραγωγής των αυτοκινητοβιομηχανιών σταμάτησαν να κατασκευάζουν πολιτικά οχήματα, με στόχο να «υπηρετήσουν» τον στρατό και τις ανάγκες του πολέμου.

Η Renault ήταν μία από τις εταιρείες που πρωτοστάτησαν. Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το εργοστάσιο της γαλλικής εταιρείας στο Billancourt κατασκεύασε, μεταξύ άλλων, το περίφημο Renault FT, ένα ελαφρύ άρμα μάχης που έμελλε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τεθωρακισμένα οχήματα της εποχής. Δύο δεκαετίες αργότερα, η μετάβαση του κλάδου στο… πολεμικό πεδίο ήταν πολύ πιο έντονη. Η Volkswagen δεν είχε προλάβει καν να περάσει στη μαζική παραγωγή το «αυτοκίνητο του λαού», όταν ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Πολύ σύντομα, το εργοστάσιο στο Βόλσμπουργκ στράφηκε στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων, εξαρτημάτων αεροσκαφών και άλλου πολεμικού υλικού, ενώ μέχρι και το τέλος του πολέμου είχαν κατασκευαστεί σε αυτό περισσότερα από 66.000 στρατιωτικά οχήματα. Ανάλογη ήταν η πορεία και στο «στρατόπεδο» της Daimler-Benz. Από το 1937 η γερμανική εταιρεία αύξησε σημαντικά την παραγωγή φορτηγών για στρατιωτική χρήση και κινητήρων αεροσκαφών, ενώ με το ξέσπασμα του πολέμου η κατασκευή επιβατικών αυτοκινήτων περιορίστηκε δραστικά, με την προτεραιότητα να δίνεται στην κατασκευή οχημάτων και εξαρτημάτων που χρειάζονταν ο στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία.

Σήμερα, καθώς η Γηραιά Ήπειρος επανεξετάζει τις αμυντικές της δυνατότητες, η Ιστορία δείχνει να κάνει έναν παράξενο κύκλο, με σχεδόν τα ίδια εργοστάσια, και σε αρκετές περιπτώσεις τους ίδιους ομίλους και κατασκευαστές, να επιστρέφουν στην παραγωγή υλικού για την άμυνα. Με άλλους όρους και κάτω από διαφορετικές συνθήκες και απαιτήσεις, οι αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής των εργοστασίων μεγάλων κατασκευαστών στον μαγικό κόσμο των τεσσάρων τροχών, οι προμηθευτές τους, αλλά και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία των ανθρώπων της στη μαζική παραγωγή αποτελούν σήμερα ένα «βιομηχανικό κεφάλαιο» που η Ευρώπη αναζητά τρόπους να αξιοποιήσει και στον τομέα της άμυνας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η Volkswagen βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης, καθώς στις αρχές του περασμένου μήνα φέρεται να συμφώνησε να προχωρήσει στην πώληση του εργοστασίου της στο Osnabrück (εκεί όπου παράγεται σήμερα και έως τα τέλη του 2027 το T-Roc Cabriolet), με στόχο ο χώρος να μετατραπεί σταδιακά σε κέντρο ανάπτυξης και παραγωγής υλικού για την ασφάλεια και την άμυνα. Η συμφωνία, που μένει να επικυρωθεί και επίσημα, προβλέπει συνεργασία με την ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παραγωγή στη συγκεκριμένη μονάδα συστημάτων αεράμυνας. Στη Γαλλία τώρα, η Renault έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις, με το εργοστάσιό της στο Le Mans να ξεκινά σύντομα εντός των εγκαταστάσεών του τη συναρμολόγηση drones στo πλαίσιo του προγράμματος «Chorus», σε συνεργασία με την Turgis Gaillard.

Το σίγουρο είναι ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία περνά σήμερα μια δύσκολη περίοδο, με τις συμπληγάδες του ολοένα και αυξανόμενου κόστους παραγωγής, του έντονου ανταγωνισμού από την Κίνα και της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας των μονάδων της να δημιουργούν έντονες αναταράξεις. Ωστόσο, η σημερινή συγκυρία ενέχει μια θεμελιώδη διαφορά από εκείνη του παρελθόντος. Τότε, η στροφή της αυτοκινητοβιομηχανίας προς την παραγωγή πολεμικού υλικού υπαγορεύτηκε από την ανάγκη μιας Ευρώπης που βρισκόταν σε γενικευμένο πόλεμο. Έτσι, τα εργοστάσια αυτοκινήτων πέρασαν στην «υπηρεσία» της πολεμικής οικονομίας επειδή αυτό επέβαλλαν οι συνθήκες. Σήμερα, σε αντίθεση, δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση, με την απόφαση των σύγχρονων αυτοκινητικών κολοσσών αλλά και άλλων εταιρειών να αναπτύξουν δραστηριότητα στον αμυντικό τομέα να αποτελεί συνειδητή επιχειρηματική και, κυρίως, πολιτική επιλογή.