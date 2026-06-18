Απομεινάρια μιας άλλης εποχής

Σχεδόν 40 χρόνια συμπληρώνονται από τότε που οι 4 ΤΡΟΧΟΙ σε συνεργασία με την Alfa Romeo, δημιούργησαν το θεσμό των Σεμιναρίων Ασφαλούς Οδήγησης. Αναπολούμε αυτό που τότε μόνο αυτονόητο δεν ήταν.

Οι Alfa Romeo είναι φτιαγμένες για να οδηγούνται με πάθος, είτε στην πίστα είτε στους καθημερινούς δρόμους, σε αναζήτηση μιας οδηγικής συγκίνησης. Για να γίνει αυτό με σωστό τρόπο στον δρόμο, θα πρέπει πρώτα ο οδηγός να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα, στο ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον μιας πίστας. Και ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος εκπαιδευτής από την επίσημη σχολή ασφαλούς οδήγησης της ιταλικής εταιρείας;

H Alfa Romeo Driving Academy, είναι πλέον με κάθε επισημότητα, ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός που έρχεται ως επιστέγασμα, μιας συνεργασίας δεκαετιών ανάμεσα στην Alfa Romeo και την Scuderia de Adamich. Καλεσμένοι της Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη, βρεθήκαμε στο Βαράνο για να δούμε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βλέπετε οι 4 ΤΡΟΧΟΙ στο παρελθόν έχουν βρεθεί πολλές φορές σε αυτή την κοιλάδα ονείρων έξω από την Πάρμα (στην ευρύτερη αυτή περιοχή της Emilia Romana κατοικούν και άλλοι ιταλικοί θρύλοι, όπως η Ferrari και η Lamborghini), ακολουθώντας την κοινή πορεία της σχολής του Ντε Άνταμιτς με την Alfa Romeo.

Διακριτικά παρατεταγμένες σε μία άκρη έστεκαν αγέρωχα με την ερυθρόλευκη ενδυμασία τους, εμβληματικά μοντέλα όπως οι: 8C, 4C, Brera, 75, 156 GTA, GTV και φυσικά η ξεχωριστή SZ (Sprint Zagato), με τον αξέχαστο ήχο. Σήμερα, όμως τα μαθήματα γίνονται με την υπάρχουσα γκάμα μοντέλων.

O Aντρέα Nτε Άνταμιτς ήταν ο εμπνευστής και διευθυντής του «Διεθνούς Kέντρου Aσφαλούς Oδήγησης», που ίδρυσε το 1990 σε συνεργασία με την Alfa Romeo στο Bαράνο. Ξεκίνησε την καριέρα του με Ferrari το 1967 και στη συνέχεια έτρεξε με McLaren και Brabham, απαριθμώντας 30 συμμετοχές σε αγώνες της F1, στην εποχή οδηγών – θρύλων σαν τον Γκρέιχαμ Xιλ και τον Tζάκι Στιούαρτ. Το όνομα του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αγωνιστικές Alfa Romeo, ενώ εκτός F1 είχε κατακτήσει τη νίκη σε διάφορους αγώνες, μεταξύ αυτών και στον Αγώνα Αντοχής των 1000 χιλιομέτρων του Νίρμπουργκρινγκ. Στη συνέχεια, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία παρουσιάζοντας εκπομπή αυτοκινήτου στην ιταλική τηλεόραση, ενώ ήταν πρωτοπόρος σε θέματα εκπαίδευσης ασφαλούς και σπορ οδήγησης στην Ιταλία. Σήμερα μπορεί ο σπουδαίος Ιταλός οδηγός να μην είναι πια κοντά μας, η σύζυγός του Σοφία Σπανού Nτε Άνταμιτς και ο γιός του Γκόρντον Nτε Άνταμιτς, κρατούν γερά το τιμόνι της Scuderia de Adamich, που ανανέωσε την συνεργασία της με τον εμβληματικό Ιταλό κατασκευαστή, δημιουργώντας την Alfa Romeo Driving Academy.

Μπορεί σήμερα τα αυτοκίνητα να μοιάζουν με διαστημόπλοια και η αυτόνομη οδήγηση να μην είναι επιστημονική φαντασία, αλλά ο οδηγός είναι ακόμα στο επίκεντρο, όντας το κρισιμότερο μέρος της οδηγικής εξίσωσης. Οι 4TPOXOI πάντα είχαν ευαισθησία στο θέμα της σωστής και ασφαλούς οδήγησης και ήδη από τα πρώτα τεύχη του 1970, πάντοτε φιλοξενούσαν στις σελίδες τους θέματα που ενημέρωναν τον αναγνώστη για τις βασικές αρχές που πρέπει να γνωρίζει ώστε να αναπτύξει σιγά σιγά από μόνος του την «τέχνη» της οδήγησης.

Βλέπετε τότε τα αυτοκίνητα ήταν μιας άλλη εποχής και οι οδηγοί έβγαιναν στον δρόμο, γνωρίζοντας άρτια κατά βάση την τέχνη της οπισθογωνίας και του παρκαρίσματος. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την σχολή του Ντε Άνταμιτς, αλλά θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία και στους αναγνώστες μας να γίνουν κοινωνοί αυτού που έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο ενός διπλώματος οδήγησης.

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Tα σεμινάρια Aσφαλούς Oδήγησης ήταν μια ιδέα των 4 Tροχών και της Alfa Romeo που για πρώτη φορά έγινε πράξη το 1997 και διοργανώθηκε για πέντε χρόνια, δίνοντας την ευκαιρία συνολικά σε 500 περίπου ανθρώπους, να εντρυφήσουν στα μυστικά της σωστής και ασφαλούς οδήγησης . Το 1997 και 1998 η εκδήλωση έλαβε χώρα στο «Centro Internazionale Guida Sicura» του Aντρέα Nτε Aνταμιτς και της Alfa Romeo. Από το 2000 ο «θίασος» μετακόμισε εντός έδρας στα Μέγαρα, όπου άρχισε να δημιουργείται πια η τεχνογνωσία της δικής μας σχολής, που αργότερα ονομάστηκε safetrack.

Στο δεξί κάθισμα το παρών έδιναν οι άνθρωποι του περιοδικού μας προεξάρχοντος του ΣΧ, αλλά και καταξιωμένα ονόματα με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των αγώνων. Φυσικά δεν υπήρχε δυνατότητα για τετράτροχα όργανα διδασκαλίας όπως στην Ιταλία, αλλά η Fiat Auto Hellas, υποστήριξε την εκδήλωση με τις ταπεινότερες, αλλά άκρως απολαυστικές 147 και 156.

Τότε το θέμα διδασκαλίας ήταν ακόμα η αποτελεσματικότητα του ABS, το ESP απουσίαζε όντας έξτρα μόνο σε ακριβά μοντέλα, αλλά τα βασικά στοιχεία ήταν πάντοτε ίδια, με έμφαση στις σωστές γραμμές, την δοκιμή αποφυγής, το σωστό φρενάρισμα και δοκιμασίες σλάλομ, lane change, μικρή και μεγάλη αράχνη.

Σίγουρα, δεν είναι εφικτό όλοι να οδηγούν το ίδιο καλά, όμως, κάθε οδηγός πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή.

Aκόμα και ο πιο συντηρητικός οδηγός θα πρέπει να ξέρει να φρενάρει σωστά, αλλά και να γνωρίζει πώς συμπεριφέρεται ένα αυτοκίνητο σε μια στροφή, πότε υποστρέφει ή πότε υπερστρέφει και ποια είναι η ανάλογη αντίδραση.