Αρχαία Ολυμπία: Ο Καθένας στο είδος του

Όπως και το Ιστορικό Αυτοκίνητο στο φυσικό του χώρο και δεν βρεθήκαμε τυχαία στην Αρχαία Ολυμπία, σε εξαιρετική εκδήλωση από το Σύλλογο Φίλων & Ιδιοκτητών Παλαιών Οχημάτων Πελοποννήσου (Σ.Φ.Ι.Π.Ο.Π.), που όπως και άλλες δραστηριότητες αντιμετωπίζεται με ουσιαστικό ενδιαφέρον από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε βαρύ πάνελ με τον Νίκο Τσάδαρη Πρόεδρο του ΠΑΣΥΔΑΜ και ιδρυτή του κέντρου Ασφαλούς Οδήγησης DRIVEN και τον Μιχάλη Μουζούκη, Πρόεδρο του ΣΙΣΑ, με ευαισθησία για το ΙΑ που ξεπερνάει τις πετυχημένες εκδηλώσεις του Σωματείου, ευθύνη του.

Ευχάριστη έκπληξη…

Οι παρόντες, το ακροατήριο και την Κυριακή το μεσημέρι στην Ολυμπία, βρέθηκαν στον εξαιρετικό χώρο του Δημαρχείου, άνθρωποι όλων των ηλικιών και των δύο φύλων, με αγάπη για το παλιό αυτοκίνητο και ευαισθησία για την οδική ασφάλεια. Τυχεροί, με απολαυστικούς τους Μουζούκη και Τσάδαρη που απογείωσαν την εκδήλωση εισπράττοντας το ενδιαφέρον όλων όσων πιστών εκεί, με προεξέχοντες τους οικοδεσπότες μέλη του ΔΣ του ΣΦΙΠΟΠ, πρόεδρος ο Νίκος Διαμαντόπουλος, vice η κ. Κλεονίκη Βαρώτσου και ταμίας ο βετεράνος Τάκης Σπυρόπουλος, μια οικογενειακή υπόθεση. Κοινό τους χαρακτηριστικό, η εμπειρία τους σε επαγγελματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου και είναι σαφές πως εδώ έχουμε να κάνουμε με την υγιή, την αθώα πλευρά του νομίσματος Ιστορικό Αυτοκίνητο, ακριβώς ότι εισπράξαμε και στη Μαλακάσα, στην εκδήλωση των Φίλων του Fiat 500 κ.α.

Περί ειδικών ο λόγος και ο γγ του Σωματείου Νίκος Δρακούλης, είναι η ψυχή του εγχειρήματος, όπως και για κάθε αντίστοιχη προσπάθεια που εκφράζει εξωστρέφεια και είναι όμορφο σε τέτοιες συναντήσεις να προκύπτουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις, σε χαμηλούς τόνους, χωρίς διακοπές και χωρίς αγωνία, ώστε ο καθένας μας να ισχυροποιεί τη γνώμη του.

Κοινός παρανομαστείς ο σεβασμός, ο τρόπος που σκοτώνει τον εξυπνάκια και δημιουργεί προϋποθέσεις να αφομοιώσεις είτε λεπτομέρειες που αφορούν στη Regularity άσκηση ακούγοντας τον professor Mouzoukis, είτε στην ασφαλή οδήγηση τον Νίκο Τσάδαρη, που δεν διδάσκει, δεν κουνάει δάκτυλο και δεν τρομοκρατεί, αλλά μοιράζεται την εμπειρία του, υπενθυμίζοντας και που μπορείς να φτάσεις υπερβάλλοντας, ή τι μπορεί να αποφύγεις συγκεντρωμένος.

Σε καλά χέρια το Ιστορικό αυτοκίνητο, με τους ανθρώπους να κάνουν τη διαφορά και ήταν πράγματι εντυπωσιακό, ότι δεν προκύπτει στη sporting κοινότητα, ότι ήρθαν στην εκδήλωση, σε ένα πραγματικό σεμινάριο χωρίς τυπικά όρια και άλλοι φορείς και άλλα αντίστοιχα Σωματεία, με την παρέα από την Πάτρα να μας φορτώνει με συναισθήματα αλλά και με ευθύνη, όντας καταδικασμένοι να επανέλθουμε στην Ολυμπία κ.α.

Κακά τα ψέματα, δεν γλυτώσεις, δεν αφήνουν περιθώρια να αρνηθείς προτάσεις ουσίας τύποι όπως η κ. Ζαχαρούλα Χαρίση του 500 και ο κ. Νίκος Δρακούλης, ενώ διαχρονικά νιώθεις ασφαλής και αποδεικνύεσαι δημιουργικός όταν στο panel συμμετέχει ο συγγενής μου ΝΤ, άλλοτε του 4Τ, σήμερα και του 4R. Ο ΜΜ αντίστοιχα, ετοιμάζεται για το 24ωρο και σε τέτοιες ασκήσεις ένα κλικ πριν το σβέλτο regularity τύπου Monte, ποιος θα συγκριθεί μαζί του;

Φορτωμένο το ημερολόγιο με εκδηλώσεις για όλους, οπότε έχεις και τη δυνατότητα να επιλέγεις αυτούς που εμπιστεύεσαι, ότι σε άλλους αντίστοιχους χώρους, κάτι τέτοιο αποτελεί πολυτέλεια._ΣΧ

Ακολουθεί το σχετικό ΔΤ της ΣΦΙΠΟΠ:

Με εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας η ενημερωτική εκδήλωση-σεμινάριο με θέμα τους αγώνες ακριβείας (Regularity) ιστορικών οχημάτων και την οδική ασφάλεια.

Η εκδήλωση αποτέλεσε πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων & Ιδιοκτητών Παλαιών Οχημάτων Πελοποννήσου (Σ.Φ.Ι.Π.Ο.Π.) και συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τον ΣΦΙΠΟΠ, ο οποίος είχε τη γενική διαχείριση και τον οργανωτικό συντονισμό.

Την εκδήλωση άνοιξε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας και Τουρισμού, κ. Αντώνιος Χρυσανθακόπουλος, ο οποίος στον χαιρετισμό του εξήρε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που συνδυάζουν τον αθλητικό πολιτισμό με την καλλιέργεια οδικής συνείδησης, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη του Δήμου σε δράσεις που προάγουν την ασφάλεια των πολιτών.

Το σεμινάριο προσέλκυσε πλήθος κόσμου, φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και απλούς οδηγούς κάθε ηλικίας που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κορυφαίους εισηγητές του χώρου. Στο πάνελ των ομιλητών βρέθηκαν οι κ.κ.:

Στρατής Χατζηπαναγιώτου (Διευθυντής του περιοδικού «4Τροχοί», πολυπρωταθλητής αγώνων ράλι και ευρέως γνωστός στον χώρο ως “Στρατισίνο” ).

(Διευθυντής του περιοδικού «4Τροχοί», πολυπρωταθλητής αγώνων ράλι και ευρέως γνωστός στον χώρο ως ). Νίκος Τσάδαρης (Δημοσιογράφος, δημιουργός του Driven, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας – ΠΑΣΥΔΑΜ και παλαιός αγωνιζόμενος).

(Δημοσιογράφος, δημιουργός του Driven, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας – ΠΑΣΥΔΑΜ και παλαιός αγωνιζόμενος). Μιχάλης Μουζούκης (Πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων – ΣΙΣΑ).

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, αναλύθηκε σε βάθος η φιλοσοφία των αγώνων Regularity, όπου η στρατηγική, η ακρίβεια και ο απόλυτος έλεγχος του οχήματος αντικαθιστούν την υψηλή ταχύτητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οδική ασφάλεια και την οδηγική παιδεία, με κοινή συνισταμένη όλων των ομιλητών ότι ο σεβασμός στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και η υπεύθυνη συμπεριφορά στον δρόμο αποτελούν τη μοναδική δικλείδα ασφαλείας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Καθοριστική για την άρτια και εντυπωσιακή εικόνα του σεμιναρίου ήταν η δυναμική προσέλευση κλασικών οχημάτων, τα οποία ανταποκρίθηκαν στο ανοιχτό κάλεσμα των διοργανωτών. Τα ιστορικά αυτοκίνητα, που στάθμευσαν στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου, προσέφεραν ένα μοναδικό θέαμα στους επισκέπτες, δίνοντας μια ζωντανή και πρακτική διάσταση στη θεωρία των αγώνων ακριβείας και αναδεικνύοντας την τεχνική πολιτιστική κληρονομιά._ ΔΤ