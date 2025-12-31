Αστοχίες του 2025…

Υπάρχουν τα πορτοκάλια, με τις βιταμίνες τους, υπάρχουν και τα λεμόνια με τις αλλεργίες τους, ενίοτε μάλιστα και γιατί έτσι. Η απόδειξη ότι στο «εργαστήρι» μας μπορούμε και εκφραζόμαστε χωρίς περιοριστή.

Άλλοτε και τώρα, με γεγονός ότι ποτέ δεν μπλέκεις το προϊόν με προσωπικές σχέσεις που δεν είναι πάντα εξαιρετικές.

Τα λεμόνια στο Motosport καταγράφονται από τα αποτελέσματα και είναι γνωστό ότι η Ferrari χάθηκε στην F1, όταν η Ford είναι ανύπαρκτη στο WRC, με την Τoyota να έχει χάσει το βηματισμό της στο WEC, σήμερα που έχει προκύψει συναγωνισμός.

Στο Ελληνικό Motosport, η οργάνωση του ΕΚΟ Ακρόπολις Ράλλυ δεν επισκιάζεται από επιδόσεις Ελλήνων αγωνιζομένων, με τους Αθανασούλα και Ρουστέμη στα πιτς και τον Αμούτζα άστοχο στην πρώτη φετινή του βολή που ήταν και προσωρινά η τελευταία.

Άψογη η οργάνωση και του PEMA Historic Acropolis Rally ισορροπείται από τις επιδόσεις του Γιώργου Χατζηρήγα και του Αχιλλέα Χριστοδούλου. Ο παλιός στην κυριολεξία είναι αλλιώς ενώ ο νέος ξανά στην κυριολεξία είναι ωραίος.

«Λεμονάδα»

Υπάρχουν σήμερα κακά αυτοκίνητα, λεμόνια που ξεπερνούν το περίφημο value for money; Πάντα θα υπάρχουν, ειδικά αν έντιμα απομονώσεις εκδόσεις, με γεγονός πως δεν επιβιώνει σήμερα κακός κατασκευαστής.

Με τη γλώσσα στο μάγουλο λοιπόν και το αναλύεις και αντικειμενικά προκύπτει για το πόσο κακό σε κύλιση είναι το Citroen C3 Aircross και ειδικά σε σχέση με το C5 Aircross, που αριστεύει σε κάθε άσκηση. Αντιθέτως, χρυσή τομή και λόγω τιμής, το C3 «σκέτο» και μάλιστα αυτό με 19.900 ευρώ, με χειροκίνητο κιβώτιο και κινητήρα παλιάς κοπής που χαρακτηρίζει το value for money. Όταν δοκιμάσουμε το C3 Hybrid με το αυτόματο 6άρι θα έχουμε πλήρη εικόνα, με τη σιγουριά ότι αυτός ο Γάλλος όπως και ο Ιταλός αδελφός βλέπουν με θράσος και αξιώσεις και όλα τα Β-SUV. Όπως το περίφημο Yaris Cross και το αδελφό Mokka.

Πέρα από τις εκδόσεις και σε πρώτο πρόσωπο, δυσκολεύομαι να διαβάσω πίσω από τις γραμμές το δρόμο που ακολουθεί η Ford. Εξαιρετικό το ηλεκτρικό Puma που συμπληρώνει μια γκάμα για πολλά βραβεία, αλλά επιλέγεις θερμικά με γεγονός ότι δεν πας πουθενά με την αυτονομία του ηλεκτρικού όπως το περιγράφει τεκμηριωμένα ο ΣΤ.

Η Ford που κέρδισε Όσκαρ αξιοποιώντας τη Mustang σε μέγιστο βαθμό και μάλιστα καταφέρνουν να συνδυάσουν το παλιό σε σύγχρονη έκδοση, πύραυλος που ξεπερνάει το παρελθόν, με το αύριο όπως εκφράζεται από τις ηλεκτρικές Mustang SUV που χαίρεσαι να οδηγείς. Το ερώτημα-ένσταση αφορά στο σύγχρονο Ford Capri e, ενώ αναζητάς τα Fiesta και Focus που λείπουν. Τι προσφέρει το Capri; Πώς τοποθετείται ανάμεσα σε Puma και Explorer που σωστά λάμπει στο Rally των πωλήσεων; Αυστηρά, αλλά έχεις απαιτήσεις από τη Ford, όντας από τους κατασκευαστές του Πραγματικού οδηγού, που στο παρελθόν δέχτηκε το πρώτο Capri, με ατού το στιλ του.

Το στιλ, ατού μια A-Class που όμως αν την οδηγείς με λάστιχα χαμηλού προφίλ σε προβληματίζει αφού εκθέτουν την ανάρτηση της, οπότε και αναρωτιέσαι για τη luxury προσέγγιση του «άστρου». Αντίστοιχα, σχολιάζεις, ότι ενώ ενθουσιάζεσαι με μια BMW 120, αδιαφορείς την 220 Grand Coupe. Από τον κατασκευαστή που μπορεί στην Μ5 να συνθέτει εξαιρετικά ένα αμάξωμα 2,5 τόνων, με κινητήρα 600 ίππων. Συνδυασμός πρόκληση, που στο χαρτί σε τρομάζει και ως ιδέα,

Περί στιλ…

Ό,τι διαθέτουν και κάποια κινέζικα αυτοκίνητα, όπως π.χ. το NIO FIREFLY, το Zeekr X, όπου έχει βάλει το χέρι του ο Κούκος κ.α. Επί του προκειμένου όμως, σχολιάζουμε αστοχίες. Όπως αυτοκίνητα με ξεπερασμένους κινητήρες που υποστηρίζουν αμάξωμα τύπου Omoda 5, ενώ έρχεται ως βάλσαμο η hybrid έκδοση με τους 224 ίππους, όταν ήδη λάμπει το αντίστοιχο Jaecoo. Αρνητικά σχολιάζεις αυτοκίνητα (;) όπου νιώθεις ανασφαλής με ταχύτητα πάνω από 30 χλμ./ώρα, όπως το Ami, το Yoyo κ.α. αντίστοιχα, ενώ δεν θα επιλέξεις το μικρό Leapmotor (01) σε κατηγορία όπου ακόμα αριστεύει το i10.

Με την ευκαιρία, γιατί θα πρέπει να εξηγήσεις το λόγο. Όπως η κύλιση, έτσι και η αρνητική αίσθηση για ένα αυτοκίνητο, δεν είναι μετρήσιμες έννοιες, ειδικά για τον Συντάκτη του 4T και του 4troxoi.gr, όπου ποτέ δεν υποστηρίζεται το τόσο-όσο.

Μικρά-μεσαία ηλεκτρικά για την πόλη και ενώ ονειρεύεσαι το Renault 5 και το Micra, στοχεύεις το Inster και το BYD Dolphin Surf. Πρόταση-υποστήριξη του αδελφού Dolphin (σκέτο), ίσως κορυφαίο μικρό-μεσαίο της αγοράς και κρίμα που δεν προσφέρεται και με ένα θερμικό Hybrid κινητήρα.

Από τη ΒYD, ενώ αναμένεις το Super Hybrid Atto 2 DM-i, αποφεύγεις το Seal SUV. H αντίθεση του Seal sedan, που αμφισβητεί το Tesla 3, ενώ πιθανόν αντιμετωπίζεται μόνο από το ηλεκτρικό Mazda 6, σε αυτή την κατηγορία, πλέον περιορισμένου ενδιαφέροντος. Το μεσαίο-μεγάλο SUV τους, ίσως εξελίχθηκε σε Κινέζικο καλντερίμι, αφού μας απογοήτευσε εντός, αλλά και εκτός, στην Ιταλία. Διαχειρίζεται εξαιρετικά την ιδιαίτερη σχέση βενζίνη με ρεύμα και μέχρις εκεί.

Γεγονός πως είσαι απαιτητικός όταν πρόκειται για Hybrid κινητήρες σε plug-in, ή ακόμα καλύτερα χωρίς καλώδιο, αλλά και για κατασκευαστές όπως η BYD που πρωταγωνιστεί, ενώ προσφέρει και καλά δουλεμένο after sales.

H υποστήριξη την επόμενη ημέρα, το κλειδί στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ των πωλήσεων. Καλή Χρονιά._ ΣΧ