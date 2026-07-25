Aston Martin DB11 AMR: Η μαγεία της πίσω κίνησης

Οι ειδικοί, θεωρούν supercars τα αυτοκίνητα με τον κινητήρα πίσω ή στο κέντρο, κατασκευές που σε εξελιγμένη εκδοχή, έλαμψαν και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλλυ, όπως οι Carrera, η Alpine και οι Lancia.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Σε κάθε περίπτωση, σε βάθος χρόνου προέκυψαν και εξαιρετικά αυτοκίνητα περισσότερο ή λιγότερο GT, συχνά αποδεκτά και από τους απαιτητικούς και έχουμε απολαύσει προτάσεις από την BMW και από τη Μερκ με κωδικούς Μ και AMG αντίστοιχα. Αυτοκίνητα για την οδήγηση, ενώ ξεπερνώντας την αισθητική που όμως πρέπει να χαρακτηρίζει ένα αυτοκίνητο που κατατάσσεται στην κατηγορία Sport, δεν έλλειψαν και σοβαρές προτάσεις από την Ιαπωνία, πέρα από τις φτερούγες και τα GR 86 και Yaris της Toyota που αντιστέκεται. Οι Supra, τα Ζ και τα RX δεν ξεχνιούνται, ενώ ένα NSX, σύμφωνοι με τον κινητήρα στο κέντρο, παραμένει το ζητούμενο για μια σοβαρή συλλογή. Τα πάντα όλα, με την κίνηση μόνο πίσω και να η ευκαιρία, ώστε όσοι ικανοί στο χειρισμό τους, να προβάλουμε και τα συμπλέγματα μας, συνδεδεμένα με την αμφισβήτηση όσων οδήγησαν καλά προστατευμένοι από την τετρακίνηση, ενώ ακόμα προκαλεί το ελαφρύ προσθιοκίνητο μιας άλλης εποχής, διάταξη που απαιτεί την ευφυία του χειριστή…

Παιχνίδι με το μυαλό…

Απολαυστικά και θεαματικά, προσφορά στο φωτογράφο, υπερστρέφοντας και στην ευθεία, ενώ ο αξιόπιστος οδηγεί ευθύβολα το S2000 αξιοποιώντας την κίνηση πίσω ως τρόπο, οπότε τοποθετείς σχετικά, αποφεύγοντας την υπερστροφή στην έξοδο, επιλογή που δεν συνάδει με τον γνώστη…

Καμία αμφιβολία, ότι τοποθετείς πριν τη στροφή και μόνο σε κλειστό δρόμο, αξιοποιώντας ένα πλαίσιο, ρυθμισμένο με το σωστό τρόπο και σήμερα είναι το βάρος που επηρεάζει και περιορίζει μια τέτοια επιλογή που προδίδει και τον προσανατολισμό του δημιουργού…

Σχόλιο, χωρίς να υποτιμούμε την εξέλιξη των συστημάτων ελέγχου που περιορίζουν, αλλά δεν πληγώνουν την πραγματική οδήγηση που μας λείπει.

AMR…

ΑSTON MARTIN RACING και ήταν πρόσκληση-πρόκληση η δοκιμή της συγκεκριμένης DB11, υποστήριξη στο DNA μας, από έναν ωραίο παλιό, όπως είναι ο Ανδρέας Καροτσιέρης που διατηρεί μια προσεγμένη κοσμηματοθήκη, στην άλλη πλευρά της πόλης. Φύλακας-Άγγελος στη διαδρομή μας που εξελίχθηκε σε τέλεια, ο συνεργάτης του Γιώργος Χριστοδούλου, άνθρωπος και της μπλε οικογένειας, με πολλά στοιχεία 4Τ. Σεμνός και διακριτικός και όταν τον ρωτάς για την 56χρονη Ιστορία του 4Τ, θυμάται και απαντάει εύστοχα, οπότε, αριστούχος.

Πολύ γρήγορα «σύντροχοι» με τον Μανώλη Σαλούρο στο Drone, αλλά και παραπέρα, όπως και με τον Θάνο Ηλιόπουλο που μόλις επέστρεψε από την Ισπανία.

Στην Αττική, που αλλού και από τη μία απολαμβάνεις το κομψοτέχνημα και σταθμευμένο, με λαχτάρα να την οδηγήσεις, αλλά και να ταξιδέψεις μαζί της, ξεφυλλίζοντας και τις αναμνήσεις σου, αφού ερμηνεύοντας με ρίσκο, πρόκειται και για καθρέπτη της ιστορίας, όντας η εξέλιξη των αυτοκινήτων του 007.

Στην περίπτωση μας, είναι το δημιουργικό πάθος του Μανώλη, με τον Θάνο έτοιμο για όλα και ως απάντηση στους 40 βαθμούς στη σκιά και σκέπτεσαι διάφορα, που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα.

Οι άνθρωποι, η «φρουρά 2000», στελέχη που ξεπερνούν και τις κορυφαίες κατασκευές σε διαδρομή του 4Τ, που συγκλονίζει τον υπογράφοντα, ίσως κ.α.

Περί κομάντο…

Με την ευκαιρία της Δοκιμής, αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα ότι έτσι εργάζονται και στην Aston Martin, με γεγονός ότι θέλεις να δοκιμάσεις την DBX, ενώ μελετάς τις προδιαγραφές της Valkyrie των τριών εκατομμυρίων. Με σεβασμό στην ιστορία της ΑΜ και είναι ευχάριστη έκπληξη το πως έχουν συνθέσει ακριβά υλικά κάτω από ένα πανέμορφο αμάξωμα χωρίς υπερβολές με αεροτομές κ.α. που δεν του ταιριάζουν, ώστε το αποτέλεσμα, στη «δική μας», στην DB11 AMR, να σε ταξιδεύει, επιλέγοντας εσύ το ρυθμό.

Mε ατού

Τον κινητήρα V12 θα σχολιάσετε εύστοχα και έχουμε στη διάθεση μας ένα σύνολο των 5,2 λίτρων που με την υποστήριξη δύο τούρμπο, αποδίδει 640 ίππους στις 6500 σ.α.λ., ενώ η μετάδοση μόνο στον πίσω άξονα, γίνεται σε συνεργασία με ένα αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων της ZF.

Ο κινητήρας συγκλονίζει τον παλιό με τη λειτουργία του, όπου η μέγιστη ροπή εμφανίζεται από τις 1.500 σ.α.λ., θυμίζοντας την πανδαισία που προκύπτει όταν συνδυάζονται πολλά κυβικά με τούρμπο και αν θέλεις να τον ακούς από χαμηλά μέχρι ψηλά, η διαφορά στην αξιοποίηση του προκύπτει από το κιβώτιο, με αλλαγές σύγχρονης BMW σειράς Μ, που μόνο σε Nissan GT-R έχεις απολαύσει…

Η έκπληξη…

Εντυπωσιάζεσαι από τη σχεδίαση σε ιταλικά πρότυπα, ανατριχιάζεις από τα μηχανικά της μέρη που σε παραπέμπουν σε Γερμανούς μηχανικούς, αλλά η συνολικά θετική εντύπωση έχει να κάνει με το πλαίσιο της. Στην κυριολεξία σκληρή δουλειά μάγων της AMR που έχουν νικήσει τα 1.800 κιλά του αμαξώματος, δημιουργώντας μια σύγχρονη Ferrari 599 η B12, που πετάει στα χέρια σου. Δημιουργεί την αίσθηση ενός Falcon ή ενός Gulfstream, για να είμαστε συνεπείς και με τον πιλότο ιδιοκτήτη της, έναν πραγματικό αεροπόρο και έχεις όλα αυτά που ονειρεύεσαι σε ένα σύγχρονο GT με τα απαραίτητα παλιάς κοπής, συνδεδεμένα με τον χαρακτήρα της.

Η πολυτέλεια στο εσωτερικό, συνδυάζεται με εξαιρετική θέση οδήγησης, πρόκληση για τη συνέχεια, με την ανάρτηση να προσαρμόζεται εξαιρετικά στο κακό οδόστρωμα της πόλης, όπως όμως και στην τέλεια διαδρομή όπου υποστηρίζει τον τίτλο Grand Tourer, ενώ καμία αμφιβολία ότι θα προσαρμοστεί και σε πίστα με κλειστά κομμάτια, αλλά και καμπές με χασίματα, όπως στη Vallelunga, ή στο Portimao.

Επιλέγεις Sport+ , οδηγώντας από την Ηγουμενίτσα στην Τοσκάνη μέσω Σλοβενίας, ή αφαιρείς τα πάντα όλα στην ειδική διαδρομή. Ακολουθώντας τον άνετο τρόπο της αρχοντιάς και στις δύο περιπτώσεις, ένα στιλ οδήγησης που χαρακτηρίζει τον Ανδρέα Καροτσιέρη είτε οδηγούσε τη λευκή 930 στους άδειους τότε δρόμους και για τη δοκιμή της σε 4Τ, είτε την Carrera RS στο πρωτάθλημα. Σε ωραίες μάχες, αναβαθμίζοντας το θεσμό, με τον Νίκο Τσάδαρη, στη λευκή RSR εξ PetroRetro. Ωραία χρόνια…

Η DB 11 by AMR και τι να συγκρίνεις μαζί της; Ακόμα δεν έχει βρεθεί όργανο μέτρησης του χαρακτήρα, ενός sport αυτοκινήτου με ψυχή.

Ανδρέα, ευχαριστούμε και για τη γνωριμία μας μαζί της σε 4Τ, μείνετε συντονισμένοι._ΣΧ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ASTON MARTIN DB11 AMR

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 12κύλινδρος β/κ twin-turbo

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 5.204 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 639 ίπποι/6.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 700 Nm/1.500 σ.α.λ.

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 8 σχέσεων

0-100 χλμ./ώρα: 3,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 335 χλμ./ώρα

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.750×1.950×1.290 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.805 χλστ.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ: Περιορισμένης ολίσθησης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια (προσαρμοζόμενα αμορτισέρ)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων (προσαρμοζόμενα αμορτισέρ)

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ: Αερ. δίσκοι 400/360 χλστ.

ΤΡΟΧΟΙ (εμπρός-πίσω): 255/40 ZR20 – 295/35 ZR20

ΒΑΡΟΣ: 1.765 κιλά