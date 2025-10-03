Audi on Tour: Η γερμανική μάρκα ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Στο προσκήνιο βρίσκεται το νέο Audi Q3 SUV, πλαισιωμένο από τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα της γερμανικής εταιρείας.

Η Audi φέρνει την εμπειρία “Audi on Tour” στη Θεσσαλονίκη, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο καινοτομία, στυλ και οδηγική απόλαυση.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου (11:00–20:00) και το Σάβββατο 4 Οκτωβρίου (10:00–15:00), οι εγκαταστάσεις της Karenta – Μανδύλας Audi στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 105, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μετατρέπονται στο επίκεντρο της Audi εμπειρίας.

Στο προσκήνιο βρίσκεται το νέο Audi Q3 SUV, πλαισιωμένο από μοντέλα που εκφράζουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη φιλοσοφία της τεχνολογικής υπεροχής της μάρκας:

• Audi Q5 SUV

• Audi SQ6 e-tron

• Audi S3 Sportback

• Audi RS 3 Sportback

• Audi S5 Avant

• Audi S6 Avant e-tron

• Audi RS 7 Sportback performance

• Audi Q8 e-tron edition Dakar

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να δουν από κοντά τη σύγχρονη γκάμα της Audi, αλλά και να την οδηγήσουν, μέσα από ειδικά οργανωμένα test drives που αναδεικνύουν τη δυναμική και τον χαρακτήρα κάθε μοντέλου.

Όπως αναφέρει η μάρκα, το Audi on Tour στη Θεσσαλονίκη είναι μια γιορτή τεχνολογίας, design και οδηγικής απόλαυσης – μια εμπειρία που μόνο η Audi μπορεί να προσφέρει.