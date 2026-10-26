Αυτοκίνητα – Άλλοτε και τώρα: 60 χρόνια φαγούρα

Την δεκαετία του 1960, κυριαρχούσε ο Ευρωπαίος δημιουργός, με υπεραξία από τη βρετανική Αυτοκρατορία και στη βιομηχανία αυτοκινήτων, που όμως κατέρρευσε, αφού δεν ξεπέρασαν τις αγκυλώσεις τους, ενώ με κάποιες εξαιρέσεις, δεν υποστηρίχθηκαν από άλλους Ευρωπαίους.

Στο παρελθόν, με ξεκάθαρες τις κατηγορίες, τα γνωστά segments, το μέγεθος του αμαξώματος, είχε γάντι του το αντίστοιχο του κινητήρα. Η ανάγκη βέβαια, που δεν προκύπτει πάντα αντικειμενικά, άλλαξε τα δεδομένα και από τη μία προέκυψαν ενδιάμεσες κατηγορίες, σφήνα στις παραδοσιακές, ενώ τα μικρά έγιναν μικρότερα και τα μεγάλα μεγαλύτερα, με την επανάσταση να προκύπτει από τα SUV, σε όλα τα μεγέθη.

Αντίστοιχα, μικρότεροι κινητήρες τοποθετήθηκαν σε μεγαλύτερης κατηγορίας αμαξώματα στην πρώτη και ειδικά στη δεύτερη κρίση και θυμόμαστε το Opel Vectra 1.2 και κυρίως τo Ford Mondeo, με τον τρικύλινδρο χιλιάρι της Ford, κορυφαίος και σήμερα. Λάμπει στο Puma. Σημεία των καιρών και κάπως έτσι φτάσαμε στα ηλεκτρικά, Mustang, Explorer, Puma κ.α., αναζητώντας ένα Fiesta ή Puma ST του ονείρου.

Σε κάθε περίπτωση, τα μικρά αυτοκίνητα, θεωρήθηκαν μικρά-μεσαία και κάπως έτσι με την εμφάνιση του Ιάπωνα και αργότερα του Κορεάτη, τα Mini στην αρχική τους εκδοχή και διαχρονικά τα Fiat 500, η έντιμη επιλογή, το κερδισμένο στοίχημα του Ιταλού, με τη σύγχρονη Giulia να την ξεπερνάει, απέκτησαν ανταγωνιστές.

Όπως σήμερα τα εξαιρετικά Raval και Polo με κωδικό όμως “e, όπως ηλεκτρικά”, που έχουν αποκτήσει αντίπαλο από τα αριστερά τους, από την κινεζική καταιγίδα, όπως εκφράζεται από το Gac Aion UT και από τις προτάσεις της Chery και της Geely, που είδαμε “a Paris”. H Dacia μόνη σε ρόλο αμυντικού ογκόλιθου, ενώ έρχεται-ήρθε, το supermini της BYD, με κινητήρα plug-in hybrid και αναρωτιέται ο ψύχραιμος, για το αν βρήκαν αντίπαλο, το Yaris, το Mazda2, αλλά και το MG3.

Ατομική ή οικογενειακή η σαλάτα;

Στο ανακάτεμα των κατηγοριών, να υπογραμμίσουμε τη συνέπεια του Ιάπωνα, από την Toyota και τη Nissan. με επιμονή στην τήρηση του κανόνα των διαστάσεων αλλά και με όσκαρ στην αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου, που αφορά στα μικρά -μεσαία. Στα Starlet και Yaris, όπως και στο Micra αντίστοιχα και κρίμα που χάθηκε ένα καθαρόαιμο Β κατηγορίας από το Ράλλυ της αγοράς. Εμπιστοσύνη στα μεγέθη, που εκφράζεται και από το εξαιρετικό Mazda 2, αλλά και από τους Κορεάτες, όπως και από τη Stellantis, με επιλογές ρίσκου σε κινητήρες…

“Louwman Museum” IN και OUT

Στη Χάγη, στο μουσείο, -έκθεση αυτοκινήτων- κοσμήματα, στην κεντρική Ευρώπη, η επετειακή εκδήλωση, με αφορμή τα 60 χρόνια της Corolla ακριβώς όπως πριν είκοσι χρόνια στα γενέθλια των σαράντα ετών της.

Τότε, το πρώτο, το δίθυρο Sedan με τον κωδικό Ε10 αρκούσε ώστε να επικοινωνήσεις την ιστορία αλλά και την εξέλιξη του αυτοκινήτου best selling και στην κορυφή της λίστας του μέσου, ειδικά του Έλληνα, αγοραστή, που παραδοσιακά τον κερδίζει η αξιοπιστία της. Σε πλήρη γκάμα τότε το 2006 η σύγχρονη Corolla εποχής, ακριβώς όπως και σήμερα μετά από είκοσι χρόνια.

Με την ευκαιρία, αποφεύγουμε την ανάλυση της σειράς των δώδεκα εκδόσεων με τρελή γκάμα σε εκδοχές τόσο σε αμάξωμα όσο και σε κινητήρες. Υπολογίζουμε πενήντα διαφορετικές Corolla και ακολουθώντας τη λογική του Ιάπωνα που δεν είναι διαπραγματεύσιμη, επικεντρώνεσαι στο χάσμα γενναίων, καθρέπτης και της διαφοράς ανάμεσα στην κοινωνία του τότε και στη σημερινή.

Τότε, που η Toyota έκανε τα πρώτα της βήματα στην ελληνική αγορά, με έκθεση στη Λ, Αλεξάνδρας, οπότε και Πρωταθλητές σε σύντομο χρόνο, όπως και σήμερα άλλωστε, όντας καθρέπτης και για το πώς λειτουργεί η Inchcape στη χώρα μας, σε διαδρομή σαράντα ετών.

Ταξιδεύοντας…

Από την Ε10, στην Ε210, υπενθύμιση για τους παλιούς και σεμινάριο για τους νέους αυτή η ειδική διαδρομή και καταλήγεις στη δωδέκατη γενιά. Στην αφετηρία την Corolla Ε10 του 66, ένα δίθυρο σεντάν, με χώρο και για τους πίσω, παρά το μήκος των μόλις 3,850 μ. Γάντι ο κινητήρας των 1.100 κ.εκ., που απέδιδε 60 ίππους τοποθετημένος σε αμάξωμα των 700 κιλών. Με γεγονός πως δεν ήταν πετυχημένες και οι δώδεκα εκδοχές του θρύλου, κάνεις focus στο πώς από τον παππού φτάσαμε στον εγγονό, ακολουθώντας την Αξιόπιστη Διαδρομή, με σφραγίδα Toyota με ότι σημαίνει σε συνδυασμό με την έντιμη εγγύηση και με after sales για όσκαρ.

Η κατάληξη, ένας ακόμα ενδιάμεσος σταθμός σήμερα, η Ε210 των 4,350 μ, με τον full hybrid κινητήρα της, είτε 1,8 είτε 2,0 λίτρα από 140 έως 190 ίππους, με το βάρος της να φτάνει τα 1.500 κιλά στις “φορτωμένες” εκδόσεις. Γεγονός πως δεν θα βρεις ψεγάδι στην παλιά αρκεί να πάρεις θέση στη χρονοκάψουλα, ενώ οδηγώντας τη σύγχρονη διαπιστώνεις ότι η τρέλα με τα SUV, όπως και η Corolla Cross, αδικούν εξαιρετικά χάτσμπακ όπως είναι η Corolla που κατά τη γνώμη μας, οδηγώντας αμφισβητεί τεκμηριωμένα, ακόμα και το περίφημο CHR.

Η Corolla όπως και το Golf άλλωστε, πιστοποιούν ότι αυτό είναι σωστό σε αμάξωμα και σε διαστάσεις αν θέλεις και να οδηγείς, έστω όλο και πιο σπάνια, ειδικά μάλιστα, αν σε συνδέουν και συναισθηματικά στοιχεία με τη “μηχανή” σου, ότι καταφέρνει η σύγχρονη BMW σειρά 1 σε άλλο επίπεδο κόστους.

Κακά τα ψέματα

Με την ευκαιρία, να τοποθετήσουμε ρυθμιζόμενο περιοριστή στην ευαισθησία μας για το παλιό αυτοκίνητο, που ενίοτε για να αναβαθμίσεις το ενδιαφέρον, αναζητώντας το παρελθόν, αγγίζει την υπερβολή η απαξίωση του σύγχρονου, που πέρα από τον κόπο των μηχανικών, μας καθιστά ασφαλείς, ενώ υποστηρίζει και την τσέπη μας στη συντήρηση και στη χρήση, με πονοκέφαλο την κατανάλωση.

Ιδανικά, αν υποστηρίζουμε την εξέλιξη του ΙΑ με πλάνο ώστε να αφορά περισσότερους με γήινες επιλογές, επιβάλλεται η υγιής συνύπαρξη, η ισορροπία που πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Προστατευμένο είδος το παλιό μας τύπου Corolla ΚΕ35 ή ιδανικά AE86, όντας στο γκαράζ και με τη δυνατότητα συμμετοχής σε επιλεγμένες εκδηλώσεις, αλλά και ενδιαφέρον για τη σύγχρονη εκδοχή. Για την επετειακή GR Corolla E210, σε αναμονή για τη δοκιμή της, προσθέτοντας στην τέχνη των δοκιμαστών μας αποτέλεσμα της εμπειρίας τους και συναίσθημα, συνδεδεμένο με την ιστορία-υπεραξία που χαρακτηρίζει, ειδικά την Corolla.

Το συναίσθημα, στοιχείο που χαρακτηρίζει σε πλήρη σύνθεση τη φρουρά-4Τ, από την ΕΞ μέχρι τον Ντίνο, ότι άλλωστε δεν κρύβεται και είναι το στοιχείο-πρόκληση για την παραπάνω, συχνά και ανισόρροπη γκαζιά, ακόμα και με χάντικαπ το αυτόματο κιβώτιο τους, που δεν κολακεύει το σύνολο. Το συναίσθημα του έντιμου δοκιμαστή, το στοιχείο που αφαιρεί από την εξίσωση της αξιολόγησης, τον περιβόητο ΑΙ, περιορίζοντας μάλιστα την προοπτική για την παντοδυναμία του.

Στον ειδικό Τύπο, τουλάχιστον όσο η print εκδοχή του πρωταγωνιστεί, ο άνθρωπος κάνει τη διαφορά, όπως και μεθαύριο και ακόμα πιο μακριά, ακολουθώντας με συνέπεια και τη συνταγή μας, περί του “άλλοτε και τώρα”, συμπληρώνοντας και για πάντα._ΣΧ