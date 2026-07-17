Αυτοκίνητο, πεζός και σεβασμός στην ιστορία

Οι 4Τροχοί συμπλήρωσαν ένα έτος υπό την ιδιοκτησία των Νέων Καθημερινών Εκδόσεων.

Και δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να προσαρμοστούμε σε ένα περιβάλλον πιο οργανωμένο, πιο καθαρό και, κυρίως, πιο δημιουργικό. Στο Νέο Φάληρο οι ρυθμοί έχουν τη δική τους λογική. Δεν στηρίζονται στις εξάρσεις ούτε στις εντυπώσεις της στιγμής. Θυμίζουν περισσότερο έναν αξιόπιστο κινητήρα με αποθέματα δύναμης, που λειτουργεί ήρεμα, σταθερά και αποδοτικά. Με τεχνολογία, με μέτρο και με εκείνη τη σιγουριά που σου επιτρέπει να απολαμβάνεις τη διαδρομή χωρίς να χρειάζεται να ανεβάζεις συνεχώς στροφές.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι άνθρωποι των 4Τροχών έχουν τον χώρο να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Με σεβασμό στην ιστορία των 56 χρόνων, αλλά χωρίς να τη μετατρέπουν σε βαρίδι. Η παράδοση είναι πλεονέκτημα μόνο όταν δεν σε καθηλώνει. Όταν σου δίνει βάση για να προχωρήσεις.

Οι 4Τροχοί δεν ήταν ποτέ μόνο οι δοκιμές νέων μοντέλων, οι συγκριτικές δοκιμές κύρους ή η περιγραφή των αγώνων. Ήταν πάντα και οι άνθρωποι πίσω από αυτά. Το πλήρωμα και οι τεχνικοί πίσω από τη σκηνή. Οι οδηγοί, οι αναγνώστες, οι συνεργάτες, όλοι όσοι βλέπουν το αυτοκίνητο ως κομμάτι της καθημερινότητας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού.

Το 4troxoi.gr βρίσκεται, επιτέλους, σε σταθερή πτήση ύστερα από προσπάθειες ετών. Χωρίς περιττές φανφάρες, αλλά με δημιουργική ψυχραιμία. Το ίδιο ισχύει και για την παρουσία μας στα σόσιαλ μίντια.

Η Διεύθυνση των περιοδικών του ομίλου, η ομάδα των 4Τροχών, η Εμπορική Διεύθυνση και το Τμήμα Μάρκετινγκ λειτουργούν, πλέον, σε μια πιο ουσιαστική συνεργασία. Και αυτό είναι προϋπόθεση για να μπορέσουν να γεννηθούν ιδέες που δεν εξαντλούνται σε ένα τεύχος, σε ένα event ή σε μια ανάρτηση.

Γιατί η επόμενη ημέρα των 4Τροχών δεν αφορά μόνο το αυτοκίνητο. Αφορά τον άνθρωπο. Τον καθημερινό οδηγό αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, αλλά και τον πεζό. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε, συνυπάρχουμε και συμπεριφερόμαστε στον δρόμο.

Σε μια εποχή όπου η πίεση αλλοιώνει χαρακτήρες και τα ξεσπάσματα στην άσφαλτο τείνουν να θεωρηθούν σχεδόν φυσιολογικά, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η αδιαφορία. Δεν δεχόμαστε ότι η επιθετικότητα στον δρόμο είναι χαρακτηριστικό μας. Δεν δεχόμαστε ότι η έλλειψη σεβασμού είναι αναπόφευκτη. Και δεν θεωρούμε ότι ο πολιτισμός στην καθημερινή μετακίνηση είναι πολυτέλεια.

Οι 4Τροχοί εξελίσσονται, με σεβασμό στους αναγνώστες τους και με επίγνωση της ευθύνης που συνοδεύει ένα περιοδικό με τέτοια ιστορία.

«Πρώτα ο πεζός»: μια ιδέα ανατρεπτική όσο και απλή. Γεννήθηκε από τον Μιχάλη Σταυρόπουλο, ο οποίος στ’ αλήθεια δεν έφυγε ποτέ από τους 4Τ, εξελίχθηκε σε πρόταση από την Ελένη Ξενάκη, έβαλε τον μηχανισμό στο Νέο Φάληρο βαθιά στα κόκκινα και, με την υποστήριξη της Toyota Hellas by Inchcape, πήρε τη μορφή μιας πρωτοβουλίας που δεν περιορίζεται στο αυτοκίνητο ως προϊόν, αλλά αντιμετωπίζει την κινητικότητα ως πολιτισμό. Και αυτό, στις μέρες μας, είναι αναγκαίο.