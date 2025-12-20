Aυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων (20-21 Δεκεμβρίου): Αύριο τα σπουδαία…

Εξαιρετικές εκδηλώσεις-προθέρμανση σήμερα στο “Μέγαρο”, αλλά αύριο η γιορτή του Έλληνα οδηγού- συνοδηγού αγώνων, το Memorial από τον ΣΟΑΑ.

Με σεβασμό σε όσους λείπουν, από όσους στα μπάκετ και εκτός, στα πιτς και στην κερκίδα, τιμώντας τη μνήμη καταρχήν των πεσόντων στη μάχη και στη συνέχεια, όσων λείπουν και είναι πολλοί. Στο μυαλό μας, έννοια μας τέτοιες ημέρες και όσοι παιδεύονται, συναθλητές μας κ.α της κοινότητας των Ελληνικών αγώνων, που τη χαρακτηρίζει το συναίσθημα και το πείσμα. Με κοινό παρανομαστή την τέχνη με το τιμόνι, άσκηση συναγωνισμού και θεάματος, που δεν αντέχει σε εκπτώσεις που αφορούν στην ασφάλεια. Την Κυριακή μπορείς και το κυρίως πιάτο, που αναμένεται ζεστό, χορταστικό και υγιές, θα σερβίρεται από τις 10.00, για 110 “προσκεκλημένους” συμμετέχοντες και μακάρι και ο αριθμός των θεατών, να ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη. Σφραγίζοντας και την προοπτική εκδήλωσης που μπορεί να εξελιχθεί σε ένα διήμερο γεγονός υψηλού επιπέδου για τον Μηχανοκίνητο Αθλητισμό στην Ελλάδα, με κορύφωση του, τη μνήμη των απόντων.

Εκδήλωση στην πίστα που για τη λειτουργία της φροντίζει ο Σταύρος Γ. Γρυλλάκης που φόρεσε από σήμερα καλά της. Με εξαιρετικό shake down τύπου regularityνωρίς το πρωίαπό τον ΣΙΣΑ, με ευφυέστατη αντιπαράθεση που επέστρεψε για να μείνει,μεταξύ τεσσάρων αυτοκινήτων της ίδιας κατηγορίας. Ως warm up, το απόγευμα ένα προσεγμένο track day, προαιρετικά για όσους συμμετέχουν αύριο στο Memorial.

Από τον ΣΟΑΑ του Σιρόκο, του Ιαβέρη και των Λέκκα, Αντωνιάδη κ.α, σε αυτόν του Ζήβα, του Πλέσσα, του Τσάδαρη κ.α, ενώ σήμερα στο ΔΣ έχουν εκλεγεί νέοι και ικανοί. Τους γνωρίζαμε πυροβολάρχες με εξαιρετικές επιδόσεις και στη δουλειά τους που δεν αφορά στο στρίβω, αποδείχθηκαν ικανοί και στην οργάνωση. Με τον σεμνό τρόπο και τη σκληρή δουλειά που ταιριάζει σε όποιον εμπλέκεται για να προσφέρει. Τίποτα τυχαίο και την ευθύνη της οργάνωσης έχουν τα Σωματεία ΑΣΟΑΑ και ΑΣΙΣΑ, εκδήλωση με τη σφραγίδα της ΟΜΑΕ, με Αλυτάρχη τον Φίλιππο Παπασταθόπουλο, ακριβώς όπως ο πατέρας του Νικόλας τα προηγούμενα χρόνια και στη συντριπτική πλειοψηφία των εκδηλώσεων.

Η ισορροπία ευθύνη του Ανδρέα Ντούσια σε ρόλο που αριστεύει, ενώ νιώθουν ασφαλείς οι συμμετέχοντες όταν παρευρίσκεται ο Γιώργος Παυλόπουλος και τεχνικός έφορος είναι ο historic specialist Αλέξης Μαρατζίδης.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Εξαιρετικό κοκτέιλ των ιστορικών της regularity έκφρασης και η διαφορά στην επικοινωνία προκύπτει από τους Δελαπόρτα και Βασιλόπουλο που πλέον κατατάσσονται στους “sporting guys” και οπότε επιστρέφουν από εκεί που ξεκίνησαν, η εκδήλωση αποκτάει υπεραξία. Σε συνδυασμό με τις “κόντρες” ανά κατηγορία, τα σικειν και την πονηρή μ.ω.τ που σου επιτρέπει και να οδηγείς και τα περί κράνους ή χωρίς, σε πίστα που κρύβει εκπλήξεις γνωρίζουνοι φύλακες. Δεν “πας Μέγαρο” για να μιζεριάσεις κρίνοντας, αλλά για να τιμήσεις την εκδήλωση που αφορά συναθλητές σου και αντικειμενικά ΟΛΟΥΣ τους απόντες.

Ειδικά, όσους μοιράστηκες το ίδιο κόκπιτ όπως ο Κώστας Φερτάκης, ενώ υπηρέτησες στην ίδια ταξιαρχία, όπως με τον Γιώργο Μοσχούς, ενώ θαύμαζες τους Ραπτόπουλο και Καλεμτζάκη, όταν υπήρξες συμφοιτητής με τον Παύλο Μοσχούτη, οπαδός του Νότη στο χώμα, φίλος με τον Αντώνη Παρταλιό, και συνεργάτης με τον Άρη Σταθάκη. Με τον Κώστα Καββαθά μας συνέδεαν πολλά παραπάνω από ότι με οποιονδήποτε άλλον. Η διεκδίκηση για το καλύτερο ήταν μάθημα από τον Γιάννη Λέκκα, τον εμβληματικό Πρόεδρο του ΣΟΑΑ, που διαφωνούσες αλλά τον παραδεχόσουν και τον ακολουθούσες.

ΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΑΝΑΜΕΝΑ

“Ταμείο” με αποτελέσματα δεν προκύπτει ειδικά σήμερα, ενώ τις εντυπώσεις κέρδισαν η Lola και η Alfa DTMτου οίκου “Μάριος Σταφυλοπάτης”, όπου οδηγεί και ο Γιώργος Χατζηρήγας, η Ferrari 458 του Ηλιόπουλου σε γκρί-ματ που αναβαθμίζει τη γοητεία της, η 944 της PetroRetro, το Garmin–FastBack του Γιώργου Ζυμαρίδη, με το βλέμμα του Λάμπρου Αθανασούλα κολλημένο επάνω στο έμβλημα Hyundai κ.α κατασκευές που θα λάμψουν αύριο σε χέρια ικανών.

ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ;

Ήταν η Fulvia, ήρθε η Stratos, ενώ γράψαμε “ο κύκλος έκλεισε” με τη Deltona, αφού έτσι πιστεύαμε. Οι τελευταίοι τρελοί στο Τορίνο, έχουν και πάθος και άλλωστε όλοι γνωρίζουν πως σήμερα αν θέλεις να κερδίσεις βλέμματα και κλικ στα σοσιαλ, υποστηρίζοντας και την ουσία, το κάνεις με την Αlfa για την πίστα και με τη Lancia για τα Ράλλυ, όπου η προσπάθεια είναι περισσότερο ομαδική.

Από την EMC του Κώστα Σπύρου το LanciaY10Rally 4σήμερα και αύριο στην πίστα. Στο track day οι Γιώργος Αργυρίου, ένας cool τύπος που του αρέσει ναοδηγεί τέρμα γκάζι και να πρωταγωνιστεί, όπως και ο Γιάννης Άκρατος χωρίς άλλες συστάσεις για όσους μας ακολουθούν και ευτυχώς για την ηρεμία του, ο Σάββας Λευκαδίτης έμεινε σπίτι και ο Λευτέρης Αλυγιζάκης στην Κρήτη. Πρωταθλητές είναι ο κοινός παρανομαστής της παρέας, με μαέστρο τον Κώστα Σπύρου, που του αρέσει να δημιουργεί χωρίς να προκαλεί και αξίζουν πέντε λεπτά στην τέντα τους, -“υποδοχήΤροχάτος”, για να αντιληφθείς το πώς λειτουργούν. Είναι οι επιλογές τους, όπως άλλοτε το R2 και τα R5 και σήμερα η LanciaY-Rally4 και τα αποτελέσματα με σοβαρές εικόνες, που προηγούνται των ανακοινώσεων στο σεμνό μοτίβο που τους ταιριάζει.

Για αυτό το Υ που δεν είναι για τη Ειρήνη ή την αδελφή της, όπως του καθενός μας οι συγγενείς του ασθενούς φύλου που το λάτρεψαν, αλλά ήρθε για να πολεμήσει, διαβάστε, σε 4Τροχοί-Φεβρουάριος 2025. (ΣΧ: Τεύχος-απόδειξη ότι με πιέζουν να ησυχάσω (γενικώς) αλλά παραμένω, ανήσυχος). Σε κάθε περίπτωση, για την εικόνα της σύγχρονης HF και για τα ακούσματα της Αlfa και της Lola, όπως και για τα σκασίματα με φλόγα ή χωρίς, του κινητήρα της 944 by NickPetro, όπως και δράση και από άλλους πυροβολάρχες, επισκεφτείτε αύριο “το Μέγαρο” και θα αποζημιωθείτε._ Στρατισίνο